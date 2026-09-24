 Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Christa Pike, singura femeie de pe culoarul morții din Tennessee, urmează să fie executată! Mama victimei cere dreptate după trei decenii de calvar

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După mai bine de 30 de ani de la asasinarea sadică a tinerei Colleen Slemmer, Christa Pike urmează să fie executată pe 30 septembrie 2026. În timp ce avocații cer clemență invocând traume din copilărie, mama victimei speră la încheierea unui coșmar marcat de suferință și umilințe din partea statului.

După trei decenii de așteptare, execuția Christei Pike se apropie
După trei decenii de așteptare, execuția Christei Pike se apropie Foto: Capturi YouTube

Christa Pike, singura femeie aflată în prezent pe culoarul morții în această jurisdicție americană, este programată pentru execuție pe data de 30 septembrie 2026, la capătul a trei decenii de detenție.

Condamnată în 1996 pentru o crimă de o ferocitate rară asupra colegei sale de 19 ani, Colleen Slemmer, deținută la acea vreme în penitenciarul de maximă siguranță, Pike ar putea deveni prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole, respectiv din anul 1819.

O crimă din gelozie sălbatică și calvarul de 16 ani al unei mame

Tragedia s-a consumat pe 12 ianuarie 1995, în campusul agricol al Universității din Knoxville, unde Pike și Slemmer erau înscrise într-un program de calificare profesională.

Împreună cu iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, și o altă complice, adolescenta de 18 ani a atras-o pe victimă într-un loc pustiu și a torturat-o până la moarte, orbită de convingerea paranoică potrivit căreia Colleen ar fi încercat să îi fure partenerul.

Pentru May Martinez, mama tinerei ucise, verdictul inițial de condamnare la moarte nu a însemnat liniștea, ci debutul unui calvar birocratic de neimaginat. Femeia a luptat 16 ani împotriva autorităților pentru a recupera rămășițele fiicei sale, folosite mult timp ca probe materiale în dosar:

„Statul Tennessee m-a dezamăgit profund. Mi-a dat viața peste cap. Când am ajuns în sala de judecată și am văzut craniul fiicei în fața mea, a fost foarte greu de suportat. După 16 ani în care am luptat, am scris scrisori și am făcut drumuri înainte și înapoi, am recuperat craniul lui Colleen. Am primit apoi o cutie mică, maro. Nu m-a avertizat nimeni ce era înăuntru. Am deschis-o și erau doar bucăți”, a mărturisit mama îndurerată, precizând că va fi prezentă la execuție doar pentru a se asigura că s-a făcut dreptate: „Vreau ca, atunci când va muri, Christa să aibă în minte imaginea lui Colleen” potrivit Unilad.  

Avocații cer clemență pe motive medicale: injecție letală sau scaun electric 

În paralel, apărătorii condamnatei fac ultimele eforturi legale pentru a obține transformarea pedepsei capitale în închisoare pe viață fără drept de eliberare condiționată.

Echipa juridică invocă abuzurile fizice și sexuale violente pe care Pike le-a îndurat în copilărie, alături de diagnostice psihiatrice ulterioare de sindrom de stres post-traumatic și tulburare bipolară, susținând că starea sa psihică gravă a împiedicat o judecată conștientă în momentul faptei.

De asemenea, avocații au contestat în instanță protocolul injecției letale, procedură considerată de apărare drept o pedeapsă crudă și neconstituțională. Legislația statului Tennessee menține ca opțiune scaunul electric pentru deținuții condamnați pentru fapte comise înainte de 1999, metodă la care au recurs deja cinci condamnați în anii anteriori pe fondul erorilor medicale înregistrate la folosirea cocktailurilor injectabile. În lipsa unui decret de grațiere semnat în ultimul moment de guvernator, sentința urmează să fie pusă în aplicare conform calendarului oficial.

Ghid de cumpărături

valentina si iubitul ei, vlad (1) jpg
Necropsia Valentinei a scos la iveală detalii cumplite. Ce au găsit anchetatorii la locuința iubitului ei Național
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani
#Exclusiv Click!
Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său Vedete românești
image
840 de metri parcurși în 35 de minute, în Pipera. Cum descriu șoferii aglomerația din București: „Traficul se plânge de trafic” adevarul.ro
image
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș dezvăluie cum FRF a transformat fotbalul românesc în iluzii: cartonașul negru și finala Europa League 2028 www.fanatik.ro
image
După o zi cu temperaturi mai ridicate, frigul și ploile revin în România. Cum va fi vremea în weekend observatornews.ro
image
Un bărbat care smulgea buruieni din curtea casei a găsit un vas de lut cu o comoară vikingă de 18 kg, veche de 1.000 de ani www.antena3.ro
image
AMR-ul lui Dominic Fritz în fotoliul de primar al Timișoarei ajunge la final. Gândul prezintă controversele în care a fost implicat liderul USR, pe ultima sută de metri în care mai ținea frâiele municipiului www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Din ce face bani moștenitoarea averii lui Ion Țiriac, de 2,3 miliarde de dolari. Unde este angajată şi ce meserie are as.ro
image
Cum arată casa din Italia pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o cumpere. Vila de 1,2 milioane de euro are 7 dormitoare și piscină playtech.ro
image
„Gică Hagi nu va face mare brânză cu România!” Mitică Dragomir dezvăluie de ce naționala nu are nicio șansă în Liga Națiunilor www.fanatik.ro
image
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina Sonja, din nou în doliu! La doar două săptămâni după ce și-a îngropat soțul, și-a condus și cumnata pe ultimul drum okmagazine.ro
image
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
agresiune jpg
Tânără de 20 de ani din Hunedoara, sechestrată și bătută timp de 10 zile de iubit: bărbatul a terorizat-o pentru a-i ceda un garaj Național
Iubitul Valentinei, Vlad Bălțățeanu jpg
Iubitul Valentinei, fata găsită moartă în valiza din Olt, avea antecedente. Ce au descoperit anchetatorii despre trecutul său Național
Kate Middleton
Colierul pe care regina Elisabeta a II-a refuza să îl poarte, scos la iveală de Kate Middleton. Cât valorează bijuteria Internațional
Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Se mai poate trăi decent cu 5.000 de lei în România? Dilema care a stârnit un val uriaș de reacții: „O mare bătaie de joc” Fapt divers
Chef Adi Hădean jpg
De ce este mâncarea atât de scumpă la restaurant. Chef Adi Hădean explică costurile ascunse: „Trebuie să întelegi calculele” Fapt divers
Insula Grecia
Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zonele izolate. Ce condiții trebuie să îndeplinească locuitorii Internațional
shutterstock_guma de mestecat_fata care mesteca guma.jpg
Ce se întâmplă, cu adevărat, dacă înghiți guma de mestecat. Chiar se lipește de mațe? Fapt divers
crinul pacii istock jpg
Planta de apartament perfectă pentru această toamnă. Preferă camerele umede. Ce greșeală trebuie să eviți Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net