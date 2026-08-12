 Denise Rifai, audiențe uriașe la „Furnicuțele” înainte de a preda ștafeta lui Cătălin Măruță. Ediția cu cei mai mulți telespectatori
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Denise Rifai, audiențe uriașe la „Furnicuțele” înainte de a preda ștafeta lui Cătălin Măruță. Ediția cu cei mai mulți telespectatori

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Emisiunea „Furnicuțele” de pe Antena 1 a avut un succes uriaș. A adunat aproape jumătate de milion de români în multe ediții spectaculoase. Invitații au fost, de-a lungul timpului, diverși, iar cifrele arată și care au fost vedetele preferate ale românilor.

Denise Rifai, la „Furnicuțele”. Foto. Instagram
Denise Rifai, la „Furnicuțele”. Foto. Instagram

Cătălin Măruță nu pornește de la zero cu audiențele. Denise Rifai a făcut o treabă exemplară în cadrul emisiunii și a adunat sute de mii de români simultan în fața micilor ecrane. Care au fost cele mai iubite vedete și cele mai vizualizate ediții.

Ce audiențe a făcut emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1

Emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, până acum prezentată de Denise Rifai, se difuza între orele 17.00 și 19.00 și a fost printre preferatele românilor. Din toamnă preia frâiele Cătălin Măruță, însă nu pornește de la zero cu audiența.

Denise Rifai a făcut cifre spectaculoase cu această emisiune. Printre primele ediții a fost cea din 20 aprilie, în care invitat a fost Raed Arafat. Atunci, 425.000 de români s-au uitat la televizor. Primele zece ediții ca audiență au depășit toate 400.000 de telespectatori. Invitați au fost Paula Chriilă, Dani Oțil, dar și Nicolai Tand, conform unei analize făcute de paginademedia.ro.

Cele mai de succes ediții din „Furnicuțele”

Au existat multe ediții în care aproape jumătate de milion de români au stat lipiți de ecranul televizoarelor. Cea mai difuzată a fost cea din 12 iunie, în care invitat special a fost Valentin Zanfira. Atunci au fost 485.000 de telespectatori, dintre care 275.000 de la oraşe şi peste 100.000 din targetul comercial, scrie sursa menționată.

Acesta a trecut printr-un divorț care a fost extrem de mediatizat. Atât el, cât și fosta soție, Codruța Filip, au ocupat prima pagină a ziarelor multe zile la rând. Cei doi au fost extrem de iubiți de public, astfel că oamenii doreau să afle cât mai multe detalii despre viețile lor personale.

Următoarea ediție în topul celor mai vizualizate a fost cea cu Paula Chirilă, cu 480.000 de telespectatori, din 30 iunie. Pe locul doi se află emisiunea din 21 mai cu Dani Oțil (450.000 de telespectatori), apoi cea din 20 mai cu Raed Arafat. 

Românii s-au uitat în număr mare și la ediția din 13 iulie cu Nicolai Tand (420.000 telespectatori), din 24 iunie cu Lora (415.000 telespectatori) și din 21 aprilie cu Diana Matei (415.000 telespectatori). Topul este urmat de ediția din 9 iulie cu Gabi Tamaș (410.000 telespectatori), cu cea din 18 iunie cu Chef Samuel Le Torriellec (405.000 telespectatori) și cu cea din 4 iunie unde invitat a fost Cristi Borcea (400.000 telespectatori), conform analizei.

Care au fost cele mai slabe ediții

Au existat și emisiuni cu mai puțini telespectatori. La polul opus, unele ediții abia au depășit  200.000 de telespectatori pe minut. Aici se încadrează cea din 19 mai în care a fost invitat doctorul Wargha Enayati (250.000 telespectatori), cea din 25 mai cu Sorin Pârcălab (240.000 telespectatori) și cea din 11 mai cu Cătălin Smărăndescu (220.000 telespectatori).

Cătălin Măruță urmează să o înlocuiască pe Denise Rifai

Din toamnă, Cătălin Măruță urmează să o înlocuiască pe Denise Rifai. Acesta va fi noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele”, semnând contractul cu Antena 1, după ani la rând în care a fost vedeta de la ProTV.

Ghid de cumpărături

banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
image
#Analize Adevărul
LIVE TEXT Eclipsa solară 2026, transmisă în direct. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii adevarul.ro
image
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România” adevarul.ro

Parteneri

image
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026 www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
banner prietenii mei din ferentari png
Cătălin, Dima și Mirel încheie lista ispitelor masculine de la „Insula Iubirii” PrimeTime
banner farfuze noi png
Cine sunt primii patru concurenți de la „Burlacii: Foc în paradis”. Printre ei, două foste ispite de la „Insula Iubirii” PrimeTime
banner catalin maruta png
#Exclusiv Click!
Cătălin Măruță, revenire de senzație în televiziune! Cu ce post a semnat? Lovitură de grație pentru Denise Rifai! PrimeTime
netflix depositphotos1 jpeg
Trei seriale Netflix de urmărit în august 2026. Două dintre ele au revenit cu sezoane noi, iar unul este o premieră PrimeTime
image jpeg
Patru noi tentații masculine la „Insula Iubirii”! Jaguarul revine printre ispite PrimeTime
FotoJet (31) jpg
Fanii „Suleyman Magnificul” primesc vestea mult așteptată! Halit Ergenç și Meryem Uzerli revin împreună pe micile ecrane PrimeTime
banner luptatoare png
#Exclusiv Click!
Cum au ajuns partenerele lui Kamara și Ralflo să se bată în ring? De la ce a pornit scandalul dintre Gabriella Nastas și Aura B PrimeTime
image png
Liviu Vârciu și-a dezvăluit problemele de sănătate în emisiunea lui Nea Mărin. Cu ce afecțiuni se confruntă PrimeTime
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net