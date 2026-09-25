 „Insula Iubirii”, scoasă temporar din grila Antena 1. De ce nu se difuzează vineri reality show-ul care a cucerit telespectatorii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

„Insula Iubirii”, scoasă temporar din grila Antena 1. De ce nu se difuzează vineri reality show-ul care a cucerit telespectatorii

#Insula iubirii
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fanii „Insula Iubirii” care așteptau ca vineri, 25 septembrie, să urmărească o nouă ediție a reality show-ului au parte de o schimbare în programul Antena 1. Emisiunea nu va fi difuzată în această seară, așa cum telespectatorii s-au obișnuit, iar modificarea este valabilă atât pentru Antena 1, cât și pentru platforma AntenaPLAY.

Insula Iubirii.
Insula Iubirii. Foto: Antena 1

Schimbarea nu are legătură cu emisiunea sau cu desfășurarea sezonului, ci cu programul special pregătit de postul de televiziune pentru această seară. Antena 1 dedică seara fotbalului, astfel că „Insula Iubirii” a fost scoasă temporar din grila de vineri.

De ce nu este difuzată „Insula Iubirii” vineri

În locul reality show-ului, telespectatorii vor putea urmări o seară dedicată partidei dintre Suedia și România. Programul începe de la ora 21:00, când este programat „Studio de meci”, iar de la ora 21:40 începe meciul Suedia – România.

Astfel, cei care aveau programat să urmărească în această seară evoluția concurenților și a ispitelor vor trebui să mai aștepte o zi pentru a vedea continuarea poveștilor din sezonul 10.

Când revine „Insula Iubirii” la Antena 1

Următoarea ediție a „Insula Iubirii” va putea fi urmărită sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00, atât pe Antena 1, cât și pe AntenaPLAY.

Telespectatorii vor putea vedea în continuare ce se întâmplă în sezonul 10, cum evoluează relațiile dintre concurenți și ispite și care sunt cele mai recente situații apărute în cele două vile din Thailanda, în care cuplurile stau separate timp de 21 de zile. 

Reality show-ul a adus până acum numeroase momente tensionate, iar poveștile de iubire ale concurenților au trecut prin noi provocări odată cu apropierea acestora de ispite. Ediția de sâmbătă va continua firul evenimentelor și va arăta cum reacționează participanții la situațiile apărute în ultimele zile.

Ce emisiune este programată duminică

Duminică, 27 septembrie, telespectatorii Antena 1 pot urmări o nouă ediție „Asia Express”, începând cu ora 20:00. Concurenții își continuă aventura în China, unde sunt așteptați de noi provocări și situații neprevăzute.

Participanții sunt nevoiți să facă față unor noi misiuni și provocări, în încercarea de a rămâne în competiție și de a se apropia de marele premiu.

Ghid de cumpărături

Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
romanita iovan iulian gogan jpg
Ce spune Romanița Iovan despre diferența de vârstă dintre ea și Iulian Gogan. Câți ani îi despart pe cei doi Vedete românești
image
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe TikTok adevarul.ro
image
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul adevarul.ro

Parteneri

image
„Mă bucur să-l văd!” Graham Potter, mesaj special pentru Tudor Băluță înainte de Suedia – România www.fanatik.ro
image
Un lanţ de magazine, prezent și în România, închide mai multe unităţi. Gigantul suedez îşi schimbă strategia observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro as.ro
image
Diferența dintre un plin cu GPL și unul cu benzină sau motorină. Cât economisesc șoferii la prețurile de azi playtech.ro
image
Ianis Hagi, tratat la națională ca orice alt jucător: declarația lui Mihai Stoichiță despre relația cu Gică Hagi www.fanatik.ro
image
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
adela popescu instagram jpg
VideoDe ce s-a retras Adela Popescu din televiziune după 20 de ani: „Eu mi-am permis” PrimeTime
Dan Negru prezintă The Floor foto: Facebook
„The Floor” se întoarce la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul: „Îți pune mintea la încercare” PrimeTime
mirela retegan si valerie lungu
#Asia Express
De ce a avut Valerie Lungu un comportament vulcanic în Asia Express? Mirela Retegan a vorbit despre copilăria concurentei PrimeTime
Valentin Sanfira gătește tradițional dar își surprinde soția și cu alte preparate delicioase
Valentin Sanfira iubește din nou? Dezvăluiri despre o nouă iubită, la șase luni de la divorțul de Codruța Filip PrimeTime
james bond jpeg
Cine va fi noul James Bond? Actorul ar fi fost deja ales, iar fanii sunt avertizați că vor urma controverse PrimeTime
gabriela si tavi
VideoCâți bani făcea Tavi Clonda la nunți. Reacția artistului după ce a fost acuzat că „trăiește pe banii” Gabrielei Cristea PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Valerie Lungu, reacție nervoasă la Asia Express. A izbucnit în lacrimi și a vrut să plece acasă PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Sonia Trifan a sărbătorit 18 ani de carieră în modă! Ce cadou a primit? PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net