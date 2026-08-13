 Céline Dion revine în forță! Are programate 16 concerte la Paris: „Mă simt pregătită!”
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Céline Dion revine în forță! Are programate 16 concerte la Paris: „Mă simt pregătită!”

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Céline Dion (58 de ani) a oferit fanilor o imagine rară din viața sa departe de scenă, cu puțin timp înaintea revenirii sale mult așteptate. Artista a renunțat pentru moment la machiajul sofisticat și la ținutele spectaculoase și a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care apare nemachiată, bucurându-se de natură.

Ultima apariție pe scenă a lui Céline Dion a avut loc în noiembrie 2024 (Foto: Instagram)
Ultima apariție pe scenă a lui Céline Dion a avut loc în noiembrie 2024 (Foto: Instagram)

Céline Dion s-a pozat nemachiată 

 „E important să găsești frumusețe în cele mai liniștite momente”, a scris cântăreața în dreptul imaginilor. Într-una dintre fotografii, interpreta piesei „My Heart Will Go On” apare în aer liber, cu părul blond prins într-un coc dezordonat și ținând în mână o sticlă reutilizabilă.

Într-o altă imagine, artista privește peisajul, având un pulover roșu pe umeri, iar ultima fotografie o surprinde în mijlocul vegetației, cu spatele parțial întors la cameră. Imaginile au fost realizate de Deanna Marti și se îndepărtează de fotografiile glamour pe care Dion le publică de obicei, în care apare pe scenă sau în culise, aranjată de o întreagă echipă de specialiști, relatează The Looker.

Artista a publicat zilele trecute imagini cu ea nemachiată (Foto: Instagram)
Artista a publicat zilele trecute imagini cu ea nemachiată (Foto: Instagram)

Fanii s-au bucurat să o vadă într-o ipostază atât de relaxată, mai ales după anii dificili prin care a trecut. În 2022, Céline Dion a anunțat că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară care provoacă spasme musculare severe și care i-a afectat capacitatea de a cânta.

Din cauza problemelor de sănătate, artista a anulat concertele rămase din turneul mondial „Courage” și s-a concentrat asupra tratamentului și recuperării. Dion, care deține o avere de 800 de milioane de dolari, a revenit spectaculos pe scenă în 2024, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a interpretat piesa „L’Hymne à L’Amour” a lui Édith Piaf. Lupta sa cu boala a fost prezentată și în documentarul „I Am: Céline Dion”, lansat pe Prime Video în același an, care a arătat eforturile intense depuse pentru recuperarea vocii și a condiției fizice. Acum, cântăreața se pregătește pentru o nouă revenire.

Dion a anunțat că va susține 16 spectacole la Paris în septembrie și octombrie. „Sunt bine, îmi gestionez problemele de sănătate și mă simt bine. Cânt din nou și chiar dansez puțin”, le-a spus ea fanilor.

Artista a explicat că învață să trăiască cu această afecțiune și că urmează terapie vocală, fizică și sportivă cinci zile pe săptămână. În ciuda problemelor de sănătate, Dion este hotărâtă să continue să cânte și să urce din nou pe scenă. „Voi urca pe scenă pentru că sunt pregătită”, a transmis artista.

Au fost deja anunțate și 10 concerte suplimentare la Paris pentru mai 2027. Ultima sa apariție pe scenă a avut loc în noiembrie 2024, la evenimentul organizat de designerul Elie Saab la Riad, unde Céline Dion a interpretat două dintre piesele sale, „The Power of Love” și „I’m Alive”.

Și-a pierdut soțul și fratele la două zile distanță

Céline Dion și René Angélil s-au căsătorit în 1994 (Foto: GettyImages)
Céline Dion și René Angélil s-au căsătorit în 1994 (Foto: GettyImages)

Céline Dion a fost căsătorită cu René Angélil timp de 21 de ani, cei doi unindu-și destinele în 1994. El a fost managerul artistei și cel care i-a modelat cariera. René Angélil a murit în 2016, la 73 de ani, după o luptă cu cancerul la gât. Au împreună trei fii, René-Charles (25 de ani) și gemenii Eddy și Nelson (15 ani).

La doar două zile de la moartea soțului, Céline și-a pierdut și fratele mai mare, Daniel Dion, care a murit la 59 de ani, tot din cauza cancerului.

Céline Dion a spus atunci că a găsit o parte pozitivă în tragedia care i-a lovit familia: „René mi-a însoțit fratele. A fost perfect”. Artista a privit coincidența celor două decese ca pe un semn că soțul ei a venit să-l ia pe Daniel cu el.

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