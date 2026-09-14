 Valerie Lungu a izbucnit la Asia Express: „Nu vreau să mă simt ultima săracă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Valerie Lungu a izbucnit la Asia Express: „Nu vreau să mă simt ultima săracă”

#Asia Express
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ultima etapă din Uzbekistan a venit cu momente tensionate pentru concurenții de la Asia Express. Cele nouă echipe au avut parte de mai multe provocări, iar una dintre probe le-a pus răbdarea și puterea psihică la încercare.

Valerie Lungu și iubitul ei
Valerie Lungu și iubitul ei Foto: instagram

Concurenții au fost nevoiți să găsească lampa lui Aladin, iar ulterior au avut de interpretat o melodie tradițională. Primele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor au primit șansa de a lupta pentru amuletă.

Printre echipele care au participat la această etapă s-au numărat Mirela Retegan și Maya, Cheloo și Mihai Ban, respectiv Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu.

Valerie Lungu și iubitul ei au ajuns însă mult mai târziu la punctul de întâlnire. Cei doi au avut o întârziere de aproximativ două ore, iar situația a afectat-o puternic pe influenceriță.

Valerie Lungu, dezamăgită după ce a văzut clasamentul

După ce a ajuns și a văzut clasamentul, Valerie Lungu nu și-a ascuns dezamăgirea. Concurenta a povestit că, pe lângă timpul pierdut, a avut parte și de un alt moment neplăcut în timpul traseului.

Influencerița a mărturisit că și-a pierdut cerceii și că toate aceste lucruri au făcut-o să se simtă demoralizată. Faptul că a ajuns atât de târziu a fost cu atât mai greu de acceptat pentru ea cu cât și-ar fi dorit ca efortul depus să fi meritat.

„Am avut întârziere două ore, mi-am pierdut și cerceii. Măcar dacă merita, nu mă durea așa tare. Sunt dezamăgită de mine, știu că pot. Când vă că nu mai pot, mă demoralizez complet”, a fost reacția Valeriei Lungu.

După această etapă, starea concurentei s-a schimbat și mai mult. Interpretarea melodiei tradiționale a fost un alt moment dificil, iar reacțiile localnicilor au contribuit la starea de tensiune pe care o resimțea deja.

Influencerița a spus că nu mai vrea să facă proba

Valerie Lungu a ajuns să simtă că este aproape de limita puterilor sale. După ce a interpretat melodia tradițională, influencerița a izbucnit și a spus că nu mai vrea să continue proba.

În timp ce ea încerca să își exprime nemulțumirea, iubitul său a încercat să o convingă să nu renunțe și să meargă mai departe.

Pentru Valerie, situația nu a fost doar despre dificultatea probei. Concurenta a explicat că nu îi place să ceară ajutor pe stradă și că reacțiile celor din jur au făcut-o să se simtă inconfortabil.

„Nu îmi place să mă simt ca ultima săracă, nu îmi place să cerșesc de la oameni pe stradă (...) Mai să fac și ăștia mișto de noi, mai și râd, zic că e foarte amuzant, nu îmi place, nu îmi place să fiu săracă, de asta fac ce fac, fix ca să nu mă simt săracă și să nu râdă cineva de mine (...) Am barierele mele (...) Eu personal nu mai pot (...) Nu mai pot psihic, nu mai vreau, e din orgoliu, am orgoliu mare. Nu vreau să mă simt ultima săracă ”, a spus Valerie Lungu.

O etapă care a pus-o la încercare pe concurentă

Drumul din Uzbekistan s-a dovedit astfel unul dificil pentru Valerie Lungu. Întârzierea de două ore, pierderea cerceilor și presiunea probelor s-au adăugat momentului în care a trebuit să interpreteze melodia tradițională.

După ce a văzut clasamentul și a realizat cât de mult timp pierduse, concurenta a devenit tot mai demoralizată. Situația a culminat cu momentul în care a spus că nu mai poate și că nu mai vrea să continue proba.

În tot acest timp, iubitul ei a încercat să o determine să meargă mai departe, însă Valerie Lungu a insistat asupra faptului că pentru ea situația devenise prea greu de suportat.

Ghid de cumpărături

Design fără titlu (5) png
Nick Rădoi, mesaj dureros după moartea Mădălinei Apostol: „O nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești de Înălțarea Sfintei Cruci Fapt divers
image
Cele mai periculoase drumuri din România după lăsarea întunericului. Șoselele naționale care trezesc coșmaruri multor șoferi adevarul.ro
image
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan adevarul.ro

Parteneri

image
Oltenii, imperiali: „Laurențiu Popescu merită să joace la echipa națională!”. Cheia victoriei Universității Craiova la Corvinul fără gol primit www.fanatik.ro
image
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: "La banii ăștia să culegi singur" observatornews.ro
image
În 1915, Stonehenge a fost vândut la licitație cu 6.600 de lire. Trei ani mai târziu, cumpărătorul a donat celebra ruină Marii Britanii www.antena3.ro
image
Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă www.gandul.ro
image
Monica Gabor, adevărul dureros despre moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua as.ro
image
Cine este și ce avere are Nick Rădoi. Afacerile de succes pe care le-a construit în America playtech.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mirel Rădoi. Dezvăluiri din culise: “A făcut alegeri greșite” www.fanatik.ro
image
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă! www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă! okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei? historia.ro
teodora sava
O româncă de 24 de ani a întors toate cele patru scaune la „The Voice UK”. Cine este Teodora Sava PrimeTime
claudia ion si ionut mocanita
#Insula iubirii
„Dintre toți băieții, l-a găsit fix pe Ionuț”. Claudia Ion, în lacrimi la „Insula Iubirii” PrimeTime
Insula Iubirii, 12 septembrie 2026
#Insula iubirii
Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Armina și Bianca Ghiurcă s-au certat. Pentru cine s-a aprins flacăra ispitei PrimeTime
banner nadia comaneci jpg
#Românii au talent
PRO TV confirmă schimbarea de la Românii au talent! Nadia Comăneci, noul jurat al emisiunii. Carmen Tănase nu mai apare în noua formulă PrimeTime
mirela vaida
#Asia Express
De ce nu se uită Mirela Vaida la Asia Express, deși participă la emisiune: „E împotriva firii mele” PrimeTime
alexandra capitanescu si luca
VideoMoment emoționant la Vocea României! Un tânăr de 17 ani a întors toate scaunele. De cine a fost susținut PrimeTime
ioana state
#Vocea Romaniei
VideoIoana State a lăsat stand-up-ul pentru Vocea României. Trei scaune s-au întors pentru vedetă PrimeTime
claudia si ionut
#Insula iubirii
Scandal înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion, trădată de iubitul ei, Ionuț Mocăniță? „Au zis că nu au avut nimic” PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net