 Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”
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Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”

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Marina Almășan trece printr-o perioadă dificilă la TVR, după ce unul dintre proiectele la care a lucrat în ultimele luni a fost blocat cu doar o săptămână înainte de debut. Prezentatoarea a făcut publică situația și a vorbit despre problemele administrative care au dat peste cap planurile echipei sale.

Marina Almășan, strigăt de disperare la final de carieră
Marina Almășan, strigăt de disperare la final de carieră Foto: colaj Click!

Proiectul fusese pregătit pentru a marca împlinirea a 70 de ani de la înființarea Televiziunii Române. După aproximativ trei luni de muncă, emisiunea ar fi trebuit să ajungă pe post, însă lansarea a fost amânată în urma unor probleme administrative și juridice din interiorul instituției.

Emisiunea Marinei Almășan, blocată înainte de debut

Marina Almășan susține că echipa sa a depus eforturi considerabile pentru pregătirea proiectului și pentru găsirea resurselor necesare producției. Potrivit prezentatoarei, au fost obținute inclusiv sponsorizări din mediul privat, însă fondurile respective nu pot fi folosite în acest moment.

Situația ar fi legată de lipsa unui Consiliu de Administrație funcțional în TVR. În aceste condiții, proiectul ar putea rămâne blocat până la rezolvarea situației administrative a instituției, iar termenul exact nu este cunoscut.

După ce a aflat că emisiunea nu mai poate începe conform planului, Marina Almășan a apelat la comunitatea sa din mediul online și i-a întrebat pe urmăritori cum ar proceda într-o asemenea situație.

„Voi v-ați sinucide sau ați continua lupta, dacă, după 3 luni în care ați muncit pe brânci, alături de o echipă cu greu încropită, pentru a ridica pe picioare un proiect absolut senzațional - cel puțin în intenție - dedicat aniversării a 70 de ani a Televiziunii Române, și după ce ați reușit inclusiv să aduceți din afară oamenii și banii necesari pornirii lui, vi se spune că, din cauza faptului că NU MAI EXISTĂ CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE în TVR (trec peste detalii juridice și economice), NICIUN LEU, din cei, cu atâta trudă și umilință, cerșiți pe la sponsori, NU poate fi cheltuit, până nu se constituie un viitor Consiliu de Administrație?!?

Adică... peste două luni, sau... poate la Sfântul Așteaptă... CE AȚI FACE VOI, ÎN LOCUL MEU, după ce vă dați și sufletul, pentru un astfel de proiect?!?”, a scris Marina Almășan pe rețelele de socializare.

„Nu pot nici să mai tac la final de carieră”

Prezentatoarea a continuat mesajul explicând că nu intenționează să intre în politică și că nu își dorește să fie implicată în jocuri de culise. Marina Almășan spune că scopul său este să își poată face meseria și ca munca depusă de echipa sa să fie respectată.

Vedeta TVR a vorbit și despre companiile private care au sprijinit proiectul și care, în opinia sa, au ales să ajute televiziunea publică într-un moment aniversar, însă acum se lovesc de blocajul administrativ.

„Eu nu pot decât să mă declar avertizor public și să mă întreb (la sugestia multora din jur), dacă nu cumva se urmărește să fim înverșunați împotriva Sorinei Matei? Sau a AUR? Sau a cui Dumnezeu?!? Și uite-așa începe lumea să creadă în Teoria Conspirației!!! Noi nu vrem decât să fim lăsați să muncim și să ne respectăm publicul, cu greu câștigat, de multe ori în condiții de gherilă. Nu, nu mă înscriu în niciun partid, cum îmi sugera cineva, auzind aberanta situație în care am fost aruncați de acest vid de putere, peste noapte, cu o săptămână înainte de debutul emisiunii!

Nu fac politică, nu am voie, dar nu pot nici să mai tac, la final de carieră! Nu vreau decât să-mi fac meseria! Și să fie respectată munca mea, a colegilor mei și a firmelor românești care, în această grea perioadă de criză, au ales să ne ajute, în an aniversar! Deci, revin la întrebarea din debut: VOI V-AȚI SINUCIDE, SAU AȚI CONTINUA LUPTA?!?”, a adăugat vedeta TVR.

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