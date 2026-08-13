„Te iubesc, eroul meu!”. Mesajul transmis de Eva tatălui său, după revenirea lui Cătălin Măruță în televiziune

Eva Măruță i-a transmis un mesaj emoționant tatălui său, Cătălin Măruță, la scurt timp după ce a aflat că acesta revine pe micile ecrane, după o pauză de câteva luni. Fiica prezentatorului a ținut să-i fie alături și să-i transmită public cât de mult îl admiră și îl susține în noua etapă a carierei sale.

Cătălin Măruță revine în televiziune, însă nu la Pro TV, ci la postul concurent, Antena 1, unde va face parte din echipa emisiunii „Furnicuțele”, alături de Radu Ciucă, prieten și coleg de breaslă. Prezentatorul este pregătit pentru o nouă provocare profesională, după o perioadă în care a lipsit de pe micul ecran.

Eva Măruță și-a felicitat tatăl pentru revenirea în televiziune

Vestea revenirii sale a fost primită cu bucurie și de fiica lui. Eva Măruță, care s-a făcut remarcată deja în mediul online și în lumea divertismentului, nu a ezitat să-i transmită tatălui său un mesaj plin de afecțiune. Tânăra l-a felicitat public și i-a transmis că îi va fi alături în noua aventură profesională.

„Te iubesc, tata, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu!”, a scris Eva Măruță pe Instagram.

Cătălin Măruță și-a anunțat revenirea pe micile ecrane

Cătălin Măruță este pregătit să înceapă un nou capitol al carierei sale, de această dată la Antena 1. Soțul Andrei Măruță va face parte din echipa emisiunii „Furnicuțele”, alături de cele două Furnicuțe, dar și de Ciucă și Oase.

Prezentatorul a explicat că noul proiect vine într-un moment potrivit pentru el și că formatul se potrivește foarte bine cu zona de divertisment în care s-a regăsit de-a lungul carierei. Totodată, Cătălin Măruță a subliniat că programul emisiunii îi va permite să păstreze echilibrul pe care și l-a dorit între viața profesională și timpul petrecut alături de familie.

„<<Furnicuțele>> a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele.

Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început.Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, a declarat Cătălin Măruță.

Ce se va întâmpla cu Denise Rifai?

Denise Rifai va rămâne în continuare în același trust, însă se va concentra pe un proiect diferit. Prezentatoarea și-a anunțat încheierea etapei la „Furnicuțele”, emisiune pe care a descris-o drept o adevărată aventură și care i-a oferit, prin prisma provocărilor întâmpinate, ocazia de a descoperi o nouă etapă profesională.

Totodată, Denise Rifai i-a predat ștafeta lui Cătălin Măruță și i-a urat mult succes în noul sezon, ale cărui filmări vor începe în doar câteva zile.

„Pentru mine, aventura <<Furnicuțele>> ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională.

Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa <<Furnicuţele>>, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”