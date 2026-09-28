S-a îndrăgostit de Corina Dănilă, dar ea l-a refuzat. Despre cine este vorba: „Ne înțelegem din priviri”

Corina Dănilă se numără printre actrițele apreciate din România, iar de-a lungul carierei sale a reușit să cucerească publicul cu talentul său, dar și să cucereasca inimile bărbaților cu frumusețea cu care este inzestrată. Printre cei care au recunoscut că au avut o simpatie pentru actriță s-a numărat și Silviu Biriș, cel care i-a fost partener de scenă și coleg de platou.

Corina Dănilă. Foto: Arhiva Click!

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de trei decenii, atunci când au jucat împreună în filmul „Crucea de piatră”, regizat de Andrei Blaier și lansat în anul 1994. La acea vreme, Silviu Biriș avea doar 17 ani și a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să rămână indiferent în fața frumuseții Corinei Dănilă.

Silviu Biriș și-a dorit o relație cu Corina Dănilă

Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, actorul a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu colega sa și a mărturisit că, la un moment dat, a existat o atracție din partea lui. Silviu Biriș spune însă că între ei nu a fost niciodată o relație amoroasă, ci doar o frumoasă prietenie.

„Nu, niciodată (n.r. dacă a fost ceva între el și vreo colegă de scenă). Nu am avut niciodată relații, să zic așa, cu colege actrițe. N-am avut. Mi-au plăcut, le-am admirat. Poate că am avut o mică pasiune pentru mai multe. Lumea asta a noastră este o lume a femeilor superbe, aranjate, impecabile, scoase din cutie.

Primul film pe care l-am făcut a fost „Crucea de Piatră', partenera mea directă a fost Corina Dănilă. Ulterior, jucam două spectacole. Acum suntem amândoi la casa noastră, căsătoriți, și ne amuză acest lucru frumos pe care destinul ni l-a scos înainte. Într-adevăr, a văzut în noi un cuplu foarte bun și, la 17 ani, când vine o femeie cum e Corina Dănilă, e foarte greu să rămâi de piatră, că ești om”, a povestit actorul în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Corina Dănilă i-a dat un răspuns sincer

Silviu Biriș a recunoscut că admirația pentru Corina Dănilă a fost una puternică și că, la un moment dat, i-a mărturisit ceea ce simțea. Actrița a preferat însă ca lucrurile să rămână la nivelul unei prietenii, iar răspunsul pe care i l-a dat atunci avea să definească relația lor de-a lungul anilor.

Deși povestea de iubire nu s-a concretizat, cei doi au rămas apropiați și au continuat să colaboreze de-a lungul timpului. Silviu Biriș vorbește și astăzi cu apreciere despre Corina Dănilă și spune că între ei există o chimie foarte bună atunci când se află pe scenă.

„Și, într-adevăr, am avut așa o admirație, nu să zic o patimă, o pasiune extraordinară pentru ea. Și Corina mi-a zis foarte înțelept: <<Noi o să fim toată viața doar doi buni prieteni>>, ceea ce suntem şi acum. Și a fost foarte înțeleaptă alegerea ei, e un bun partener de scenă. Ne înțelegem din priviri. Suntem tusea și junghiul! Nici nu apucă să zică un cuvânt, că deja știu ce vrea.

Avem o comunicare foarte bună și e foarte importantă treaba asta. Așa a fost să fie și e bine. E bine, dar fiecare este la casa lui. Bine, am colege și prietene extraordinare, pe care le admir și le consult, dar suntem prieteni, atâta tot”, a adăugat aceasta.

Silviu Biriș, despre divorțul de Irina Cornișteanu

Au trecut mai bine de opt ani de când Silviu Biriș și Irina Cornișteanu, mama copiilor săi, au divorțat. Despărțirea a fost un moment dificil pentru actor, care a încercat să își salveze familia și să înțeleagă motivele care au dus la separarea de fosta soție.

Invitat la „Știrile Antena Stars”, Silviu Biriș a vorbit deschis despre perioada prin care a trecut după divorț și despre schimbarea care a avut loc în viața lui odată cu apropierea de Dumnezeu. Actorul a mărturisit că a apelat inclusiv la un psiholog pentru a găsi răspunsuri, însă, în cele din urmă, căutările sale au luat o altă direcție.

„Întoarcerea mea către Dumnezeu a fost în momentul în care am încercat să fac orice se poate pentru a-mi reîntregi familia, însemnând copiii și mama lor, de care m-am separat acum mai bine de 10 ani, într-o liberă alegere. A fost dorința ei, eu nu am respectat-o în momentul acela, am încercat să fac tot ce se poate. Au fost motive, nu învinuiesc pe nimeni. (...) M-am dus la psiholog, a funcționat, dar tot nu îmi dădea un răspuns bun. (...) Nu înțelegeam de ce se întâmplă lucrurile acestea. A început o căutare academică, pentru că, înainte de toate, Biserica te îndeamnă să studiezi”, a declarat Silviu Biriș.