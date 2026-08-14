 Sofia Vicoveanca, avertizată de medici după infarct. Ce i-au cerut să facă: „N-a vrut să-mi spună mai mult”
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Sofia Vicoveanca, avertizată de medici după infarct. Ce i-au cerut să facă: „N-a vrut să-mi spună mai mult”

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Sofia Vicoveanca a trecut prin momente cumplite la începutul acestui an, în luna ianuarie, când a suferit un infarct. Din fericire, această cumpănă a trecut, însă interpreta de muzică populară a făcut o serie de schimbări în viața sa și urmează cu strictețe sfaturile medicilor.

Sofia Vicoveanca. Foto: Arhiva Click!
Sofia Vicoveanca. Foto: Arhiva Click!

Ajunsă la vârsta de aproape 86 de ani, Sofia Vicoveanca se bucură de fiecare moment al vieții sale, mai ales după ce a trecut peste infarctul suferit. În prezent, artista a luat o pauză de la concerte și evenimente, decizie venită în urma recomandărilor medicilor.

Cum se simte în prezent Sofia Vicoveanca 

De asemenea, artista nu s-a mai întors acasă, la Suceava, ci locuiește o perioadă în București, alături de fiul și nora sa, bucurându-se și de timpul petrecut cu nepoatele sale.

„Sunt în București la băiat. Sunt așa în trecere și el mai mă ține, pentru că ne avem unul pe altul. A E singura ființă pe care o mai am, pentru că soțul meu a decedat. Nepoțelele deja sunt mari, au serviciu, ne vedem din când în când. Dar e bine, toată lumea e pe picioare și cu sufletul liniștit, asta contează foarte mult. Pentru mine este cea mai mare bogăție, să-i văd că-s bine și că zâmbesc, și un un zâmbet curat, nu prefăcut. Nu-mi trebuie altă bogăție”, a spus Sofia Vicoveanca, pentru Spynews.ro.

Sofia Vicoveanca: „Doctorul mi-a zis că trebuie să am un pic grijă de mine”

Cu o carieră de succes în domeniul care a consacrat-o, Sofia Vicoveanca s-a văzut nevoită să ia o pauză de la activitatea artistică. Medicii au sfătuit-o ca, pentru o perioadă, să nu mai urce pe scenă, iar ea a urmat recomandările acestora.

„Mai am concerte, dar am acum o perioadă...Doctorul mi-a zis că trebuie să am un pic grijă de mine. N-a vrut să-mi spună mai mult, dar eu am ochi de soacră, văd așa. E și vârsta. Și apoi am tot cântat la toată lumea. Am cântat live, eu nu merg pe playback nicăieri”, a mai zis ea.

Artista duce dorul florilor de acasă 

De asemenea, într-un interviu exclusiv acordat Click! în urmă cu ceva vreme, solista ne povestea că dorul de casă își spune cuvântul și abia așteaptă să revină în Suceava, acolo unde o așteaptă casa și florile sale.

„Le-am pus apă, când am plecat la București, și mă așteaptă, normal, să mă întorc acasă”, a mai menționat solista, exclusiv pentru Click!

Când revine solista pe scenă? 

De asemenea, artista ne spunea că, începând cu 2026, va reveni pe scenă și la activitățile sale artistice.

„Știu că mă așteaptă fanii, dar voi vedea dacă pot cânta, de obicei eu îmi fac recitalurile mele, programul meu, cu mare grijă.

Să nu cumva să mă pună cineva, în vreun spectacol, numai ca să îmbogățească afișul, cu numele meu, fără să mă întrebe mai întâi pe mine dacă sunt de acord”, a mai menționat Sofia Vicoveanca, exclusiv pentru Click!

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