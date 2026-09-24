Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar

După mai bine de 30 de ani de la asasinarea sadică a tinerei Colleen Slemmer, Christa Pike urmează să fie executată pe 30 septembrie 2026. În timp ce avocații cer clemență invocând traume din copilărie, mama victimei speră la încheierea unui coșmar marcat de suferință și umilințe din partea statului.

După trei decenii de așteptare, execuția Christei Pike se apropie Foto: Capturi YouTube

Christa Pike, singura femeie aflată în prezent pe culoarul morții în această jurisdicție americană, este programată pentru execuție pe data de 30 septembrie 2026, la capătul a trei decenii de detenție.

Condamnată în 1996 pentru o crimă de o ferocitate rară asupra colegei sale de 19 ani, Colleen Slemmer, deținută la acea vreme în penitenciarul de maximă siguranță, Pike ar putea deveni prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole, respectiv din anul 1819.

O crimă din gelozie sălbatică și calvarul de 16 ani al unei mame

Tragedia s-a consumat pe 12 ianuarie 1995, în campusul agricol al Universității din Knoxville, unde Pike și Slemmer erau înscrise într-un program de calificare profesională.

Împreună cu iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, și o altă complice, adolescenta de 18 ani a atras-o pe victimă într-un loc pustiu și a torturat-o până la moarte, orbită de convingerea paranoică potrivit căreia Colleen ar fi încercat să îi fure partenerul.

Pentru May Martinez, mama tinerei ucise, verdictul inițial de condamnare la moarte nu a însemnat liniștea, ci debutul unui calvar birocratic de neimaginat. Femeia a luptat 16 ani împotriva autorităților pentru a recupera rămășițele fiicei sale, folosite mult timp ca probe materiale în dosar:

„Statul Tennessee m-a dezamăgit profund. Mi-a dat viața peste cap. Când am ajuns în sala de judecată și am văzut craniul fiicei în fața mea, a fost foarte greu de suportat. După 16 ani în care am luptat, am scris scrisori și am făcut drumuri înainte și înapoi, am recuperat craniul lui Colleen. Am primit apoi o cutie mică, maro. Nu m-a avertizat nimeni ce era înăuntru. Am deschis-o și erau doar bucăți”, a mărturisit mama îndurerată, precizând că va fi prezentă la execuție doar pentru a se asigura că s-a făcut dreptate: „Vreau ca, atunci când va muri, Christa să aibă în minte imaginea lui Colleen” potrivit Unilad.

Avocații cer clemență pe motive medicale: injecție letală sau scaun electric

În paralel, apărătorii condamnatei fac ultimele eforturi legale pentru a obține transformarea pedepsei capitale în închisoare pe viață fără drept de eliberare condiționată.

Echipa juridică invocă abuzurile fizice și sexuale violente pe care Pike le-a îndurat în copilărie, alături de diagnostice psihiatrice ulterioare de sindrom de stres post-traumatic și tulburare bipolară, susținând că starea sa psihică gravă a împiedicat o judecată conștientă în momentul faptei.

De asemenea, avocații au contestat în instanță protocolul injecției letale, procedură considerată de apărare drept o pedeapsă crudă și neconstituțională. Legislația statului Tennessee menține ca opțiune scaunul electric pentru deținuții condamnați pentru fapte comise înainte de 1999, metodă la care au recurs deja cinci condamnați în anii anteriori pe fondul erorilor medicale înregistrate la folosirea cocktailurilor injectabile. În lipsa unui decret de grațiere semnat în ultimul moment de guvernator, sentința urmează să fie pusă în aplicare conform calendarului oficial.