De ce a avut Valerie Lungu un comportament vulcanic în Asia Express? Mirela Retegan a vorbit despre copilăria concurentei

Mirela Retegan a vorbit despre comportamentul pe care Valerie Lungu l-a avut în cadrul competiției „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Fondatoarea Găștii Zurli a urmărit parcursul concurentei și a mărturisit că a văzut-o ca pe un adversar redutabil, mereu pregătit să lupte pentru a-și atinge scopul.

Mirela Retegan și Valerie Lungu. Foto: Instagram Asia Express

Valerie Lungu face echipă în competiție cu soțul ei, Alex Gîlcă, iar atitudinea ei vulcanică a fost taxată de unii dintre telespectatori. Printre momentele care au atras atenția s-au numărat și disputele pe care concurenta le-a avut cu Maurice Munteanu.

Lucrurile de care Mirela Retegan le-a aflat despre Valerie Lungu

Mirela Retegan spune însă că, dincolo de comportamentul afișat în timpul probelor, a încercat să înțeleagă ce se află în spatele acestei atitudini. Fondatoarea Găștii Zurli a povestit că a aflat mai multe despre experiențele din copilăria acesteia.

„O vedeam ca pe un boxer la categoria muscă, veșnic în ring, cu pumnii strânși, luptându-se cu un adversar. Eram sigură că a fost un copil la care nu a ajuns iubirea. Poate adulții din viața ei au încercat să i-o dea, dar sigur la ea nu a ajuns. Prea vrea ea să demonstreze”, a scris Mirela Retegan în mediul online.

„Cele mai fericite momente din viața ta sunt când ești primul”

Ulterior, în urma discuției pe care cele două ar fi avut-o, Mirela Retegan a aflat mai multe despre luptele pe care Valerie Lungu le-ar fi dus încă din copilărie și despre nevoia acesteia de a fi acceptată și iubită.

„Așa am aflat despre luptele ei de a fi acceptată, iubită, dorită, despre nevoia de a aparține, despre disperarea care se naște când știi că singurul om pe care poți să te bazezi ești tu. Despre responsabilități prea mari puse pe umeri atât de mici. Despre lipsa oamenilor ancoră din viața ei.

Când copiii te resping pentru neajunsuri fizice, când adulții din viața ta nu te văd, nu te aud, începi să țipi. Și să lovești. Și nu precupețești niciun efort ca să reușești. Cele mai fericite momente din viața ta sunt când ești primul”, a mai spus aceasta.

Cum își justifică Valerie Lungu comportamentul

Valerie Lungu a vorbit, la rândul ei, despre comportamentul pe care l-a avut în „Asia Express”, după ce a fost aspru criticată de oamenii de acasă. Influencerița s-a descris drept o persoană vulcanică și a explicat că, în cadrul reality show-ului, și-a dorit să rămână cât mai mult timp în competiție și să se bucure de experiență.

Valerie Lungu a adus în discuție și problemele medicale cu care s-a confruntat soțul ei înainte de competiție. Alex Gîlcă a trecut printr-o operație la picior și a avut nevoie de un an și jumătate de recuperare, motiv pentru care partenera sa spune că nu s-a putut baza în totalitate pe el în timpul probelor.

„Sunt o fire destul de vulcanică. Asta o spun eu și prietenii care mă cunosc. Scopul meu în această emisiune a fost să stau cât mai mult în competiție și să mă bucur de absolut tot. Un lucru foarte important: nu mă puteam baza în totalitate pe Alex, pentru că el avusese o operație la picior și a făcut recuperare un an jumătate. Alex este o persoană introvertită. Nu îi place să judece și să facă rău oamenilor, asta dacă nu cumva ei au făcut acest lucru. De-asta l-am votat pe Maurice, pentru că a spus că am bârfit, ceea ce nu este drept”, a declarat Valerie Lungu pe rețelele de socializare.