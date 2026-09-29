Daniela Iliescu a închis afacerea de suflet, deși vânzările mergeau foarte bine. „Am început să văd lucrurile altfel”

Daniela Iliescu a decis să renunțe la business-ul de haine în care a investit mult timp și energie, deși vânzările erau bune. Soția lui Culiță Sterp a luat această decizie după ce a rămas însărcinată cu al doilea copil.

Daniela Iliescu a renunțat la afacerea de suflet Foto: instagram

Daniela Iliescu a vorbit pentru prima dată despre motivul pentru care a renunțat la una dintre afacerile sale. Proiectul a fost unul de suflet pentru ea, însă implicarea în business îi ocupa foarte mult timp, iar venirea celui de-al doilea copil a făcut-o să își reevalueze prioritățile.

Daniela Iliescu a renunțat la afacerea cu haine pentru a fi mai prezentă în familie

Soția lui Culiță Sterp a lansat în urmă cu ceva timp un site cu haine, business în care s-a implicat personal încă de la început. Daniela se ocupa de o mare parte din activitate, de la alegerea materialelor și crearea produselor până la comenzi, concepte și campanii de promovare.

Deși afacerea avea vânzări bune, aceasta a decis să oprească activitatea după ce a rămas însărcinată cu al doilea copil. Daniela a explicat că și-a dat seama că nu poate acorda suficient timp atât familiei, cât și unui business care necesita prezența ei constantă.

„Adevărul este că nu m-am mai ocupat de mult timp, de când eram însărcinată, și asta a fost unul dintre eforturile pe care le-am făcut ca să fiu mult mai prezentă în viața de familie, pentru că și Mysari, și partea de online îmi luau foarte mult din energie, îmi luau foarte mult din timp”, a povestit Daniela Iliescu în mediul online.

Influencerița a explicat că afacerea era mai complicată decât activitatea sa din online, mai ales pentru că avea oameni care depindeau de ea și trebuia să se implice în numeroase aspecte ale companiei.

„La Mysari era mult mai complicat decât ceea ce fac în online, deoarece aveam oameni care depindeau de mine și eu, la rândul meu, depindeam de oameni”, a spus aceasta.

„Mi-am dat seama că nu o să pot face față cu toate”

Daniela Iliescu a încercat să găsească soluții pentru a continua business-ul, inclusiv prin angajarea unui manager. A reinvestit în firmă și a avut o asistentă, precum și o persoană care se ocupa de trimiterea coletelor, însă chiar și în aceste condiții, cea mai mare parte a responsabilităților rămânea în sarcina ei.

„Eu investeam foarte mult timp și stres în business-ul ăsta”, a mărturisit soția lui Culiță Sterp.

Situația s-a schimbat în momentul în care a rămas însărcinată cu Miray. Pregătindu-se pentru venirea celui de-al doilea copil, Daniela a realizat că nu va putea continua în același ritm.

„În momentul în care am rămas însărcinată cu Miray am început să văd lucrurile altfel. Și, când ne pregăteam de venirea ei, mi-am dat seama că nu o să pot face față cu toate”, a explicat Daniela.

Aceasta a mărturisit că se ocupa personal de foarte multe dintre activitățile business-ului: „Eu mă ocupam de absolut tot ce însemna partea de creație, de partea de comenzi, de partea de materiale. Mergeam deseori la București ca să văd, să găsesc materiale, mă gândeam la concept, mă gândeam la campanii”.

Chiar dacă a renunțat la administrarea afacerii, Daniela Iliescu nu exclude ca brandul să ajungă în mâinile unei alte persoane. Ea își dorește să găsească un cumpărător care să se ocupe de proiect cel puțin la fel de bine și spune că ar fi dispusă să se implice în continuare în campaniile de marketing și în partea de promovare.