Marina Almășan a cerut ajutorul poliției pentru noua emisiune, „Poarta Pangrati”, de la TVR 2: „Îmi place să mă joc cu focul”

Vedeta TVR 2 Marina Almășan revine, pe micul ecran, din 28 septembrie 2026, la cârma unei noi emisiuni, după succesul înregistrat cu „Rivali” și cu „Hai-Hui”. Filmările vor avea loc, nu în marile studiouri, ci chiar la Poarta Pangrati a televiziunii, așa cum de altfel se și numește producția tv. Înainte de marea lansare, la care vor fi prezenți și oamenii de ordine, Marina Almășan ne-a oferit detalii interesante, în exclusivitate pentru Click!

1/4 Marina Almășan revine pe micul ecran, la TVR 2, din 28 septembrie 2026 Foto: foto: arhiva personala

Revine pe micul ecran, din 28 septembrie, cu emisiunea „Poarta Pangrati”: „Ne vedem în stradă!”

Marina Almășan ia o pauză de la emisiunea „Hai-Hui!” și revine în forță, pe micul ecran, la TVR 2, cu emisiunea „Poarta Pangrati”:

„Din 28 septembrie ora 5 (iata, revin la ora mea norocoasă!), în fiecare zi ne vedem în stradă, în fața Porții Pangrati a televiziunii, pentru o oră live, doldora de surprize! TVR le merită: doar face 70 de ani!”, anunță Marina Almășan noua sa surpriză pentru telespectatori.

Detalii din culisele noii producții. Va fi difuzată de TVR 2 și de TVR International

Am aflat și câteva detalii din culisele emisiunii: cele 50 de ediții vor fi realizate afară, fie soare, ploaie, lapoviță sau ninsoare. Printre invitați se vor număra atât personalități, lansate, în timp, de TVR, cât și personaje spectaculoase ale momentului.

Se vor depăna amintiri, se va dansa și cânta. La acea oră vor fi prezenți însă și oamenii de ordine, polițiști și jandarmi. Care e motivul? La rubrica „OF-ul din Pangrati”, românii își pot exprima, în direct, o durere, o doleanță, o cerere de ajutor, iar astfel de inițiative pot scăpa de sub control. Va fi difuzată de TVR 2 și de TVR International.

Marina Almășan: „Îmi place să mă joc cu focul!”

Contactată de reporterii Click!, Marina Almășan ne-a făcut dezvăluiri despre emisiunea pe care o va realiza, în direct, o adevărată provocare în lumea televiziunii. Ne-a vorbit și despre importanța prezenței oamenilor de ordine, la filmările din fața sediului TVR:

„Eu, în general, sunt un om curajos. Cred că s-a văzut asta! Dar îmi și place să mă joc cu focul. Rubrica „OF-ul din Pangrati” readuce, de fapt, Televiziunea Română între telespectatorii săi.

De multe ori, când înnebunești, căutând rezolvarea propriilor probleme, e atât de important să ai un umăr pe care să plângi, un om care să te asculte! Eu voi fi acela, din 28 septembrie, și m-aș bucura foarte mult ca problemele oamenilor, odată expuse, live, în fața Televiziunii, în emisiunea noastră, să-și găsească și rezolvarea!”.

„Da, mă aștept și la situații neprevăzute”

Alături, la filmări, se va afla și partenerul ei de viață, omul de afaceri Sorin Mărcuș, pe care va putea conta, la greu:

„Da, mă aștept și la situații neprevăzute! Din experiența mea de televiziune și de transmisii live, sprijinul autorităților îmi conferă siguranța că nicio situație tensionată nu va putea fi amorsată.

Din partea mea, cu duhul blândeții! În orice caz, Sorin m-a liniștit: va fi alături de mine, la toate cele 50 de transmisii directe ale sezonului și mă va apăra, la nevoie!”, a menționat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

Genericul emisiunii e compus de Mihai Alexandru: „Înțelege că sărmanii fără bani trebuie ajutați”

Marina Almășan a amintit și de bunul ei prieten și colaborator, celebrul compozitor Mihai Alexandru. El a realizat și genericul acestei producții tv, care se anunță de impact la public:

„Compozitorul Mihai Alexandru este genial. Este în top. Este un băiat de zahăr și un creator de mare talent. Dar mai ales este un bun prieten și un om minunat, care înțelege că sărmanii fără bani trebuie ajutați, mai ales că el știe cât suflet punem noi în tot ceea ce facem!

Prin urmare, iată că, după succesul genericelor pentru „Rivali” și „Hai-Hui”, Mihai revine în peisaj cu o nouă colaborare „pe prietenie”. Veți asculta genericul de 50 de ori, până la finele anului (nemaivorbind de reluările emisiunilor și de redifuzările pe TVR Moldova și pe TVR International)”, a mai precizat vedeta TVR 2, exclusiv pentru Click!