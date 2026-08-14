Andreea Popescu, cu fața vânătă după operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut vedeta

Andreea Popescu a revenit cu un update după operațiile estetice pe care și le-a făcut de curând. Vedeta, care s-a afișat cu vânătăi sub ochi, a povestit la ce intervenții estetice a apelat, cum se simte și ce efecte a întâmpinat după multiplele operații.

Viața Andreei Popescu s-a schimbat radical după divorțul de Rareș Cojoc, bărbatul cu care a fost căsătorită mai mulți ani și căruia i-a oferit trei copii. Acum, de când este o femeie liberă de contract, și-a concentrat foarte mult atenția nu doar pe creșterea și bunăstarea copiilor, ci și asupra ei.

Ce operații și-a făcut vedeta?

Vedeta a apelat la ajutorul terapiei pentru a depăși momentele dificile din viața sa, a slăbit considerabil și chiar a început școala de șoferi, semn că lucrurile merg din ce în ce mai bine. Acum, la opt zile postoperatorii, fosta dansatoare a Deliei Matache a spus ce intervenții estetice și-a făcut și cum se simte în urma acestora.

„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a spus Andreea Popescu într-un clip video publicat pe rețelele de socializare.

Andreea Popescu: „Mi-a căzut părul enorm”

Totuși, au apărut și efecte în urma anesteziei generale, precum căderea părului și uscarea tenului și a pielii. Andreea spune însă că nu este străină de aceste lucruri, deoarece așa a pățit după fiecare anestezie generală.

„După intervenție, după operație, mi-a căzut părul enorm. (...) Eu am un ten extrem de uscat. De fiecare dată când am făcut anestezie generală mi-a căzut foarte mult părul, pielea a arătat horror”, a mai spus influencerița.

Motivul pentru care s-a operat Andreea Popescu

Ajunsă la vârsta de 42 de ani, Andreea a fost sinceră cu fanii ei și a dezvăluit motivul pentru care a ales să facă aceste operații. Potrivit spuselor sale, dorința de a arăta și de a se simți bine în pielea ei a determinat-o să ceară ajutorul medicului estetician. Vedeta, care încă se află în perioada de recuperare, povestea în urmă cu câteva zile că avea capul umflat și era vânătă în mai multe zone.

„Nu vreau să vă zic că am făcut nu știu ce intervenție pentru că aveam nu știu ce problemă medicală sau whatever, că nu aveam. Problema mea era că vreau să arăt bine la 42 de ani. Dacă nu arătăm bine acum, ce rost are pe la 60? Vreau să arăt bine, dar într-un mod cât mai natural, adică să nu-mi schimbe fizionomia.

Acum, dacă vă uitați la mine, sunt extrem de umflată, am capul cât o minge, sunt vânătă. Și sunt foarte întinsă, am și acești plasturi care trag zona aceasta”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

Schimbările se țin lanț de Andreea Popescu

Anul 2026 pare să fi fost anul schimbărilor și al transformărilor în viața influenceriței. Pe lângă divorț, investițiile în propria persoană și faptul că a luat-o practic de la zero într-o altă casă, Andreea a beneficiat și de ajutorul bonelor.

După patru ani de colaborare însă, una dintre bone, Keshika, a decis să părăsească familia vedetei pentru a începe un nou capitol într-o companie, dorind, totodată, să își reunească familia.

„După aproape 4 ani, bona noastră, Keshika, a decis să înceapă un nou capitol în viața ei. Nu va merge la o altă familie, ci va lucra pentru o companie. Între timp, s-a recăsătorit, și-a cumpărat o casă împreună cu soțul ei, iar acum își dorește să își aducă și copiii aici, pentru a-și reîntregi familia. Îți mulțumim, Keshika, pentru toți acești ani, pentru grija, răbdarea și iubirea pe care le-ai oferit copiilor noștri. Ne va fi dor de tine”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.