 Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cheloo este unul dintre artiștii care preferă să păstreze viața personală departe de atenția publicului. Participarea la „Asia Express” l-a făcut însă să vorbească despre familia sa și să dezvăluie un detaliu mai puțin cunoscut despre mama lui.

Cheloo
Cheloo Foto: click.ro

Artistul a povestit că femeia a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții sale. În același timp, Cheloo a făcut o afirmație despre moartea mamei sale și a precizat foarte clar că nu dorește să ofere alte detalii despre acest subiect.

În sezonul actual al emisiunii, cântărețul face echipă cu Mihai Ban și este nevoit să se adapteze provocărilor competiției. În timpul filmărilor, au existat și momente în care artistul a vorbit despre lucruri pe care, în mod obișnuit, preferă să le păstreze pentru el.

Ce a spus Cheloo despre mama sa

Într-unul dintre momentele emisiunii „Asia Express”, Cheloo a ajuns să vorbească despre mama sa și despre munca pe care aceasta a făcut-o de-a lungul vieții.

Artistul a dezvăluit că femeia a lucrat ca femeie de serviciu până în ultima zi a vieții sale. Mărturisirea a fost una dintre puținele ocazii în care Cheloo a oferit public detalii despre familia sa.

Mama mea a fost femeie de serviciu până în ultima zi din viața ei (...) Mama mea a murit atunci când trebuia și a fost decizia ei. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a declarat Cheloo în cadrul emisiunii.

Artistul nu a explicat la ce s-a referit atunci când a spus că moartea mamei sale „a fost decizia ei”. El a ales să nu ofere alte informații despre circumstanțele în care aceasta a murit și a transmis că nu dorește să discute public despre acest subiect.

Declarația a venit într-un context în care Cheloo a făcut mai multe mărturisiri despre viața sa personală, deși este cunoscut pentru discreția pe care o păstrează în ceea ce privește familia.

De ce a acceptat Cheloo să meargă la „Asia Express”

Participarea lui Cheloo la „Asia Express” a venit după mai mulți ani în care artistul a refuzat propunerea de a lua parte la reality-show.

Cântărețul a povestit că producătorii l-au întrebat în repetate rânduri dacă este interesat să participe la competiție. De fiecare dată, răspunsul său a fost negativ, până când, la un moment dat, a decis să accepte.

Cheloo a recunoscut că nu dorește să spună exact ce l-a făcut să își schimbe decizia și să accepte provocarea.

Am fost întrebat ani de zile dacă vreau să merg la Asia Express și am spus tot timpul nu. Nu vă spun mot-a-mot cum spuneam eu «nu», dar am zis nu, nu, nu, nu... și acum am zis: «Ok, mergem». Nu pot să-ți dau detalii ce s-a schimbat, dar am rezistat și cred că e cel mai important lucru”, a declarat artistul pentru Spynews.ro.  

În actualul sezon al emisiunii, Cheloo formează o echipă alături de Mihai Ban. Cei doi trebuie să treacă prin probele pregătite pentru concurenți și să se descurce cu resurse limitate, inclusiv în ceea ce privește transportul și cazarea.

Competiția îi pune pe participanți în situația de a găsi singuri soluții pentru a ajunge la destinațiile indicate și de a îndeplini fiecare misiune primită.

Ghid de cumpărături

carmen harra
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți” Vedete românești
Tom Cruise
Tom Cruise, de nerecunoscut la 64 de ani. A apărut cu părul roșu și cizme cu toc la premiera noului său film Vedete internaționale
image
#Analize Adevărul
Britanicii anunță dezastrul pentru Kiev. Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Ucraina adevarul.ro
image
Siegfried Mureșan, replică pentru Lia Olguța Vasilescu: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European” adevarul.ro

Parteneri

image
FRF a dat răspunsul final! Cine poate și cine NU poate promova în SuperLigă la finalul sezonului din Liga a 2-a. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ea este tânără găsită în valiză în Olt. Valentina avea două lovituri la cap și cinci coaste rupte observatornews.ro
image
Se caută familia unui actor care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel şi a apărut o rudă www.antena3.ro
image
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand” www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” as.ro
image
Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce apelul a devenit viral playtech.ro
image
Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB - Petrolul - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Aniversare dulce-amară pentru această superbă prințesă, care a ratat șansa de a fi regină. Ce doliu greu o încearcă! okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
jennifer lopez milano gettyimages jpg
Jennifer Lopez a dansat pe podium la Milano! A arătat ca o prințesă Vedete internaționale
Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show
#Exclusiv Click!
Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show: „Cred că în ultimul timp am ales bine!” Vedete românești
andreea popescu instagram jpg
Andreea Popescu vrea să discute cu medicul despre reluarea tratamentului cu injecții pentru slăbit. Care este motivul Vedete românești
Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural!
#Exclusiv Click!
Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural! A slăbit 12 kilograme și mai vrea să dea jos încă 5 Vedete românești
ioana ginghina si cristi pitulice
FotoIoana Ginghină și Cristi Pitulice, 3 ani de căsnicie. Dezvăluirile actriței despre relația lor Vedete românești
Dolly Parton foto Profimedia jpg
Cât de mult își dorea să trăiască! Ce-a făcut Dolly Parton în mare secret, pentru a se vindeca de cancer? Vedete internaționale
GettyImages 2296622315 jpg
Tom Cruise, gest înduioșător pentru Kate Middleton pe covorul roșu: „Nu s-a putut abține nici de data asta” Vedete internaționale
gabriela cristea si tavi clonda
FotoVictoria, fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a împlinit 9 ani. Ce poveste emoționantă aude în fiecare an de la părinții ei Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net