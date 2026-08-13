Anca Țurcașiu, nostalgică după vacanțele din copilărie. Cum își petrecea verile la Năvodari

Anca Țurcașiu s-a bucurat de o zi însorită pe litoralul românesc și a profitat de apa caldă a Mării Negre pentru a se relaxa. Artista a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online bucuria de a petrece ore în apă, experiență care i-a readus în memorie vacanțele din copilărie.

Aflată pe plajă, vedeta și-a amintit de verile din anii ’70 și ’80, când mergea împreună cu părinții săi la mare și stătea în campingul din Năvodari. Amintirile au făcut-o să rememoreze o perioadă în care vacanțele erau mult mai simple, fără facilitățile și confortul de astăzi.

Anca Țurcașiu, amintiri din copilărie la Năvodari

Artista a povestit că ziua petrecută în apa Mării Negre i-a amintit de verile copilăriei. Timp de aproximativ două ore, Anca Țurcașiu s-a bucurat de valuri și a retrăit, prin prisma amintirilor, vacanțele petrecute alături de părinții săi.

Vedeta și-a amintit că, în acea perioadă, familia mergea cu cortul în camping la Năvodari. Zilele erau petrecute pe plajă, iar lucrurile pe care le aveau la ei erau puține și simple.

„Marea Neagră are apă caldă! Și în sfârșit am ajuns și eu să mă bucur de ea! Azi m-am jucat ca în copilărie, două ore în apă! Mi-am adus aminte de verile când veneam cu cortul, cu părinții mei, în camping la Năvodari”, a povestit Anca Țurcașiu.

Artista a continuat să descrie felul în care arătau acele zile de vacanță. Dimineața și până seara, timpul era petrecut pe plajă, iar vestimentația era una cât se poate de simplă.

„Stăteam toată ziua în costum de baie pe plajă și seara într-un trening. Atât aveam la noi…”, a mărturisit vedeta.

Cum păstra familia alimentele la rece

Printre amintirile Ancăi Țurcașiu se numără și mesele pregătite de mama sa în timpul vacanțelor la mare. În lipsa echipamentelor moderne, familia folosea metode simple pentru a păstra alimentele la rece pe timpul zilelor călduroase.

Artista și-a amintit în special de un borcan cu carne în untură, pe care mama sa îl îngropa în nisip pentru a-l păstra la rece. Alături de acesta, familia avea roșii și brânză.

„A… și un borcan cu carne în untură pe care mama îl punea în nisip, îngropat, la rece… Roșii și brânză…”, a povestit Anca Țurcașiu.

Amintirea alimentelor simple și a vacanțelor petrecute cu cortul i-a readus în atenție atmosfera acelor veri din anii ’70 și ’80.

„Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți!”

Privind în urmă, Anca Țurcașiu spune că perioada respectivă era una simplă, dar pe care o asociază cu multă fericire. Vacanțele petrecute la mare alături de părinți au rămas în memoria sa, iar experiența de pe litoral i-a readus acum acele momente în minte.

„Ce vremuri… Anii ’70… ’80… Era atât de simplu totul, eram atât de fericiți! Hai, că deja am nostalgii…”, a transmis artista comunității sale online.

Anca Țurcașiu și-a încheiat mesajul adresat urmăritorilor cu un îndemn de a se bucura de zilele petrecute pe litoral: „Vă îmbrățișez! Bucurați-vă de mare, de soare și de vacanță!”.