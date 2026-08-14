Fiul Anei Baniciu, imagini adorabile în rolul de „Mini Chef”. Ce amintire emoționantă din copilărie a retrăit artista când l-a văzut

Ana Baniciu a împărtășit cu fanii săi din mediul online imagini de colecție cu fiul său, Aris, îmbrăcat în costum de bucătar. Artista a povestit cu nostalgie cum prima sa jucărie cumpărată din banii munciți la dublaje a fost tot o bucătărie, tradiția transmițându-se acum la cel mic.

Artista a publicat imagini spectaculoase cu băiețelul ei, Aris, echipat complet cu bonetă și șorț de bucătar personalizate, în timp ce explorează entuziasmat noua sa bucătărie de jucărie primită cadou.

Apariția micuțului a fost însoțită de o poveste profundă despre copilăria cântăreței și despre valorile pe care dorește să i le insufle fiului său.

Primii bani câștigați din dublaje

Ana Baniciu și-a amintit de perioada în care, copil fiind, participa la castinguri riguroase pentru a dubla reclame internaționale în limba română.

Din primul onorariu încasat prin propria muncă, artista a ales să își achiziționeze o bucătărie de plastic viu colorată dintr-un magazin celebru de pe Calea Dorobanți, loc care a devenit centrul tuturor jocurilor cu prietenii.

Anii au trecut, iar dorința de a repeta această bucurie pentru fiul său a devenit realitate de ziua de naștere a lui Aris, când acesta a primit cadou o bucătărie în miniatură de la o prietenă din copilărie a mamei sale.

„Cu banii câștigați din prima mea reclamă mi-am cumpărat, ce credeți? O bucătărie pentru copii.M a dus mama la magazinul acela celebru de jucării de pe Dorobanți și am cumpărat-o din banii munciți de mine. O țin minte și acum în detaliu. Roșie, albastră și galbenă, din plastic. Nemțească, dom’ne ”.

De ce este bucătăria atât de specială pentru artistă

Pentru Ana Baniciu, bucătăria nu este doar o simplă cameră din locuință sau un spațiu de gătit, ci un adevărat simbol al comuniunii și al căldurii familiale.

Artista a explicat că acolo a simțit dintotdeauna că se creează cele mai frumoase legături între oameni și tot acolo a învățat valoarea generozității.

Prin această jucărie dăruită fiului său, cântăreața își dorește ca micuțul Aris să deprindă aceleași principii sănătoase: să crească un om cald, empatic, care să știe să împartă cu cei din jur și să fie mereu înconjurat de prieteni dragi.

„Bucătăria a fost mereu un loc important într-o casă. Acolo se adună oamenii. Acolo te gândești la cei dragi când pregătești ceva. Acolo înveți, fără să-ți spună nimeni, că e mai frumos când împarți. Iar eu asta îmi doresc mult pentru Aris. Să fie un om deschis. Să știe să împartă. Să fie darnic și să-i facă plăcere să aibă oameni în jurul lui.”

Abia întoarsă din vacanța

După o escapadă relaxantă pe tărâm elen, Ana Baniciu a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o serie de instantanee pline de soare și voie bună. Proaspăt revenită din Grecia, artista s-a lăsat fotografiată într-un decor natural superb, dominat de mare și vegetație luxuriantă.

Îmbrăcată în costum de baie, cântăreața a atras toate privirile cu o formă fizică de invidiat, afișând o stare de relaxare totală în timp ce se bucura de ultimele raze fierbinți de vară departe de agitația cotidiană.