 Momentul în care Codin Maticiuc a rămas fără replică în fața fiicei sale. Dialogul care a topit internetul
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Momentul în care Codin Maticiuc a rămas fără replică în fața fiicei sale. Dialogul care a topit internetul

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Codin Maticiuc a împărtășit cu urmăritorii săi un dialog sincer și plin de duioșie între fiicele sale, Smaranda și Ilinca. Reacția celei mici când sora ei a vrut să coloreze singură a adunat mii de aprecieri.

Codin Maticiuc și fiicele sale/ sursa Facebook
Codin Maticiuc și fiicele sale/ sursa Facebook

Codin Maticiuc i-a obișnuit pe urmăritorii săi cu momente pline de drăgălășenie, umor și multă simpatie, surprinse în fiecare zi alături de fiicele sale, Smaranda și Ilinca.

Cele două surori reușesc de fiecare dată să cucerească prin naturalețea și replicile lor savuroase, iar cel mai recent dialog dintre ele nu face excepție. Reacția Ilincăi atunci când Smaranda a vrut să coloreze singură a stârnit un val de reacții și mii de aprecieri în mediul online.

Omul de afaceri a povestit o întâmplare petrecută chiar pe treptele casei sale, unde o mică dispută sororească între Smaranda și Ilinca s-a transformat într-o declarație de dragoste extrem de dulce.

Disputa de pe trepte și replica Ilincăi care a cucerit pe toată lumea

Proaspăt ieșite la joacă, cele două fetițe au avut o mică negociere legată de timpul petrecut împreună.

În timp ce Smaranda își dorea câteva momente de liniște pentru a colora, micuța Ilinca a izbucnit în lacrimi pentru că sora ei nu mai voia să se joace cu ea.

Intervenția lui Codin a scos la iveală o logică de o inocență cuceritoare din partea ambelor fete.

„Așa e dar știe că viața mea e să mă joc cu ea...”

Viața lui Codin Maticiuc, între filmări, proiecte și familie

Dincolo de proiectele cinematografice și de implicarea sa în numeroase cauze umanitare, Codin Maticiuc are un program deloc de neglijat.

Cu toate acestea, momentele petrecute alături de familie își găsesc locul în viața sa, iar actorul le împărtășește adesea și cu urmăritorii din mediul online.

De această dată, Codin a ales să se bucure de o escapadă în Saint-Tropez alături de fiicele sale, Smaranda și Ilinca, cărora le dedică, dincolo de agitația cotidiană, timp pentru joacă, vacanțe și momente simple în familie.

Așa se face că, printre fotografii și întâmplări savuroase, fetele au devenit deja personaje îndrăgite pentru comunitatea lui Codin.

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