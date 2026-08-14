Afacerea pe care Sorana de la A.S.I.A. a pus-o pe picioare. De ce își deschide artista tocmai acum un atelier de artă

Sorana Darclée Mohamad a pus pe picioare un proiect de suflet pe care și-l dorea de ceva timp. Artista din trupa A.S.I.A. pictează serios de 9 ani iar în pandemie a vândut și primul ei tablou.

1/8 Afacerea pentru copii pe care Sorana de la A.S.I.A. a pus-o pe picioare

De foarte puțin timp a întâlnit-o pe asociata ei, cu care aamenajat un frumos atelier de artă pentru copii și adolecenti așa că vor deschide porțile pentru prima dată pe 22 august.

„Noi vrem să implementăm ideea părintelui care petrece timp cu copilul, copilul petrece timp cu copiii și părintele petrece timp cu părintele. Părinții ajung să se cunoască aici, între ei, însă în spațiul ăsta, socializează, se împrietenesc, iar când se termină atelierele cu copiii și se lasă seara, locul ăsta se transformă într-un spațiu de poveste pentru părinți. Pe 22 august, la Atelier Society, este primul atelier dedicat copiilor de la 7 ani în sus, se numește exprimare prin culoare. Noi vrem să îi dăm copilului libertatea de a crea, de a învăța culorile și de a se regăsi singur în exprimarea lui pe pânză. Avem și ateliere de sculptură, dansuri, pregătiri la limba și literatură română, cercuri și lansări de carte, social games și board games pentru copii și adolescenți. Eu voi preda pictură! Ne-am dorit să construim mai mult decât un atelier de artă. Ne-am dorit un loc în care oamenii să vină pentru o experiență și să se întoarcă pentru oamenii pe care i-au întâlnit aici. Un loc în care să se nască o comunitate adevărată”, ne-a declarat Sorana, pusă pe treabă și extrem de ambițioasă să reușească tot ce și-a propus.

„Dacă Dumnezeu a ales ca noi să nu avem copii, știe el de ce”

Atât Sorana Mamad, cât și soțul ei de profesie avocat, Adrian, iubesc nespus copiii și chiar dacă nu au un copil al lor, de acum încolo se vor bucura de toți copiii care le vor trece pragul atelierului lor de artă.

„Viața mea e atelierul, dacă nu sunt pe scenă, sunt în atelier, pictez. În spațiul acesta putem să avem lejer până la 10 copii, chiar și 15 copii, dacă sunt mai mici, e important de reținut că locurile sunt limitate. Vrem să facem un lucru extraordinar pentru că iubim să stăm cu copiii. Eu nu sunt mămică și asta vorbeam cu soțul meu, Adi, dacă Dumnezeu a ales ca noi să nu avem copii, știe el de ce. Și atunci am ales ca toți copiii să devină copiii noștri. Orice copil intră în contact cu noi este tratat ca atare și tot ce ne-am fi dorit pentru copilul nostru, ne dorim pentru toți copiii pentru că ei sunt viitorul și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca ei să primească educația, libertatea, iubirea și zona de siguranță de care au ei nevoie”, ne-a povestit așa frumos pentru Click!, Sorana Mohamad.

„Atelier Society este un spațiu boem, creativ și viu, dedicat copiilor, adolescenților și adulților. Un loc în care pictăm, construim, dansăm, ascultăm muzică, vorbim, râdem și, fără să ne dăm seama, începem să ne descoperim unii pe ceilalți. Pentru noi, un atelier pentru copii nu înseamnă un loc în care îți lași copilul două ore și pleci. Înseamnă și timpul vostru. Poți rămâne. Poți picta lângă el. Puteți crea aceeași lucrare sau două lumi complet diferite. Puteți râde, puteți vorbi și vă puteți descoperi într-un context în care nu există grabă, telefoane, teme sau lucruri care „trebuie făcute”. Și, poate cel mai frumos, vă puteți face prieteni împreună. Copiii cunosc copii. Părinții cunosc părinți. Se nasc conversații, prietenii, idei și povești. Pentru că și părintele are nevoie de un loc al lui. Nu vrem ca el să fie doar adultul care aduce copilul la atelier și îl așteaptă să termine. Nu trebuie să știi să pictezi. Poți veni pur și simplu pentru că vrei să cunoști oameni. Pentru o conversație bună. Pentru muzică. Pentru culoare. Pentru o seară diferită. Pentru bucuria aceea pe care o uităm uneori: să ne jucăm din nou. Credem că adulții au nevoie de creativitate, de apartenență și de oameni la fel de mult ca cei mici. Aici vrem să găsești oameni cu care ai ceva în comun. Avem și oameni pe care îi aducem pentru cei care au nevoie de terapie. Va urma și un atelier pentru noi, adulții, Vin la pictură, care este partea cea mai plăcută! Atunci o să facem și momentul nostru special de lansare al atelierului”, ne-a mai povestit Sorana, mândră tare de asociata ei cu care și-a propus să facă lucruri mărețe.

Iuliana, asociata Soranei la atelierul de pictură, a descoperit că pictură face parte din ea și de doar 11 luni de când face asta a devenit pictor internațional, cu expoziții multe la activ și vânzări de tablouri în afară țării, acolo unde arta ei este extrem de apreciată.

„Eu nu am foarte mulți prieteni. Ce apreciez foarte mult la Sorana este că nu are ego. Noi nu suntem în competiție aici. Chiar dacă ea are istoric în pictură și eu am câteva luni. Eu am foarte multă imaginație dar nu am tehnică, de la Sorana am de învățat tehnică, clar! Îmi place să fac portrete”, ne-a declarat Iuliana, partenera de business a Soranei, care se înțelege extrem de bine ai a avut din prima o chimie bună cu celebra artistă.

Costurile atelierelor de pictură pentru copii pornesc de la 300 Ron

Prețul unui atelier pentru copii, începând de la vârsta de 3 ani, organizat de Sorana și Iuliana este de 300 de Ron. Acesta poate varia în funcție de atelierele propuse și de temele abordate dar artista va anunța toate atelierele de artă și de pictură pe care le va avea în următoarele perioade pe conturile ei de socializare, acolo unde va posta și prețurile acestora, pe fiecare segment în parte.

Noi le-am vizitat atelierul de arte și de socializare și nu doar că are un vibe pozitiv ci este și extrem de primitor, cozy și chiar foarte relaxant așa că orele de pictură și de sculptură se vor desfășura într-o locație cu totul spectaculoasă și aparte.