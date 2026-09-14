Valerie Lungu a izbucnit la Asia Express: „Nu vreau să mă simt ultima săracă”

Ultima etapă din Uzbekistan a venit cu momente tensionate pentru concurenții de la Asia Express. Cele nouă echipe au avut parte de mai multe provocări, iar una dintre probe le-a pus răbdarea și puterea psihică la încercare.

Valerie Lungu și iubitul ei Foto: instagram

Concurenții au fost nevoiți să găsească lampa lui Aladin, iar ulterior au avut de interpretat o melodie tradițională. Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor au primit șansa de a lupta pentru amuletă.

Printre echipele care au participat la această etapă s-au numărat Mirela Retegan și Maya, Cheloo și Mihai Ban, respectiv Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu.

Valerie Lungu și iubitul ei au ajuns însă mult mai târziu la punctul de întâlnire. Cei doi au avut o întârziere de aproximativ două ore, iar situația a afectat-o puternic pe influenceriță.

Valerie Lungu, dezamăgită după ce a văzut clasamentul

După ce a ajuns și a văzut clasamentul, Valerie Lungu nu și-a ascuns dezamăgirea. Concurenta a povestit că, pe lângă timpul pierdut, a avut parte și de un alt moment neplăcut în timpul traseului.

Influencerița a mărturisit că și-a pierdut cerceii și că toate aceste lucruri au făcut-o să se simtă demoralizată. Faptul că a ajuns atât de târziu a fost cu atât mai greu de acceptat pentru ea cu cât și-ar fi dorit ca efortul depus să fi meritat.

„Am avut întârziere două ore, mi-am pierdut și cerceii. Măcar dacă merita, nu mă durea așa tare. Sunt dezamăgită de mine, știu că pot. Când vă că nu mai pot, mă demoralizez complet”, a fost reacția Valeriei Lungu.

După această etapă, starea concurentei s-a schimbat și mai mult. Interpretarea melodiei tradiționale a fost un alt moment dificil, iar reacțiile localnicilor au contribuit la starea de tensiune pe care o resimțea deja.

Influencerița a spus că nu mai vrea să facă proba

Valerie Lungu a ajuns să simtă că este aproape de limita puterilor sale. După ce a interpretat melodia tradițională, influencerița a izbucnit și a spus că nu mai vrea să continue proba.

În timp ce ea încerca să își exprime nemulțumirea, iubitul său a încercat să o convingă să nu renunțe și să meargă mai departe.

Pentru Valerie, situația nu a fost doar despre dificultatea probei. Concurenta a explicat că nu îi place să ceară ajutor pe stradă și că reacțiile celor din jur au făcut-o să se simtă inconfortabil.

„Nu îmi place să mă simt ca ultima săracă, nu îmi place să cerșesc de la oameni pe stradă (...) Mai să fac și ăștia mișto de noi, mai și râd, zic că e foarte amuzant, nu îmi place, nu îmi place să fiu săracă, de asta fac ce fac, fix ca să nu mă simt săracă și să nu râdă cineva de mine (...) Am barierele mele (...) Eu personal nu mai pot (...) Nu mai pot psihic, nu mai vreau, e din orgoliu, am orgoliu mare. Nu vreau să mă simt ultima săracă ”, a spus Valerie Lungu.

O etapă care a pus-o la încercare pe concurentă

Drumul din Uzbekistan s-a dovedit astfel unul dificil pentru Valerie Lungu. Întârzierea de două ore, pierderea cerceilor și presiunea probelor s-au adăugat momentului în care a trebuit să interpreteze melodia tradițională.

După ce a văzut clasamentul și a realizat cât de mult timp pierduse, concurenta a devenit tot mai demoralizată. Situația a culminat cu momentul în care a spus că nu mai poate și că nu mai vrea să continue proba.

În tot acest timp, iubitul ei a încercat să o determine să meargă mai departe, însă Valerie Lungu a insistat asupra faptului că pentru ea situația devenise prea greu de suportat.