Ce se întâmplă, cu adevărat, dacă înghiți guma de mestecat. Chiar se lipește de mațe?

Mulți dintre noi am auzit în copilărie faptul că dacă înghițim guma de mestecat se va lipi de mațe. În același timp, oamenii ne mai spuneau că poate rămâne în stomac timp de șapte ani. Ce se întâmplă, de fapt.

Ce se întâmplă dacă înghițim gumă de mestecat Foto: Shutterstock

Ce se întâmplă cu guma de mestecat în momentul în care ajunge în stomac? Sunt adevărate lucrurile care ni se spuneau în copilărie și care ne speriau? Experții dau verdictul.

Ce se întâmplă dacă înghiți guma de mestecat

În comparație cu alimentele obișnuite, guma de mestecat are o compoziție diferită. Aceasta are o bază elastică și are mai multe arome și mai mulți îndulcitori. Atunci când este înghițită, organismul poate procesa doar o parte din ingrediente, precum zahărul sau îndulcitorii. Baza gumei, însă, este rezistentă la digestie, conform sfatnaturist.ro.

Cu toate acestea, ea nu rămâne blocată în stomac, așa cum ni s-a spus în copilărie. Partea nedigerabilă își continuă traseul prin tubul digestiv și este eliminată pe cale naturală, în scaun.

Se poate bloca în stomac?

Deși este lipicioasă atunci când o ținem în mână sau atunci când o mestecăm, lucrurile funcționează altfel atunci când ajunge să fie înghițită. Interiorul sistemului digestiv este diferit.

Guma este transportată împreună cu restul conținutului intestinal, iar înghițirea accidentală a unei bucăți nu reprezintă, de obicei, un motiv de îngrijorare. Potrivit Mayo Clinic, organismul uman nu poate digera complet guma de mestecat, dar aceasta nu rămâne în stomac. Ea își continuă traseul prin sistemul digestiv și este eliminată. Mitul conform căruia rămâne șapte ani acolo rămâne doar un mit.

În cât timp se elimină guma din organism

În același timp, experții nu au stabilit un anumit timp. Este diferit de la persoană la persoană când vine vorba de eliminarea gumei de mestecat din organism. Acest lucru este determinat de alimentație, hidratare, activitate fizică și particularitățile organismului.

În mod normal, alimentele și materialele nedigerabile traversează tractul digestiv în decurs de câteva zile. Guma nu reprezintă o excepție care să rămână ani întregi în organism, mai scrie sursa menționată.

Când poate deveni periculoasă

Cu toate că, în majoritatea situațiilor, guma de mestecat nu este periculoasă dacă este înghițită accidental, în 1998, revista medicală Pediatrics, publicația American Academy of Pediatrics, a publicat lucrarea „Chewing Gum Bezoars of the Gastrointestinal Tract” în care autorii au prezentat trei cazuri de copii care au dezvoltat obstrucții ale tractului digestiv asociate cu înghițirea gumei de mestecat.

Mayo Clinic precizează, de asemenea, că în cazuri foarte rare cantități mari de gumă înghițită, asociate cu constipația, au provocat blocaje intestinale la copii.

Ce faci dacă un copil a înghițit o gumă

Dacă un copil a înghițit o gumă dar nu are niciun fel de simptom, atunci nu ar trebui să ne îngrijorăm. Nu trebuie să încercăm să-i provocăm vomă și nici să-i administrăm laxative în speranța că o va elimina repede.

Situația este diferită dacă au fost înghițite cantități mari de gumă sau dacă apar simptome neobișnuite, precum dureri abdominale persistente, vărsături, abdomen foarte umflat ori dificultăți în eliminarea scaunului. În asemenea situații este indicată evaluarea medicală.