„Știu din povești că mamele vitrege sunt foarte rele!” Emma, despre relația cu fiul lui Tavi Colen

Emma a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația cu fiul lui Tavi Colen. Vedeta a recunoscut că nu știe dacă, la 38 de ani pe care îi are azi, ar mai spune da provocării de a crește copilul altcuiva. Mai mult, Emma a vorbit despre momentul în care Mario i-a spus că știe din povești că mamele vitrege sunt rele. Ce i-a răspuns atunci și cum s-a schimbat relația lor.

Foto: Emma si Tavi Colen - podcast Acasa la Maruta

Emma a vorbit deschis despre relația pe care a construit-o, în timp, cu Mario, fiul lui Tavi Colen. Vedeta a recunoscut că apropierea dintre un adult și copilul partenerului nu vine întotdeauna de la sine și că există riscul ca niciunul dintre ei să nu se accepte. În cazul lor, însă, lucrurile s-au așezat firesc, iar relația a ajuns să fie una foarte apropiată.

Emma a mărturisit că, deși a avut emoții la început, faptul că Mario a primit-o în viața lui a făcut diferența.

„Este greu să accepți copilul partenerului tău. Nu este ceva ușor, există riscul să nu accepți copilul, există riscul să nu te accepte copilul.

Noi am fost foarte norocoși. Eu iubesc copiii de când sunt. Mario a fost atât de minunat față de mine încât m-a acceptat din prima clipă”, a declarat Emma, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Acum, la 38 de ani, nu știu dacă aș mai spune da”

Privind acum lucrurile din perspectiva unei femei mature, Emma spune că nu știe dacă ar mai face aceeași alegere, conștientă fiind de toate dificultățile pe care le presupune o astfel de relație.

„Spun cu mâna pe inimă că acum, la 38 de ani, nu știu dacă aș mai spune da, pentru că ar fi greu.

Eu, copil fiind, m-am întâlnit cu alt copil. Viața a decis să creștem împreună. Marele meu noroc a fost că acest copil m-a acceptat!

Eu i-am spus lui Tavi: Tavi, eu accept acest trecut al tău care vine cu acest copil minunat, perfect, dar eu nu știu ce să fac cu el. Eu îți propun să nu mă introduci în viața lui. Nu mă pune brusc în fața acestui copil.

Ne-am împrietenit de așa natură că nu am mai putut să ne dezlipim. Relația asta bună pe care o am cu Mario este pentru că el mi-a spus da”, a recunoscut Emma.

Emma, despre momentul în care Mario i-a spus că mamele vitrege sunt rele

Tocmai pentru că știa cât de sensibil poate fi un astfel de început, Emma a preferat să nu forțeze apropierea dintre ea și Mario.

Întrebată dacă i-a spus vreodată „mama”, Emma a povestit un moment emoționant. Pentru Emma, conversația a fost una dintre cele mai importante din relația lor. A înțeles atunci cât de multe lucruri poate absorbi un copil și cât de important este ca adultul să nu îi impună un anumit tip de relație.

„Eu i-am spus tot timpul că sunt prietena lui, dar a fost un moment foarte important în viața noastră care ne-a poziționat foarte frumos.

Îl schimbam și el mi-a spus:

- Emma, tu ești mamă vitregă, nu? Eu știu din povești că mamele vitrege sunt foarte rele.

Și i-am spus:

- Mario, între noi doi acest cuvânt, vitreg, nu o să existe niciodată. Eu sunt cine vrei tu să fiu în viața ta. Mi-ar plăcea să fiu prietena ta, mi-ar plăcea să vii la mine oricând simți nevoia.

E o discuție care pe mine m-a impactat foarte mult. Un copil la 5 ani să-ți spună mamă vitregă și să știe ce urmează după asta…

Eu m-am setat să nu am niciun fel de așteptare de la Mario. Acest copil are o mamă, bunici, tată. Eu îl iubesc foarte mult, nu vreau să am așteptări de la el. Nu vreau să sufăr că nu o să vină la mine.

Nu este ușor să accepți un pui de om care nu este al tău”, a mai spus Emma.