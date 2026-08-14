Robbie Williams, diagnosticat cu autism la 52 de ani: „Este biletul meu de scăpare”

Într-o sesiune sinceră de întrebări și răspunsuri, Robbie Williams a dezvăluit că a fost diagnosticat recent cu o formă ușoară de autism. Cântărețul britanic, care trăiește și cu ADHD și sindromul Tourette, a glumit pe seama diagnosticului, numindu-l un bilet de scăpare din încurcături.

Robbie Williams face din nou confesiuni tulburătoare despre sănătatea sa mintală și luptele interioare pe care le duce departe de lumina reflectoarelor.

În vârstă de 52 de ani, celebrul artist britanic a dezvăluit în cadrul evenimentului de lansare a noului său brand de haine că a primit un nou diagnostic medical, respectiv o formă de tulburare din spectrul autist.

Cunoscut pentru sinceritatea sa dezarmantă, interpretul hitului „Angels” a explicat cu mult umor cum îl ajută această veste să își înțeleagă mai bine propriul creier și gândurile obsesive.

Noul diagnostic și autoironia artistului: „Scuza mea oficială când fac lucruri ciudate”

Robbie Williams a povestit deschis că aflarea diagnosticului de autism i-a adus o stare de ușurare, oferindu-i răspunsuri clare pentru multe dintre trăirile și reacțiile pe care le avea.

Artistul a glumit spunând că acum are o justificare oficială de fiecare dată când este întrebat de familie sau prieteni despre ieșirile sale excentrice.

„Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, ceea ce îmi place la nebunie, pentru că explică atât de multe lucruri. Este biletul meu de scăpare gratuit acum”.

Pentru a se proteja de stările de panică și anxietate, solistul a explicat că își antrenează permanent creierul să fie creativ prin desen și umor, blocând astfel scenariile catastrofale pe care mintea sa tinde să le creeze din senin.

„Pentru toate ciudățeniile pe care le fac, pur și simplu spun: Scuze, sunt autist! Cu ADHD-ul te poți concentra 1000% pe un singur lucru, dar pentru absolut orice altceva ești complet incapabil, întrebați-i pe copiii mei.” a spus acesta într-un interviu la evenimentul de lansare a colecției toamnă-iarnă a brandului său vestimentar, Hopeium.

„Recent, stăteam într-un avion și m-am gândit: Ce ar fi dacă aș avea telekinezie, iar gândurile mele intruzive ar face avionul să se prăbușească? Cu acest nivel de nebunie mă confrunt, așa că e mai bine să îmi canalizez creierul spre lucruri creative.”

Lupta de zeci de ani cu dependențele, ADHD-ul și sindromul Tourette interiorizat

De-a lungul anilor, artistul a vorbit fără ocolișuri despre bătăliile crunte purtate cu dependența de droguri și alcool, intrând de mai multe ori în centre de reabilitare.

Robbie a fost diagnosticat de trei ori cu ADHD, explicând râzând că a uitat diagnosticul de la o vizită medicală la alta, iar în toamna trecută a recunoscut că trăiește și cu o formă internă de sindrom Tourette.

Această condiție nu se manifestă prin ticuri vizibile sau sonore exterioare, ci printr-o avalanșă permanentă de gânduri intruzive pe care nici măcar dragostea a zeci de mii de fani adunați pe stadioane pline nu o poate estompa.

„Am văzut simptomele pe internet în 2006 și am știut că sunt eu. Când am primit rețeta cu 200 de pastile, am crezut că am găsit vindecarea bolii din mintea mea. Din păcate, cauți mereu leacul și am ajuns rapid de la a lua pastilele conform prescripției la a le zdrobi și a le consuma ca stupefiante.”

„Cum aș putea să dau acest drog unui copil?

Robbie Williams, tatăl a patru copii, este foarte strict când vine vorba despre accesul acestora la telefoane și internet.

Artistul spune că nu intenționează să le cumpere dispozitive mobile cât timp va putea evita acest lucru, considerând internetul extrem de nociv pentru copii.

Williams compară telefoanele cu „un drog” și spune că, dacă nici el, la 51 de ani, nu reușește întotdeauna să facă față efectelor internetului, nu vede de ce le-ar oferi copiilor săi acces liber la acesta.