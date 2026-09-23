 Necropsia Valentinei a scos la iveală detalii cumplite. Ce au găsit anchetatorii la locuința iubitului ei
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Necropsia Valentinei a scos la iveală detalii cumplite. Ce au găsit anchetatorii la locuința iubitului ei

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Au apărut date noi cu privire la moartea Valentinei. Trupul neînsuflețit a ajuns pe mâna legiștilor, după ce la o primă vedere s-au observat urme de violență pe corp. În acest context, au apărut și primele concluzii. Ce arată necropsia.

Valentina și iubitul ei, Vlad.
Valentina și iubitul ei, Vlad. Foto: captură TikTok

Valentina a fost descoperită într-un mod cumplit: într-o valiză aruncată în râul Olt. Autoritățile sunt în alertă și îl caută pe iubitul ei, care este considerat principalul suspect. Acasă la el s-au găsit mai multe pete de sânge pe o saltea. Între timp, anchetatorii au efectuat percheziții și, între timp, au apărut și date de la medicii legiști. Moartea ei a fost una extrem de violentă.

Pete de sânge găsite la locuința bărbatului

Oamenii legii fac tot posibilul pentru a descoperi firul evenimentelor. Anchetatorii au efectuat miercuri o percheziție domiciliară în imobilul în care Valentina și Vlad stăteau. Astfel, au găsit pe o saltea de dormit „multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce par a fi de sânge", a informat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, conform stirileprotv.ro.

Reprezentantul Parchetului a precizat că "probe ale acestor urme au fost recoltate in mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii și provenienţei acestora". Între timp, principalul suspect este de negăsit și se presupune că ar fi fugit din țară imediat după comiterea crimei, el fiind căutat și la nivel internațional.

Ce arată necropsia

Adrian Vrăbete a dat detalii și cu privire la primele date din cadrul necropsiei. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea susține că Valentina a avut o moarte violentă, produsă prin şoc traumatic şi homoragic, cu o zi înainte de descoperirea trupului neînsufleţit. De asemenea, fata avea  două leziuni traumatice la nivelul capului şi cinci coaste rupte, precum şi leziuni, escoriaţii şi plăgi la nivel gambelor.

„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuţit şi marginea ascuţită, posibil cuţit şi prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie aşezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026", a adăugat Adrian Vrăbete, conform sursei menționate.

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