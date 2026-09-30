 Cine a câștigat imunitatea mare la „Asia Express”! Jokerul a schimbat clasamentul în ultima clipă
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Cine a câștigat imunitatea mare la „Asia Express”! Jokerul a schimbat clasamentul în ultima clipă

#Asia Express
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O nouă ediție plină de provocări și momente neașteptate a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” a fost difuzată pe 29 septembrie 2026, la Antena 1. Concurenții au avut parte de misiuni dificile, probe contra cronometru și multă adrenalină, însă surpriza serii a venit la careu, atunci când Irina Fodor a anunțat clasamentul final. Deși Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns pe primul loc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să obțină imunitatea mare, după ce au folosit Jokerul.

Cine a câștigat imunitatea mare la „Asia Express”
Cine a câștigat imunitatea mare la „Asia Express” Foto: Facebook

Ziua a început în forță pentru echipele rămase în competiție, care au fost nevoite să își demonstreze atât îndemânarea, cât și capacitatea de a se adapta unor situații complet neprevăzute. Una dintre cele mai solicitante misiuni a presupus organizarea unei petreceri pentru un copil care urma să împlinească 10 ani.

Pentru a duce sarcina la bun sfârșit, concurenții au primit un buget de 230 de yuani, din care au trebuit să cumpere toate cele necesare pentru aniversare. Mai exact, aceștia au avut de pregătit un plic cu 100 de yuani, un tort decorat, o pereche de pantofi, o supă cu noodles și o jucărie. La final, echipele au oferit cadourile sărbătoritului și au cântat, încercând să îi transforme ziua într-un moment de neuitat.

După această probă, concurenții au pornit spre următoarele provocări, fără să știe ce surprize îi mai așteaptă. Una dintre misiuni le-a pus la încercare memoria și talentul artistic, fiind nevoiți să învețe versurile în limba chineză ale unui cântec celebru. Ulterior, aceștia au trebuit să susțină un spectacol în stradă și să îi convingă pe trecători să participe la distracție și să le ofere like-uri.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat imunitatea mare

După o zi epuizantă, echipele au pornit în goana spre ultimul punct de întâlnire, acolo unde Irina Fodor îi aștepta pentru a anunța rezultatele. Toți concurenții sperau să obțină imunitatea mare, care le-ar fi asigurat un avantaj important în competiție și i-ar fi scutit de emoțiile eliminării.

La careu, prezentatoarea a dezvăluit clasamentul, iar Gabi Torje și Alin Alexuc s-au clasat pe primul loc. Cu toate acestea, situația s-a schimbat în momentul în care a fost luat în calcul Jokerul folosit de Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi au urcat astfel o poziție în clasament și au obținut imunitatea mare în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”.

Emisiunea „Asia Express – Drumul Mătăsii” poate fi urmărită duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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