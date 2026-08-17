Marina Almășan critică dur turismul românesc aflat pe butuci: „Erau mană cerească.” Ce a întristat-o în Maramureș

Marina Almășan, realizatoarea emisiunii de turism „Hai-hui cu…Marina”, a vizitat, în ultimii ani, zeci de țări, de pe toate continentele. A traversat chiar și Oceanul, de câteva ori, pentru a realiza reportaje pe „Pământul Făgăduinței”. Iată însă ce părere are și despre turismul românesc, după vacanța petrecută, alături de omul drag, Sorin Mărcuș, pe plaiurile noastre miorice. Ne-a povestit, exclusiv pentru Click!, și cu ce anume bunătăți tradiționale a fost răsfățată de rudele iubitului, în scurta lor vizită.

1/5 Marina Almășan și iubitul ei Sorin Mărcuș au fost și în Maramureș, vara asta

„Creșterea costurilor carburanților îl face pe turistul nostru să se teamă că o vacanță petrecută în țară să nu îl ruineze”

Marina Almășan e de părere că turismul românesc încă mai are nevoie de promovare, situație care nu pare să se îmbunătățească prea curând. Deși avem o țară care merită din plin vizitată, pentru frumusețile ei, turiștii încă se lasă așteptați. A adus în discuție și problema tichetelor de vacanță. În 2026, valoarea lor a scăzut, de la 1.600 lei, la 800 de lei. În plus, nu mai beneficiază chiar orice angajat:

„Da, lumea am vizitat-o, și cum nu există pădure fără uscături, am văzut și pe acolo „bube”. Dar am văzut și locuri fabuloase, definitorii pentru țările respective, pentru orașele lumii. Pot spune însă cu mâna pe inimă că nu suntem deloc mai prejos, cu minunățiile de la noi. Problemele sunt însă două: cum afli de ele (ne întoarcem la veșnică promovare) și apoi…cum ajungi la ele!

„Se mișcă lucrurile, însă încet de tot”

Problema infrastructurii este majoră, pentru turismul românesc. Se mișcă lucrurile, însă încet de tot. Iar creșterea costurilor carburanților îl face pe turistul nostru să se teamă, pe bună dreptate, că o vacanță petrecută în țară să nu îl ruineze. Nu mai vorbesc de „înțeleapta” decizie de a mai desființa „tichetele de vacanță”. Lovitura a țintit și spre românul de rând, dar mai ales pentru turismul românesc, pentru care aceste bonuri erau mană cerească”, spune ea, exclusiv pentru Click!

„Maramureșul, spre deosebire de Litoral, trăiește 365 de zile pe an și este fermecător tot atâtea!”

Recent a vizitat și Maramureșul, altă zonă de vis, dar insuficient promovată. Unii patroni de pensiuni și de localuri se gândesc chiar să se retragă din domeniul HORECA, urmare a numărului tot mai scăzut de turiști:

„Este una din durerile mele constante. Am la activ câteva transmisii directe din Maramureș și m-am autodeclarat demult o fană înrăită a acestor locuri. Natura, oamenii și tradițiile fabuloase ar trebui să fie un veritabil magnet pentru străini, dar și pentru români.

Din păcate, însă, am stat de vorbă cu patronii unor locații de top din Maramureș (unde am făcut emisiuni răsunătoare): Casa Iurca de Călinești - din Sighetul Marmației și Pensiunea Vălcineț din Borsă și sunt disperați de prăbușirea, pur și simplu, a fluxului de turiști, unii cochetând chiar cu ideea de a se retrage din afacere.

Este dureros! Să ai asemenea comori și să nu fie bătaie pe ele, tot anul, căci Maramureșul, spre deosebire de Litoral, trăiește 365 de zile pe an și este fermecător tot atâtea!”.

Cine luptă pentru promovarea Maramureșului în Franța

Sunt însă și oameni cu suflet mare care au ales să-și promoveze singuri locurile natale în străinătate:

„Șansa acestor locuri este aceea că exista sufletiști, persoane private, care își iubesc cu disperare locurile natale și investesc bani proprii pentru a-și promova zona. Un exemplu strălucit în acest sens este Fundația Vasile Tomoiagă, prin care unicul campion mondial pe care l-a dat țării Maramureșul, stabilit la Cannes, luptă din răsputeri să-și promoveze în Franța locurile natale”, a mai menționat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

„Niciun autocar cu turiști din afară, de Sfânta Maria”

Vedeta TVR 2 ne-a mai dezvăluit și care anume tradiții au emoționat-o, în drumurile ei prin țară:

„Am avut, în premieră, șansa unică de a participa la Sărbătoarea Zilei de Sfânta Maria, la Moisei. Uluitor și impresionant! Câteva zeci de mii de oameni, din toate colțurile Maramureșului și înveșmântați, marea lor majoritate, de la mic la mare, în superbele straie maramureșene, au participat la slujba de Sfânta Maria și la șirul de procesiuni religioase ale credincioșilor de la toate lăcașurile de cult ale zonei. Știți ce m-a frapat? Niciun autocar cu turiști din afară, deși este un eveniment unic în România și de o frumusețe, solemnitate și anvergură covârșitoare”.

Cum au răsfățat-o rudele iubitului ei, Sorin Mărcuș?

A fost impresionată și de ospitalitatea rudelor iubitului ei, Sorin Mărcuș, pe care le-a vizitat, în acest concediu petrecut pe plaiurile noastre:

„Doamne! Ați atins un punct vulnerabil: decesul regimului alimentar strict, pe care mă tot străduiesc să-l respect! Slănină de casă, jumări, ciolan în pită cu fasole, plăcinta pastorului, gogoși (pe post de pâine și sare), caș, luat direct de la stână, plus nelipsita palincă, cu care ești „vaccinat” în fiecare loc în care poposești”.

„Contează maxim cu cine pleci la drum!”

Marina Almășan recunoaște că cele mai reușite vacanțe sunt cele alături de persoana dragă:

„Contează maxim cu cine pleci la drum lung. Să ai cu cine să împarți bucuria unor astfel de experiențe este ceva magic! De fapt, cred că un înțelept a și așezat acest gând într-o cugetare pe care o iubesc foarte mult: „Mai importantă decât călătoria este cel cu care pornești la drum”. De fapt, pe mine și pe Sorin ne-a apropiat foarte mult pasiunea pentru călătorii.

Sorin Mărcuș realizează mare parte din fotografiile din vacanțele prin lume

Amândoi am colindat lumea, singuri sau în diverse combinații, însă se pare că niciodată nu ne-am bucurat de toate aceste călătorii mai mult decât acum. Anul acesta am „încercat” și o primă colaborare profesională „pe proiect”: un Jurnal de călătorie în Egipt, care urmează să apară pe piață la finele anului. Sorin este cel care semnează cea mai mare parte a fotografiilor incluse”, ni s-a mai confesat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!