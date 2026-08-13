 INNA, o nouă performanță impresionantă! 10 piese ale artistei au depășit 100 de milioane de ascultări
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INNA, o nouă performanță impresionantă! 10 piese ale artistei au depășit 100 de milioane de ascultări

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INNA atinge o nouă bornă impresionantă în cariera muzicală internațională. Artista româncă numără zece piese în repertoriu care au depășit pragul de 100 de milioane de stream-uri pe Spotify, consolidându-și statutul de cel mai de succes artist român la nivel global. 

INNA scrie din nou istorie/ sursa Facebook
INNA scrie din nou istorie/ sursa Facebook

INNA scrie din nou istorie în industria muzicală globală după ce a zecea piesă din catalogul său a depășit pragul de 100 de milioane de ascultări pe cea mai mare platformă de streaming din lume, Spotify.

Performanța reconfirmă forța unei cariere de peste un deceniu, timp în care piesele sale au devenit imnuri dance-pop ascultate și iubite de milioane de fani de pe toate continentele.

Record de cifre pe Spotify: piesele INNEI au adunat miliarde de ascultări

Atingerea acestui prag masiv pentru zece piese diferite reprezintă o realizare rară chiar și pentru artiștii consacrați din industria internațională. În topul celor mai ascultate melodii ale artistei se află colaborarea de succes „Rock My Body”, urmată îndeaproape de piesa de debut care i-a adus consacrarea mondială, „Hot”.

Muzica artistei continuă să fie descoperită de noile generații, adunând miliarde de secunde de difuzare pe platformele digitale. 

Cele 10 melodii cu peste 100 de milioane de stream-uri pe Spotify: 

 Rock My Body (cu R3HAB & Sash!): 301.302.950 de ascultări

Hot: 254.365.090 de ascultări

Sun Is Up (Play & Win Radio Edit): 219.980.710 de ascultări

Cola Song (feat. J Balvin): 164.502.419 ascultări

Amazing: 148.273.334 de ascultări

More Than Friends (feat. Daddy Yankee): 124.197.733 de ascultări

It Don’t Matter (Spotify Singles, cu Alok & Sofi Tukker): 115.576.077 de ascultări

Caliente: 114.506.572 de ascultări

Deja Vu (cu Bob Taylor): 101.222.291 de ascultări

UP (feat. Sean Paul): 100.444.876 de ascultări

Colaborări de top cu nume uriașe din industria muzicii internaționale

Pe lângă producțiile proprii devenite clasice, succesul INNEI se datorează și colaborarilor de răsunet cu artiști de talie mondială precum J Balvin, Sean Paul, Daddy Yankee, Alok sau R3HAB.

Piesa „UP”, realizată în colaborare cu Sean Paul, a fost cea care a închis recent lista celor 10 piese intrate în clubul select al celor 100 de milioane de stream-uri.

INNA a filmat „Wizz Away” la Otopeni

În paralel cu performanțele care îi consolidează statutul internațional, INNA continuă să lanseze și proiecte muzicale inedite.

Un exemplu este „Wizz Away”, piesă realizată în colaborare cu compania aeriană Wizz Air, pentru care artista a filmat videoclipul în București și chiar pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

Cu un sound estival și plin de energie, melodia vorbește despre libertatea de a călători, vacanțe însorite și bucuria de a descoperi locuri noi, fiind gândită chiar ca o posibilă coloană sonoră pentru următoarea aventură a ascultătorilor. 

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