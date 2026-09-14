 Ce spune Nicolai Tand după Asia Express: „Ne-a luat adrenalina”. Cum își răsfață soția și ce plan are pentru Franța
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Ce spune Nicolai Tand după Asia Express: „Ne-a luat adrenalina”. Cum își răsfață soția și ce plan are pentru Franța

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Nicolai Tand (52 de ani) a revenit cu drag la experiența Asia Express, o aventură care, spune el, l-a prins abia după ce a trecut stresul primelor zile.

Ce spune Nicolai Tand după Asia Express
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Ce spune Nicolai Tand după Asia Express Foto: click.ro

Chef-ul recunoaște că la început nu știa exact în ce se băgase, însă adrenalina competiției și legătura creată între concurenți au făcut ca experiența să rămână una de neuitat. Tand a participat la evenimentul de lansare al noului sezon Asia Express și a avut un super vibe.

La început nu am văzut nimic, pentru că era stres și nu știam ce trebuie să facem. După ce a început să ne placă, cred că ne-a luat adrenalina”, a povestit Nicolai Tand despre participarea sa la Asia Express.

Cazarea, mâncarea și rucsacul au făcut parte din aventura care i-a scos complet din rutina de acasă.

Nicolai Tand (52 de ani) a revenit cu drag la experiența Asia Express, o aventură care, spune el, l-a prins abia după ce a trecut stresul primelor zile.

„După competiție ai melancolie”

Pentru Nicolai Tand, partea neașteptată a fost starea pe care a avut-o după întoarcerea acasă. După săptămâni în care întreaga atenție fusese concentrată asupra competiției, viața obișnuită i s-a părut aproape prea aglomerată.

Tot timpul, după ce trece competiția, ai melancolie și îți dorești să te gândești doar la competiție, pentru că te întorci acasă, ai business-uri, ai copii, ai școală, ai o grămadă de lucruri acolo și ai fost focusat pe competiție”, ne-a mai spus Cheful de la Antena 1.

Întrebat dacă ar repeta experiența, răspunsul lui a fost categoric:„Da, bineînțeles. Doar nu plecam deja o lună și să zic că acasă nu vreau”, mai spune vedeta.

Nicolai Tand, tată de doi copii: „Ilona gătește mai mult”

După aventura Asia Express, vara lui Nicolai a fost dedicată familiei. A avut parte de cea mai lungă vacanță și a petrecut timp cu frații, nepoții și copiii, inclusiv la casa de la țară.

Vara asta a fost cu familia. Am avut cea mai lungă vacanță. Am plecat un pic acasă, la mine la țară, cu frații mei, ne-am adunat toți la mese, seara, nepoți”, ne-a mai spus Nicolai Tand.

Chef-ul nu a stat departe nici de bucătărie. Ba chiar a gătit pentru cei care i-au trecut pragul.

Când i-am invitat la mine acasă, am gătit eu. Când am fost invitat la alții, doar am degustat”, declară vedeta.

Pasiunea pentru gastronomie pare să fi ajuns și la copii. Fiica sa, Ilona, în vârstă de 16 ani, este deja pasionată de gătit, în timp ce fiul lui, de 14 ani, începe și el să descopere bucătăria.

„Ilona gătește mai mult. Ilona are plăcerea de a mânca. Îmi zice: «Tata, cumpăr o bucată de carne, fac la mine»”, ne-a povestit Nicolai Tand cu zâmbetul pe buze.

Ilona este pasionată și de deserturile cu matcha, aflate în trend, în timp ce Nicolai Tand rămâne chef-ul familiei atunci când vine vorba de deserturi mai elaborate.

Ce îi gătește soției sale

În familia Tand, însă, există o regulă simplă: în bucătărie nu prea încap doi oameni în același timp.

E ori ea, ori eu. Adică nu există doi în bucătărie”am aflat de la Tand.

Nicolai Tand își răsfață însă soția cu preparate pe care știe că le adoră. Recent, i-a pregătit un ramen, iar reacția ei a fost foarte bună.

Ieri am făcut un ramen și i-a plăcut foarte mult. Mâncare asiatică, japoneză, îi place foarte mult”, ne-a povestit Nicolai Tand despre soția sa.

Secretul unei căsnicii de durată: echilibrul

Întrebat care este secretul unei căsnicii frumoase, după atâția ani, Nicolai Tand nu a căutat o rețetă complicată.

Nu știu dacă există. Cred că  e vorba despre echilibru!”, e de părere vedeta Antenei 1.

Iar când a fost întrebat cine este sarea și cine este piperul în relație, răspunsul a fost la fel de simpatic: „Amândoi suntem.”

A pus 4 kilograme în vacanță

Cum vara a venit cu mese în familie, vacanțe și multă mâncare bună, Nicolai Tand recunoaște că s-a întors cu câteva kilograme în plus.

„La noi, în casă, eu trebuie să slăbesc un pic, pentru că în vacanță am pus 4 kg. Ea vrea să se îngrașe. De ani de zile încearcă”, ne-a mai povestit Nicolai Tand exclusiv pentru Click!

De ce nu își deschide restaurant în Franța

Nicolai Tand a petrecut mult timp în Franța și este fascinat de gastronomia de acolo. Ne-a povestit cu plăcere despre preparatele pe care le-a descoperit în vacanță, de la pește și carne roșie până la combinații simple, dar savuroase.

Cu toate acestea, planul lui nu este să deschidă imediat un restaurant acolo. Pentru moment, are suficiente proiecte în România: restaurante, campanii, evenimente și numeroase activități culinare.

Franța rămâne însă un vis pentru Nicolai Tand dar pentru mai târziu.

Ne-ar plăcea, ori în sudul Franței. Ne-ar plăcea între sud și să urc un pic în munte, să am și muntele, și marea”. Planul este unul pe termen mediu: „În vreo 4-5 ani, mă gândesc”, am mai aflat de la Nicolai Tand.

Până atunci, Nicolai Tand are multe proiecte pentru toamnă, dar și un proiect de suflet, în care caută oameni simpli, muncitori, cu povești de viață care merită cunoscute.

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