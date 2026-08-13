 Cezar Ouatu, topit după fiica lui. Imagini adorabile cu Serena Maria: „Simți cum timpul se oprește”
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FotoCezar Ouatu, topit după fiica lui. Imagini adorabile cu Serena Maria: „Simți cum timpul se oprește”

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Cezar Ouatu se bucură din plin de noul său rol, cel de tată. Tenorul a devenit părinte pentru prima dată la sfârșitul lunii iulie, când partenera sa de viață a adus pe lume o fetiță sănătoasă. Micuța a primit numele Serena Maria, iar venirea ei pe lume a schimbat complet rutina artistului.

Cezar Ouatu / Foto: arhivă
Cezar Ouatu / Foto: arhivă

De când fiica sa a apărut în viața lui, Cezar Ouatu își petrece cât mai mult timp alături de micuță. Artistul le-a arătat și urmăritorilor săi câteva dintre momentele speciale pe care le trăiește acasă, alături de Serena Maria.

Tenorul a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini alb-negru în care apare alături de fiica sa. Fotografiile surprind primele ore ale dimineții, într-un moment de liniște și apropiere între tată și copil.

Cezar Ouatu, dimineți alături de fiica sa

Noul statut de părinte a adus schimbări importante în viața de zi cu zi a lui Cezar Ouatu. Artistul se bucură de fiecare clipă petrecută alături de Serena Maria și nu se dezlipește de micuță nici atunci când aceasta doarme.

În imaginile distribuite online, fetița apare îmbrăcată într-un body alb simplu și cu o suzetă, dormind liniștită pe pieptul tatălui său. Într-unul dintre cadre, Cezar Ouatu ține cu blândețe mâna pe capul micuței, într-un gest de afecțiune.

Fotografiile surprind astfel începutul unei rutine noi pentru tenor, care se bucură de momentele petrecute în compania fiicei sale încă din primele ore ale zilei.

Pentru Cezar Ouatu, venirea pe lume a Serenei Maria a însemnat și o schimbare a priorităților. Artistul a vorbit despre legătura pe care a simțit-o alături de fiica sa și despre emoțiile pe care le trăiește de când a devenit tată.

Mesajul emoționant transmis de tenor

Alături de fotografiile cu Serena Maria, Cezar Ouatu a publicat și un mesaj în care a descris starea pe care o trăiește în aceste dimineți petrecute împreună.

„Dimineți de august. Închizi ochii, o ai pe piept și simți cum timpul se oprește și reîncepe de acolo de unde poate niciodată nu ai știut cum două inimi pot bate pe aceeași frecvență și pot avea asemenea conexiune nevorbită, negândită, nebănuită, dincolo de orice graniță! Good morning, my Serena Maria”, a transmis Cezar Ouatu pe pagina sa de socializare.

Mesajul tenorului reflectă emoția pe care o simte în momentele petrecute alături de fiica lui. Artistul a vorbit despre conexiunea dintre ei și despre felul în care aceste clipe au căpătat o semnificație aparte pentru el.

Fotografiile publicate de Cezar Ouatu îi surprind pe cei doi într-un moment intim și liniștit, în care micuța Serena Maria doarme pe pieptul tatălui său.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată la sfârșitul lunii iulie. Artistul a împărtășit vestea cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Fetița a primit numele Serena Maria, iar venirea ei pe lume a fost privită de tenor drept o adevărată binecuvântare.

De atunci, Cezar Ouatu a început să împărtășească din momentele petrecute acasă alături de fiica sa. Noile imagini arată cât de mult se bucură artistul de timpul petrecut cu micuța și de noua etapă din viața sa.

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