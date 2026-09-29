 Adela Popescu, deranjată de o replică pe care Radu Vâlcan i-o spune mereu! De ce se supără vedeta pe soțul ei: „E gelos!”
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VideoAdela Popescu, deranjată de o replică pe care Radu Vâlcan i-o spune mereu! De ce se supără vedeta pe soțul ei: „E gelos!”

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Adela Popescu a dezvăluit ce replică a soțului ei, Radu Vâlcan, o scoate din sărite și de ce somnul este una dintre cele mai mari plăceri ale sale. Vedeta a povestit, în podcastul „Salvat de clopoțel”, că are un adevărat ritual de culcare și că poate adormi în aproape orice moment al zilei.

Adela Popescu, deranjată de o replică pe care Radu Vâlcan i-o spune mereu
Adela Popescu, deranjată de o replică pe care Radu Vâlcan i-o spune mereu Foto: arhiva Click!

Adela Popescu a dezvăluit care este replica soțului său, Radu Vâlcan, care îi întrerupe starea de relaxare. Invitată în podcastul „Salvat de clopoțel”, vedeta a povestit că prezentatorul TV o tachinează atunci când o surprinde dormind, fără să înțeleagă cât de mult îi place acest obicei. Pentru ea, somnul nu este doar o necesitate, ci un adevărat ritual, de care se bucură încă din copilărie.

Deși are o viață profesională activă și o familie numeroasă, Adela Popescu nu renunță la momentele sale de odihnă. Vedeta a mărturisit că una dintre replicile pe care le aude frecvent din partea soțului său este „Iar dormi?”, întrebare care o deranjează, mai ales pentru că Radu Vâlcan nu pare să înțeleagă pasiunea ei pentru somn.

«Iar dormi?» El nu înțelege că dormitul este o trăsătură de familie. Mie îmi place foarte mult să dorm, dar nu pentru că am fost obosită în ultimii ani, ci de mică. Pentru mine, relaxarea supremă... deci, eu am un ritual când dorm. Eu nu mă culc că îmi e somn. Nu e ca atunci când mănânci că îți e foame. Nu! Eu, când mă pun în pat, trebuie să fie așternutul într-un anumit fel, mă pun, simt perna, întind mâinile. Mie îmi place momentul de a mă culca!

Adela Popescu poate adormi în orice moment

Și gândul... De exemplu, la orice petrecere sunt, orice întâlnire care îmi place, gândul că urmează să mă duc să mă culc mă cucerește mai mult decât orice pe lume. Eu cred că el e gelos pe chestia asta. Radu e gelos! «Iar dormi?»”, a dezvăluit Adela Popescu în podcastul „Salvat de clopoțel”.

Vedeta a explicat că pasiunea pentru somn nu se limitează la odihna de noapte. Adela Popescu obișnuiește să doarmă și după-amiaza și spune că poate adormi foarte ușor, chiar și atunci când nu este neapărat obosită. Mai mult, câteva minute de somn sunt suficiente pentru a-și recăpăta energia

„Eu și ziua dorm. Eu, întotdeauna, am fost un om căruia i-a plăcut să doarmă și după-amiaza. Pot să adorm în orice moment. Adică eu dacă am pus capul aici pe pernă, eu pot să adorm. În 10 minute sunt fresh. Asta m-a ajutat foarte mult să nu am fire albe la 40 de ani”, a mai spus vedeta.

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