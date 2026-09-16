 Asia Express, provocare neașteptată în Uzbekistan. Cheloo: „Ne-a atacat demnitatea”
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Asia Express, provocare neașteptată în Uzbekistan. Cheloo: „Ne-a atacat demnitatea”

#Asia Express
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Ediția din 15 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii le-a adus concurenților o misiune diferită față de cele cu care s-au obișnuit. Ajunși în Uzbekistan, vedetele au fost nevoite să-și demonstreze abilitățile lingvistice într-o probă bazată pe schimbul de expresii între limba uzbecă și limba română.

Cheloo
Cheloo Foto: Facebook

Irina Fodor le-a explicat concurenților ce aveau de făcut, misiunea fiind construită în jurul unor expresii poetice populare.

„În prima misiune omagiem imaginea maestrului cuvintelor printr-un schimb amuzant de expresii poetice populare”, le-a explicat Irina Fodor concurenților potrivit Observator.

Pentru a trece de probă, vedetele au avut de rezolvat două exerciții. Unul presupunea folosirea limbii uzbece, iar celălalt a limbii române. Concurenții trebuiau să găsească persoane din Uzbekistan care să îi ajute să pronunțe corect o frază în limba locală.

La rândul lor, vedetele aveau o sarcină asemănătoare, însă invers: trebuiau să îi învețe pe localnici o expresie în limba română.

Misiunea voastră este să găsiți un localnic care să vă învețe cum se pronunță în limba uzbecă o frază, iar voi trebuie să-i învățați pe ei o frază în limba română”, a explicat Irina Fodor.

„55 de cocostârci stăteau pe 55 de stâlpi”

Una dintre frazele pe care concurenții au trebuit să le transmită localnicilor din Uzbekistan s-a dovedit a fi o adevărată provocare de pronunție.

Vedetele au avut de învățat localnicii să spună: „55 de cocostârci stăteau pe 55 de stâlpi”.

Expresia a fost aleasă pentru dificultatea sa de pronunție, iar momentul nu a fost primit cu prea mult entuziasm de Cheloo. Concurentul a avut o reacție pe măsura stilului său direct atunci când a aflat ce presupune proba.

Cum să pui pe cineva din Uzbekistan să spună mârlănia aia lingvistică?”, a comentat Cheloo.

Proba i-a pus astfel pe concurenți în situația de a comunica cu localnicii și de a-i ajuta să reproducă o expresie românească dificilă. În același timp, vedetele trebuiau să învețe de la aceștia o formulare în limba uzbecă și să o pronunțe corect.

Cheloo: „Este o încercare perversă, răuvoitoare”

Provocarea lingvistică nu s-a oprit însă la dificultatea frazei. Cheloo a continuat în aceeași notă și a descris misiunea într-un mod neașteptat.

Este o încercare perversă, răuvoitoare, care ne-a atacat demnitatea”, a spus concurentul.

Pentru participanții la Asia Express, misiunea a însemnat o nouă întâlnire cu particularitățile locului în care se află. De această dată, vedetele nu au avut de rezolvat doar o sarcină practică, ci au trebuit să se descurce prin comunicare și să facă schimb de expresii cu oamenii întâlniți în Uzbekistan.

Episodul 7 al sezonului 9, Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzat pe 15 septembrie, a inclus astfel o probă în care limba română și limba uzbecă au fost puse față în față. Concurenții au trebuit să fie atenți atât la pronunția pe care o învățau de la localnici, cât și la felul în care le transmiteau acestora expresia românească.

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