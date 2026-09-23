Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei”

Cheloo este unul dintre artiștii care preferă să păstreze viața personală departe de atenția publicului. Participarea la „Asia Express” l-a făcut însă să vorbească despre familia sa și să dezvăluie un detaliu mai puțin cunoscut despre mama lui.

Cheloo Foto: click.ro

Artistul a povestit că femeia a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții sale. În același timp, Cheloo a făcut o afirmație despre moartea mamei sale și a precizat foarte clar că nu dorește să ofere alte detalii despre acest subiect.

În sezonul actual al emisiunii, cântărețul face echipă cu Mihai Ban și este nevoit să se adapteze provocărilor competiției. În timpul filmărilor, au existat și momente în care artistul a vorbit despre lucruri pe care, în mod obișnuit, preferă să le păstreze pentru el.

Ce a spus Cheloo despre mama sa

Într-unul dintre momentele emisiunii „Asia Express”, Cheloo a ajuns să vorbească despre mama sa și despre munca pe care aceasta a făcut-o de-a lungul vieții.

Artistul a dezvăluit că femeia a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții sale. Mărturisirea a fost una dintre puținele ocazii în care Cheloo a oferit public detalii despre familia sa.

„Mama mea a fost femeie de serviciu până în ultima zi din viața ei (...) Mama mea a murit atunci când trebuia și a fost decizia ei. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a declarat Cheloo în cadrul emisiunii.

Artistul nu a explicat la ce s-a referit atunci când a spus că moartea mamei sale „a fost decizia ei”. El a ales să nu ofere alte informații despre circumstanțele în care aceasta a murit și a transmis că nu dorește să discute public despre acest subiect.

Declarația a venit într-un context în care Cheloo a făcut mai multe mărturisiri despre viața sa personală, deși este cunoscut pentru discreția pe care o păstrează în ceea ce privește familia.

De ce a acceptat Cheloo să meargă la „Asia Express”

Participarea lui Cheloo la „Asia Express” a venit după mai mulți ani în care artistul a refuzat propunerea de a lua parte la reality-show.

Cântărețul a povestit că producătorii l-au întrebat în repetate rânduri dacă este interesat să participe la competiție. De fiecare dată, răspunsul său a fost negativ, până când, la un moment dat, a decis să accepte.

Cheloo a recunoscut că nu dorește să spună exact ce l-a făcut să își schimbe decizia și să accepte provocarea.

„Am fost întrebat ani de zile dacă vreau să merg la Asia Express și am spus tot timpul nu. Nu vă spun mot-a-mot cum spuneam eu «nu», dar am zis nu, nu, nu, nu... și acum am zis: «Ok, mergem». Nu pot să-ți dau detalii ce s-a schimbat, dar am rezistat și cred că e cel mai important lucru”, a declarat artistul pentru Spynews.ro.

În actualul sezon al emisiunii, Cheloo formează o echipă alături de Mihai Ban. Cei doi trebuie să treacă prin probele pregătite pentru concurenți și să se descurce cu resurse limitate, inclusiv în ceea ce privește transportul și cazarea.

Competiția îi pune pe participanți în situația de a găsi singuri soluții pentru a ajunge la destinațiile indicate și de a îndeplini fiecare misiune primită.