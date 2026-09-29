 Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
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Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”

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A plecat în Irlanda în căutarea unui loc de muncă și, după doar câteva săptămâni, spune că a ajuns să câștige bani frumoși din construcții. Gigi Cristea a povestit cum și-a găsit de lucru, ce acte i-au fost necesare și care este partea mai puțin plăcută a vieții în Irlanda.

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Foto: Gigi Cristea - De la Zero - captură Youtube

Gigi Cristea este românul care a plecat la muncă în Irlanda. Într-un videoclip publicat pe YouTube, el a povestit cum au fost primele săptămâni după ce a ajuns în Irlanda, ce acte au fost necesare pentru a se putea angaja și cât reușește să câștige pe săptămână.

El a explicat că fără Safe Pass nu poți să te angajezi aproape nicărieri ca bărbat.

Ce trebuie să faci dacă vrei să lucrezi în Irlanda

Pentru a lucra în Irlanda, mai ales în domeniul construcțiilor, ai nevoie de Safe Pass și Manual Handling. Fără aceste două acte nu poți călca pe șantier.

Aceste cursuri se pot organiza și în limba română, iar pentru început sunt suficiente pentru a câștiga primii bani.

În Irlanda, calificările și licențele contează foarte mult, pentru că fără ele nu poți folosi anumite utilaje. Mai mult, există cursuri pentru aproape fiecare utilaj în parte.

Cât câștigă în Irlanda. Suma este pe săptămână

Deși spune că până acum angajatorii sunt mulțumiți de munca lui, Gigi Cristea recunoaște că începutul nu este lipsit de dificultăți.

„Jobul pe care l-am găsit este în construcții și este destul de bine plătit dacă mă întrebați pe mine pentru un începător, pentru un salahor ca mine.

Par să fie mulțumiți de mine până acum. Un român mi-a făcut lipeala cu irlandezul. Irlandezul m-a lăsat să lucrez cu cumnatul lui care e polonez. Nu avem neînțelegeri, dar singura problemă e că deși am venit într-o țară în care se vorbește engleză, engleza de aici e mult mai greu de înțeles decât vă puteți imagina.”

Salariul pe o săptămână, „în mână”

„Primesc 650 euro pe săptămână, în mână, așa m-am înțeles cu patronul. Vedem cu evoluează totul. Avem fix o lună de când am ajuns în Irlanda și am avut o săptămână lucrată”, a spus Gigi Cristea în videoclipul postat pe Youtube.

Printre problemele întâmpinate se numără limba engleză, dar și costurile ridicate ale chiriilor din Irlanda.

„Nu e ușor în Irlanda din cauza chiriilor. Chiriile sunt scumpe și dacă ai bani e mai ușor să cumperi o casă. Sunt niște legi în Irlanda care dezavantajează proprietarii care închiriază și nu mai sunt dispuși să închirieze, ci să vândă”, a mai spus el.

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