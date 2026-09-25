„Insula Iubirii”, scoasă temporar din grila Antena 1. De ce nu se difuzează vineri reality show-ul care a cucerit telespectatorii

Fanii „Insula Iubirii” care așteptau ca vineri, 25 septembrie, să urmărească o nouă ediție a reality show-ului au parte de o schimbare în programul Antena 1. Emisiunea nu va fi difuzată în această seară, așa cum telespectatorii s-au obișnuit, iar modificarea este valabilă atât pentru Antena 1, cât și pentru platforma AntenaPLAY.

Insula Iubirii. Foto: Antena 1

Schimbarea nu are legătură cu emisiunea sau cu desfășurarea sezonului, ci cu programul special pregătit de postul de televiziune pentru această seară. Antena 1 dedică seara fotbalului, astfel că „Insula Iubirii” a fost scoasă temporar din grila de vineri.

De ce nu este difuzată „Insula Iubirii” vineri

În locul reality show-ului, telespectatorii vor putea urmări o seară dedicată partidei dintre Suedia și România. Programul începe de la ora 21:00, când este programat „Studio de meci”, iar de la ora 21:40 începe meciul Suedia – România.

Astfel, cei care aveau programat să urmărească în această seară evoluția concurenților și a ispitelor vor trebui să mai aștepte o zi pentru a vedea continuarea poveștilor din sezonul 10.

Când revine „Insula Iubirii” la Antena 1

Următoarea ediție a „Insula Iubirii” va putea fi urmărită sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00, atât pe Antena 1, cât și pe AntenaPLAY.

Telespectatorii vor putea vedea în continuare ce se întâmplă în sezonul 10, cum evoluează relațiile dintre concurenți și ispite și care sunt cele mai recente situații apărute în cele două vile din Thailanda, în care cuplurile stau separate timp de 21 de zile.

Reality show-ul a adus până acum numeroase momente tensionate, iar poveștile de iubire ale concurenților au trecut prin noi provocări odată cu apropierea acestora de ispite. Ediția de sâmbătă va continua firul evenimentelor și va arăta cum reacționează participanții la situațiile apărute în ultimele zile.

Ce emisiune este programată duminică

Duminică, 27 septembrie, telespectatorii Antena 1 pot urmări o nouă ediție „Asia Express”, începând cu ora 20:00. Concurenții își continuă aventura în China, unde sunt așteptați de noi provocări și situații neprevăzute.

Participanții sunt nevoiți să facă față unor noi misiuni și provocări, în încercarea de a rămâne în competiție și de a se apropia de marele premiu.