 Ce echipa a fost salvată de la Asia Express. A primit a doua șansă după ce totemul a fost verde
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Ce echipa a fost salvată de la Asia Express. A primit a doua șansă după ce totemul a fost verde

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Peisajele spectaculoase din Zhangjiajie au devenit fundalul unei lupte dramatice pentru trei perechi la Asia Express.

Asia Express, seara decisivă pentru trei echipe
Asia Express, seara decisivă pentru trei echipe Foto: antena 1

Spectacolul vizual din China a lăsat rapid locul uneia dintre cele mai tensionate confruntări de la Asia Express – Drumul Mătăsii. Deși au ajuns în regiunea Zhangjiajie, ale cărei formațiuni stâncoase unice au inspirat universul producției „Avatar”, concurenții au fost readuși brusc la realitatea dură a competiției. 

Cursa care decide soarta echipelor în ținutul stâncilor din Zhangjiajie

Presiunea a atins cote maxime în momentul în care Irina Fodor a rostit numele celor trei perechi aruncate în lupta pentru supraviețuire.

Confruntarea din inima Chinei nu lasă loc de ezitări: Mirela Retegan și fiica sa Maya, Loredana Chivu alături de Ana Maria Mocanu, precum și tandemul format din sportivii Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu sunt nevoiți să dea totul pe traseu pentru a rămâne în cursa de pe Drumul Mătăsii.

Într-un decor fabulos, dar nemilos, fiecare secundă pierdută poate însemna sfârșitul aventurii și ratarea biletului către etapele următoare ale competiției.

Ce echipă a fost salvată?

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Retegan și fiica sa, Maia. Cele două erau convinse că rezultatul cursei le-ar putea trimite acasă, însă au reușit să își păstreze locul în competiție.

Pe locul al doilea au ajuns Gabi Torje și Alin Alexuc, iar cea de-a treia echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost formată din Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.

Un rol important în stabilirea clasamentului l-au avut medaliile obținute de concurenți pe parcursul cursei. Acestea au avut valori diferite, iar medalia de platină a fost cea mai importantă.

Cu toate acestea, avantajele oferite de medalii nu au schimbat clasamentul final din această seară, iar Loredana și Ana riscau eliminarea.

Totemul verde a schimbat însă situația și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au rămas în competiție și continuă cursa pe Drumul Mătăsii.

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