Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul

S-a dat o adevărată bătălie între jurații de la „Vocea României” pentru Pantaleo Tritto. Tânărul a întors toate scaunele și i-a făcut pe antrenori să scoată toate armele pentru a-l atrage în echipa lor. Smiley și-a pus la bătaie pălăria, iar Irina Rimes cardul pentru acest concurent.

Pantaleo Tritto, tânărul care a stârnit o bătălie printre jurați. Foto: Instagram

Pantaleo Tritto i-a cucerit pe jurați din primele secunde cu piesa „I Put a Spell on You”. Tânărul a întors toate scaunele, iar jurații s-au întrecut în argumente pentru a-l convinge să vină în echipa lor. Leo a fost recunoscut de către Smiley pentru faptul că a mai participat la emisiunea „Românii au talent”.

Jurații „Vocea României” s-au dat peste cap pentru tânărul de 19 ani

Pantaleo Tritto a reușit să-i impresioneze pe toți jurații de la „Vocea României” cu interpretarea piesei „I Put a Spell on You” vineri seară, 25 septembrie. Nu a fost doar voce, ci un spectacol întreg.

Smiley l-a recunoscut pe Leo, pentru că anul trecut a concurat alături de prietenul lui, cu care cânta pe stradă, la emisiunea „Românii au talent”. La rugămintea lui Tudor Chirilă, tânărul a repetat refrenul piesei. De asemenea, pentru a-l convinge să vină în echipa sa,

Smiley a fost dispus să dea pălăria de pe cap. „Eu recunosc, Leo, până când m-am întors, am crezut că este o femeie. Băi, cum ai cântat... Nu se poate așa ceva! Fantastic!", i-a spus Smiley. Irina Rimes nu s-a lăsat mai prejos și a vrut să-i ofere cardul.

„O să fie o bătaie cruntă pentru tine în platoul ăsta! Bucuria ta de a cânta este ceva ce ne face praf pe toți", a spus Tudor.

Și Theo Rose a încercat să-l atragă. „Mie, felul cum ai cântat mi-a spus că n-ai nimic de pierdut. Tu trebuie neapărat să păstrezi asta; cheful ăsta, bucuria asta, indiferent. Energia asta, dacă o ții tot așa în concurs, poți să bați și voci mai bune decât a ta. E mai mult decât voce la tine, e stare. Ai nerv, ai chef de cântare. E ceva care ne-a trezit pe noi din leșin, din amorțeală, din orice trăiam pe scaunele astea înainte să vii tu. Ești criminal!".

Cine este Panaleo Tritto

Nu este prima oară și nici a doua când Pantaleo Tritto cochetează cu scena. Pe lângă participarea de la „Românii au talent”, acesta a mers și la „X Factor România”, unde a interpretat aceeași piesă.

Leo are 19 ani și este din Iași. Are o relație specială cu bunica și mama sa, cele două fiind cele care l-au crescut. La 13 ani a mers la Londra, acolo unde a descoperit muzica. Unchiul lui asculta Sam Smith și a început să-l îndrăgească și el. Ulterior, a învățat limba engleză din muzică.

La 17 ani a venit în România și l-a cunoscut pe Teo, alături de care a ajuns până în semifinala „Românii au talent”, sezonul 16. Nu are studii în muzică, însă n-ar spune nu unei oportunități de acest gen. Momentan, el cântă pe TikTok și merge la evenimente private.

Cât despre alegerea sa din cadrul emisiunii „Vocea României”, Leo a mers mai departe cu Tudor Chirilă.