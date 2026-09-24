Tânără de 20 de ani din Hunedoara, sechestrată și bătută timp de 10 zile de iubit: bărbatul a terorizat-o pentru a-i ceda un garaj

O tânără din municipiul Vulcan a trăit un coșmar continuu, fiind închisă în casă și agresată fizic de partenerul ei timp de zece zile. Individul încerca să o forțeze să îi treacă pe nume un garaj. Femeia a fost eliberată în urma intervenției polițiștilor, agresorul fiind reținut.

Și-a ținut iubita sechestrată 10 zile Foto: pexels

Scopul actelor de teroare a fost unul material: bărbatul a încercat să își constrângă iubita, prin bătăi și intimidări continue, să semneze actele de transfer de proprietate pentru un garaj pe care aceasta îl deținea.

Zece zile de calvar și intervenția decisivă a forțelor de ordine

Coșmarul fetei s-a derulat în perioada 13–23 septembrie, interval în care a fost ținută blocată în locuință și agresată sistematic ori de câte ori refuza cerințele partenerului, potrivit observatornews.

Finalul chinului a venit pe 23 septembrie, când polițiștii au recepționat o sesizare urgentă prin care se semnala că o femeie este sechestrată și bătută cu sălbăticie într-un imobil din oraș.

Echipajele s-au deplasat imediat la adresa indicată, unde i-au identificat pe ambii parteneri în interiorul casei, conducându-i direct la sediul poliției pentru clarificarea situației și demararea procedurilor legale.

Dosar penal pentru trei infracțiuni și reținerea agresorului

Constatând leziunile suferite de victimă și pericolul iminent la care îi era expusă integritatea fizică, polițiștii au emis pe loc un ordin provizoriu de protecție împotriva bărbatului.

Pe numele agresorului a fost deschis un dosar penal complex, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, violență în familie și șantaj. În urma primelor audieri, individul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest, urmând să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani cu propunere de arestare preventivă.

Un român din Italia a sechestrat un cuplu după o partidă de amor în trei

Un român de 31 de ani a fost arestat în Italia, după ce o întâlnire intimă cu un cuplu s-a transformat într-un coșmar. Incidentul a avut loc în Massarosa, provincia Lucca, unde bărbatul i-ar fi amenințat pe cei doi cu două cuțite, le-ar fi luat telefoanele și i-ar fi obligat să rămână în locuință.

Potrivit informațiilor din presa italiană, femeia ar fi fost agresată sexual în mod repetat, în timp ce partenerul ei era ținut sub amenințare. După mai bine de două ore, bărbatul ar fi obligat-o pe femeie să îl însoțească până la un automat de țigări din apropiere. Ulterior, cuplul a reușit să ceară ajutor, iar autoritățile au intervenit.

Românul este cercetat pentru mai multe fapte, printre care răpire, agresiune sexuală și deținere ilegală de arme.