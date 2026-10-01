Drama neștiută din viața lui Gabi Torje: tatăl său a făcut preinfarct chiar în timpul unui meci

Pe lângă cariera de succes în fotbal, Gabi Torje este un familist convins și a vorbit de-a lungul timpului despre legătura strânsă pe care o are cu cei dragi. Concurentul de la „Asia Express” a făcut însă o mărturisire dureroasă despre un moment care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Tatăl său a suferit un preinfarct chiar în timpul unui meci de fotbal în care Gabi Torje se afla pe teren.

Gabi Torje. Foto: Antena 1

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, fostul internațional român a rememorat episodul care a avut loc în urmă cu mai mulți ani, pe stadionul Dinamo. În timp ce era implicat în partida cu Slovan Liberec, Gabi Torje nu știa că tatăl său trecea printr-o situație medicală gravă în tribune.

Gabi Torje: „A făcut un preinfarct”

Tatăl fotbalistului avea deja probleme cardiace și fusese operat pe inimă înainte de acel moment. În timpul meciului, acesta a suferit un preinfarct, însă Gabi Torje a aflat abia după ce a ieșit de pe teren. Imediat ce a aflat ce se întâmplase, fotbalistul a mers la spital pentru a fi alături de tatăl său.

„A făcut un preinfarct, pe stadionul Dinamo, la un meci cu Slovan Liberec, am pierdut noi acasă cu 2-0, suporterii au intrat pe teren, atunci tata a făcut preinfarct, era deja operat pe inimă. Eu n-am aflat decât după aceea, am aflat și m-am dus la spital. Imediat după am și câștigat și întors meciul acela”, a declarat Gabi Torje, în emisiunea „Furnicuțele”.

Gabi Torje și-a pierdut tatăl în 2022

În cadrul aceleiași emisiuni, Gabi Torje a vorbit și despre pierderea tatălui său, care s-a stins din viață în 2022. Fotbalistul a mărturisit că i-a fost greu să accepte despărțirea de părintele său, însă încearcă să privească lucrurile și prin prisma suferinței prin care acesta trecuse înainte de moarte.

Torje a povestit că este recunoscător pentru faptul că tatăl său a apucat să îl vadă jucând pentru echipa națională și să îi fie alături în momente importante ale carierei. Chiar dacă nu mai este prezent fizic în viața sa, fotbalistul spune că simte în continuare sprijinul părintelui său.

„Mă bucur foarte tare că a putut să mă vadă jucând la echipa națională. Mă bucur foarte tare că au fost susținătorii mei în toate acele momente. Am o familie cu care vorbesc în fiecare dimineață, prânz și seară, mama mea, sora mea, nepoții, cu tata din 2022, 8 februarie, nu mai vorbesc pentru că Dumnezeu l-a luat la el, i-a curmat suferința, pentru că avea deja un an de zile de când suferea. Mă susține de sus”, a mai declarat Gabi Torje.

Gabi Torje și Alin Alexuc, echipă la „Asia Express”

Alin Alexuc și Gabi Torje. Foto: Asia Express

Gabi Torje și Alin Alexuc se numără printre echipele care au pornit în aventura noului sezon „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Cei doi se cunosc de aproximativ 15 ani și au o relație de prietenie strânsă, motiv pentru care fotbalistul a considerat că Alexuc este partenerul potrivit pentru această provocare.

Într-un interviu, Gabi Torje a explicat de ce a ales să participe la emisiune alături de bunul său prieten. Fotbalistul spune că se cunosc foarte bine, se completează și au trecut deja prin numeroase situații împreună, astfel că a avut încredere că vor forma o echipă bună.

„Cu Alexuc mă înțeleg foarte bine, suntem prieteni de 15 ani! Cu el simt și simțeam că va fi bine pentru noi ca echipă. Și n-aș fi vrut să pun într-o situație dificilă pe nimeni din familia mea, pentru că mă cunosc. Sunt o persoană dificilă și, în momentul în care nu-mi iese ceva, explodez, «îmi sare CD-ul», cum zice Alexuc. Nu m-aș fi certat cu familia, dar nici nu voiam să fiu pus într-o astfel de ipostază.

Vedeți la probe cum suntem și cum ne înțelegem, pentru că prietenia asta a noastră nu este întâmplătoare. Ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere și ne completăm foarte bine”, a spus Gabriel Torje în exclusivitate pentru Libertatea.