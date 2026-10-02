 Vlad Bălțățeanu nu-și recunoaște fapta. Pe cine ar încerca să dea vina pentru moartea Valentinei
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Vlad Bălțățeanu nu-și recunoaște fapta. Pe cine ar încerca să dea vina pentru moartea Valentinei

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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosarul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză aruncată în râul Olt, nu și-a recunoscut fapta. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta ar fi încercat să mute atenția anchetatorilor către o altă persoană, chiar unchiul său. Între timp, ies la iveală mărturii despre un presupus episod violent petrecut cu aproximativ o zi înainte ca trupul tinerei să fie descoperit.

Vlad Bălțățeanu nu își recunoaște fapta
Vlad Bălțățeanu nu își recunoaște fapta Foto: Facebook/TikTok

După dispariția Valentinei, Vlad Bălțățeanu a părăsit România și a fost prins ulterior în Elveția, în urma unei alerte internaționale. Autoritățile au demarat procedurile necesare pentru extrădarea sa, în timp ce anchetatorii continuă cercetările pentru a reconstitui circumstanțele în care a murit tânăra. Până acum, Vlad nu și-a recunoscut fapta.

Potrivit declarațiilor făcute publice, acesta ar fi încercat să indice o altă persoană drept autor al crimei, mai exact pe unchiul său. Subiectul a fost abordat și în emisiunea „Acces Direct”, unde prezentatoarea Mirela Vaida a comentat situația.

El încearcă să dea vina pe altcineva. Eu în locul unchiului acum aș pune mâna pe telefon. Acuzațiile sunt clare împotriva lui, că el ar fi criminalul”, a spus Mirela Vaida.

În același timp, unchiul lui Vlad a făcut dezvăluiri despre un presupus incident violent, care s-ar fi petrecut cu o zi înainte de descoperirea trupului Valentinei.

Unchiul lui Vlad susține că a fost bătut și închis într-o cameră

Grigore, unchiul tânărului, a povestit că nepotul său l-ar fi agresat fizic și l-ar fi închis într-o încăpere fără geamuri. Incidentul ar fi avut loc în timpul unei întâlniri la care participau Vlad, Valentina, unchiul și mai multe persoane apropiate. Bărbatul a relatat că, după un conflict, a fost lovit și împiedicat să plece.

Au vorbit frumos unul cu celălalt. Eu nu am stat la grătar. M-a bătut și nu am mai stat. M-a închis într-o cameră fără geamuri. Vecinii lui nu erau acasă, doar fanii lui. M-a bătut pe drum. M-a luat froțat, după ce m-a bătut, și după m-a rugat să mănânc și eu nu am mai vrut. Nu s-au certat deloc.

Atunci s-a băut bere. Nepotul a făcut focul la grătar. M-a făcut surd și prost și am vrut să plec acasă”, a declarat unchiul lui Vlad Bălțățeanu, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Potrivit relatării bărbatului, episodul ar fi avut loc cu aproximativ 24 de ore înainte ca Valentina să fie găsită moartă. Unchiul a susținut că agresiunea a fost atât de puternică, încât a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Vlad Bălțățeanu a fost prins în Elveția

Valentina Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită fără viață într-o valiză care plutea pe râul Olt. Descoperirea a declanșat o anchetă amplă, iar polițiștii au început să refacă traseul tinerei și ultimele ore din viața acesteia.

Vlad Bălțățeanu a fost identificat drept principalul suspect și dat în urmărire internațională, după ce a plecat din România. În cele din urmă, acesta a fost localizat și arestat în cantonul St. Gallen din Elveția, în baza unei alerte emise de autoritățile române.

La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

După arestare, au fost inițiate procedurile pentru aducerea lui Vlad Bălțățeanu în România. Acesta este principalul suspect în cazul morții Valentinei, însă vinovăția sa urmează să fie stabilită de instanță.

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