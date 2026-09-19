Cu cine lasă Adela Popescu copiii cât este la filmările pentru „Fără Urmă”? „Am pe cineva care mă ajută”. Am fost în culisele serialului, difuzat la Pro TV!

Reporterul Click! a petrecut câteva ore bune, joi la prânz, în culisele serialului „Fără urmă", lansat recent cu mare succes pe PRO TV și pe VOYO. Actori precum Adela Popescu și Daniela Nane ne-au primit cu brațele deschise în universul lor, mai precis în rulotele în care se schimbă și se machiază pentru scenele din serial și ne-au împărtășit impresii la cald de pe platourile de filmare și nu numai.



1/9 Adela Popescu, la machiaj Foto: Click!

Un mic orășel pe roți s-a format din rulote, într-un spațiu amenajat în preajma Stadionului Dinamo, din zona Ștefan cel Mare. Aici sunt de fapt culisele noului serial „Fără Urmă”, care a debutat recent pe Pro TV și pe VOYO, pe care reporterul Click! le-a vizitat, joi la prânz.

Cum intri în micul orășel dai de rulota ticsită cu costumații de scenă, apoi de cea pentru machiaj, toate inscripționate cu sigla Pro TV. Atmosfera din culise este una liniștită, spre deosebire de agitația de pe platoul de filmare, pentru că aici vin practic actorii să se pregătească în pauze, să-și tragă sufletul, să servească masa, o cafea sau un pahar cu apă rece.



Foto: Click!

Actorii ne-au invitat în rulotele lor

Prima oprire pentru noi a fost la rulota pentru machiaj, unde am dat cu ochii de Adela Popescu. Actrița care revine după 13 ani într-un rol principal într-un serial de televiziune era relaxată, tocmai ce-și lăsase copiii acasă pe mâini sigure și ne-a acordat un interviu chiar în timp ce se afla pe scaunul de make-up.

Click!: Adela, iată-te după 13 ani din nou pe platourile de filmare la un serial TV…

Adela Popescu: 13 ani?! Nu-mi vine să cred. Eu zic că m-am schimbat în bine. Mi se pare că sunt mai bună artistă acum decât eram atunci. Eu așa simt, pentru că accesez cu mai multă ușurință niște emoții care sunt mai diverse. Și asta nu e greu de înțeles. Pentru că viața mea s-a îmbogățit mult în aceștia 13 ani. Am cunoscut iubirea aceea profundă, adevărată. Știu ce înseamnă să fii mamă, soție. Să simți durerea.

Click!: Cum ai ajuns practic în distribuția serialului?

Adela Popescu: Domnica Cârciumaru este director de casting și ea trimite actorii la diverse castinguri în funcție de tipologia lor. Ea m-a mai sunat de-a lungul timpului să îmi propună diverse proiecte și îi spuneam mereu că nu mai vreau să fac seriale, pentru că nu pot să plec de acasă, vreau să stau cu copiii, de aceea pot să fac doar chestii foarte scurte, pentru că, având experiența veche, eu știu că un serial te ține foarte mult platourile de filmare.

Și, într-o zi m-a sunat și mi-a zis: uite, hai să faci un serial la Pro, cu Tudor Chirilă, cu Dragoș Bucur, și zic: măi, Domnica, mai așteaptă.

Ea a insistat: sunt doar 4 ore de filmare, ești nevasta lui Tudor Chirilă! Plus că Radu era plecat în Tailanda atunci, eram așa destul de liberă! Eram curioasă să lucrez cu echipa asta, cu care lucrez acum, pentru că auzisem lucruri extraordinare și văzusem proiectele lor, și atunci am zis: de ce nu?!

Mi-a plăcut foarte mult de ei, și lor de mine, pentru că, la sfârșit, Anghel Damian mi-a zis: uite, să știi că noi pregătim un proiect mai mare, de mai mare anvergură decât acesta (în sensul că rolul meu acolo a fost unul mic), și mi-aș dori să îți dau un rol mult mai complex decât ce ai avut aici.

Mi-a trimis scenariul, mi-a plăcut din prima, mi s-a părut foarte tare, și povestea, și la nivel de dialog, mi-a spus și distribuția. Atunci m-am sfătuit cu Radu, am zis: gata, facem!

Până la urmă, când unul din noi intră într-un proiect care îl ține mult plecat de acasă, trebuie să fie o muncă de echipă. Radu trebuie să preia din îndatoririle mele. Am luat decizia împreună, am început proiectul și nu-mi pare rău nici o clipă.

Click!: Acum, cât ești aici, cine stă cu copiii?

Adela Popescu: Noi, de când l-am avut pe Adrian, am luat o doamnă în casă care ne ajută cu tot. Este salvarea noastră. E omul acela constant, pe care te poți baza în momentul în care tu trebuie să pleci urgent la o premieră sau nu știu unde. Ea este de bază la menaj și să supravegheze copiii când noi nu suntem. Și Radu este cel care îi duce, îi aduce, face activitățile cu ei. Uite el acum e la ședința cu părinții.

„E cel mai complex personaj de până acum”

Click!: Ce ne poți spune despre personajul tău?

Adela Popescu: Nu este un personaj ușor deloc. Personajul acesta nu aș fi putut să-l fac acum 13 ani. Se numește Delia. Este fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din România. Este crescută în stilul acesta, deci nu are cum să fie o persoană prea blândă pentru că e crescută de tatăl ei, de Mihai Constantin. Seamănă așa pe alocuri cu mine, dar ea a fost expusă la lucruri dure de mică. În familia lor se și întâmplă o dramă la un moment dat, care le schimbă complet felul de a fi și felul în care trăiesc și văd viața. Cunoaște dragostea adevărată. Mai întâi dragostea romantică, după care, prin copilul ei, cunoaște dragostea aia adevărată. Asta îmi place foarte mult la ea și cred că ne și asemănăm că și pentru ea copiii și familia sunt cele mai importante.

În rolul acesta, am fost și blândă, am fost și bună, am fost și rea, am fost și aprigă, am fost și disperată. Am trecut prin toate stările. Am cucerit, am și fost cucerită. E foarte complex acest personaj. Cred că e cel mai complex de până acum. Și am și avut suport pentru că s-a lucrat minuțios. Am mare încredere în cei cinci regizori cu care lucrez.

Click!: Când ajungi acasă după o zi de filmare lungă, cum reușești să te detașezi de personaj, pentru că practic intri într-o altă lume?

Adela Popescu: Să știi că, într-adevăr, e așa. Chiar dacă, mult timp am crezut că nu, dar așa este. Când ești aici, ieși din viața ta. Mult. Spui vorbele altcuiva, relaționezi cu altcineva, te cheamă altfel. Nu ai timp să vorbești atât de mult cu ai tăi, sau dacă vorbești doar întrebi dacă sunt în regulă, ce s-a întâmplat. Dar, când ajung acasă, de regulă, dacă ajung noaptea, toată lumea doarme. Și ador momentul acela: mă schimb, fac un duș și, pur și simplu, mă întind așa pe canapea.



Foto: Click!

Daniela Nane: „Filmăm 12 ore pe zi!”

Într-o altă rulotă inscripționată cu sigla PRO TV, am dat peste Daniela Nane, care face și ea parte din distribuția serialului. Elegantă cum o știm cu toții, cu rochia ei vaporoasă cu flori uriașe roz-mov, ea ne-a primit în rulota cu vestimentația actorilor, o adevărată garderobă ambulantă. Hainele sunt puse în ordine pe umerașe, pe care sunt lipite etichete galbene cu numele fiecărui actor. Afară, la aerisit, încă un rând de costume au fost scoase la soare. Se vede munca uriașă din spatele unui serial.

Iată ce ne-a povestit actrița:

„Atmosfera de aici din culise e calmă. La fel e și pe platou, să știți, pentru că toată lumea știe foarte clar ce are de făcut. Toți sunt profesioniști, au mai lucrat, au avut proiecte nenumărate. Fiecare își face treaba cu calm și cu concentrare și în ritmul cel mai potrivit, astfel încât să nu existe timpi morți și să terminăm la timp. Pentru că toată lumea vrea să termină filmarea la timp, să nu facem overtime.

Filmarea durează 12 ore pe zi. E adevărat că noi, actorii, nu filmăm în fiecare zi, dar echipa are în fiecare zi. Așa că pentru ei e mai dificil decât pentru noi. Suntem obișnuiți cu asta. Face parte din profesia noastră.

Zilele de filmare sunt diferite. N-ai niciodată același lucru de făcut. Nu seamănă nici o zi cu alta. Uneori începem la 6 dimineața, alteori începem la 10, alteori începem seara la 16-17 și stăm până dimineața la 4-5. Avem lucruri diferite de făcut în zilele respective, deci nu te poți plictisi. E alt text de învățat tot timpul. Nu e o rutină din aceasta convențională.

Personajul meu este un rol dificil în măsura în care trebuie să emane o stare fără să se vadă pe chip. Acestea au fost cerințele regizorului. Să nu știi dacă personajul într-adevăr are o problemă. Și asta a fost o provocare. Nu e simplu ce mi s-a cerut, dar e frumos.

Eu m-aș uita la serial pentru că, în primul rând, e foarte bine scris și povestea se bifurcă în multe povești mai mici. Știi cum e?! Dacă întrebi fiecare dintre actori, îți spune altă poveste. Pentru că din perspectiva fiecărui personaj se vede altceva.

Dar, e o poveste interesantă și pentru doamne și pentru domni. Nu e o telenovelă siropoasă, nu e nici ceva extrem de dur și violent. E o poveste de familie, o putem numi, cu lucruri care ating emoțional multe suflete”, ne-a dezvăluit Daniela Nane.

Serialul Fără Urmă este regizat de Anghel Damian și a avut premiera pe 14 septembrie, la Pro TV și pe VOYO. Din distribuție mai fac parte Mihai Constantin, Aylin Cadîr, Alex Calangiu, Lucian Ghimși, Șerban Gomoi și Paul Ipate.