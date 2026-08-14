 De ce nu mai vrea milionarul Bradford Hill al treilea copil cu românca Iasmina: „Mi-a zis să-mi pun pofta-n cui”
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De ce nu mai vrea milionarul Bradford Hill al treilea copil cu românca Iasmina: „Mi-a zis să-mi pun pofta-n cui”

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Timișoreanca Jasmina Hill duce o viață de vis la Manhattan alături de soțul ei, milionarul Bradford Aaron Hill. Au doi băieți împreună, dar românca și-ar mai dori și o fetiță. Ce răspuns tranșant i-a dat, însă, americanul?

Iasmina și Brad Hill au doi copii, David și Michael foto: Facebook
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Iasmina și Brad Hill au doi copii, David și Michael foto: Facebook

Frumoasa româncă Iasmina Hill este soția milionarului american Bradford Aaron Hill, nimeni altul decât administratorul Statuii Libertății de la New York.

În prezent, ei duc o viață în lux în America, Manhattan, fiind căsătoriți din anul 2018. Se înțeleg de minune în ciuda diferenței semnificative de vârstă dintre ei ( 35 de ani) și au împreună doi băieți, Michael (în vârstă de 7 ani) și pe David (de 5 ani). 

Românca și-ar mai dori însă și o fetiță cu milionarul, însă a avut marea surpriză să fie refuzată de soțul milionar. 

„De când Brad are problemele astea la servici ( turiștii nu mai vin la fel de mulți ca pe vremuri și tot iese mereu în pierdere în ultima perioadă), el este foarte stresat. Nu-i mai arde de nimic! 

Așa că, momentan, toate ideeile și poftele în cui! Așa mi-a zis! Nici de un al treilea copil nu vrea să audă! Asta e, ne conformăm, eu una mai vroiam un copil, aș mai fi făcut unul, dar uite că nu se mai poate. Nu mai vrea Brad deocamdată!”, a dezvăluit Iasmina, în exclusivitate pentru Click!

Iasmina și copiii, la Mamaia foto: Facebook
Iasmina și copiii, la Mamaia foto: Facebook

Iasmina Hill vrea să cumpere și apartament la mare, la Mamaia 

Blonda și soțul ei milionar vin des în România în vacanțe și și-au achiziționat deja trei apartamente, unul la Timișoara și două în Capitală. 

Iasmina si-ar mai dori să aibă și un apartament la malul mării, în Mamaia, pentru a nu mai da banii pe hotel, însă nici acest lucru nu este posibil deocamdată. 

„Noi avem deja un apartament în Timișoara și alte două în București, pentru că nouă ne place mult în România. Dar, momentan, nu ne mai extindem pentru că ne canalizăm să îl achităm pe cel din Manhattan. 

Mi-aș dori eu să ne luăm apartament și la mare, dar deocamdată nu am nici o șansă cu Brad”, a mai dezvăluit blonda, în exclusivitate pentru Click! 

Iasmina și Brad s-au căsătorit în 2018 foto: Facebook
Iasmina și Brad s-au căsătorit în 2018 foto: Facebook

Povestea de dragoste dintre timişoreanca Iasmina Milutinovici şi milionarul american Bradford Aaron Hill, care are în proprietate Statuia Libertăţii, a debutat în 2014. Frumoasa originară din Timișoara a făcut atunci un stagiu de practică chiar la compania americanului și l-a vrăjit pe loc. 

Cei doi s-au căsătorit, în vara lui 2018, la Rainbow Room, din celebrul zgârie-nori 30 Rockefeller Plaza, din New York. Ea avea 27 de ani atunci, iar el, 62.

Bradford Hill mai are trei copii din cele două mariaje anterioare, gemeni de peste 20 ani și o fată în vârstă de 30 de ani.

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