Denise Rifai, audiențe uriașe la „Furnicuțele” înainte de a preda ștafeta lui Cătălin Măruță. Ediția cu cei mai mulți telespectatori

Emisiunea „Furnicuțele” de pe Antena 1 a avut un succes uriaș. A adunat aproape jumătate de milion de români în multe ediții spectaculoase. Invitații au fost, de-a lungul timpului, diverși, iar cifrele arată și care au fost vedetele preferate ale românilor.

Cătălin Măruță nu pornește de la zero cu audiențele. Denise Rifai a făcut o treabă exemplară în cadrul emisiunii și a adunat sute de mii de români simultan în fața micilor ecrane. Care au fost cele mai iubite vedete și cele mai vizualizate ediții.

Ce audiențe a făcut emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1

Emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, până acum prezentată de Denise Rifai, se difuza între orele 17.00 și 19.00 și a fost printre preferatele românilor. Din toamnă preia frâiele Cătălin Măruță, însă nu pornește de la zero cu audiența.

Denise Rifai a făcut cifre spectaculoase cu această emisiune. Printre primele ediții a fost cea din 20 aprilie, în care invitat a fost Raed Arafat. Atunci, 425.000 de români s-au uitat la televizor. Primele zece ediții ca audiență au depășit toate 400.000 de telespectatori. Invitați au fost Paula Chriilă, Dani Oțil, dar și Nicolai Tand, conform unei analize făcute de paginademedia.ro.

Cele mai de succes ediții din „Furnicuțele”

Au existat multe ediții în care aproape jumătate de milion de români au stat lipiți de ecranul televizoarelor. Cea mai difuzată a fost cea din 12 iunie, în care invitat special a fost Valentin Zanfira. Atunci au fost 485.000 de telespectatori, dintre care 275.000 de la oraşe şi peste 100.000 din targetul comercial, scrie sursa menționată.

Acesta a trecut printr-un divorț care a fost extrem de mediatizat. Atât el, cât și fosta soție, Codruța Filip, au ocupat prima pagină a ziarelor multe zile la rând. Cei doi au fost extrem de iubiți de public, astfel că oamenii doreau să afle cât mai multe detalii despre viețile lor personale.

Următoarea ediție în topul celor mai vizualizate a fost cea cu Paula Chirilă, cu 480.000 de telespectatori, din 30 iunie. Pe locul doi se află emisiunea din 21 mai cu Dani Oțil (450.000 de telespectatori), apoi cea din 20 mai cu Raed Arafat.

Românii s-au uitat în număr mare și la ediția din 13 iulie cu Nicolai Tand (420.000 telespectatori), din 24 iunie cu Lora (415.000 telespectatori) și din 21 aprilie cu Diana Matei (415.000 telespectatori). Topul este urmat de ediția din 9 iulie cu Gabi Tamaș (410.000 telespectatori), cu cea din 18 iunie cu Chef Samuel Le Torriellec (405.000 telespectatori) și cu cea din 4 iunie unde invitat a fost Cristi Borcea (400.000 telespectatori), conform analizei.

Care au fost cele mai slabe ediții

Au existat și emisiuni cu mai puțini telespectatori. La polul opus, unele ediții abia au depășit 200.000 de telespectatori pe minut. Aici se încadrează cea din 19 mai în care a fost invitat doctorul Wargha Enayati (250.000 telespectatori), cea din 25 mai cu Sorin Pârcălab (240.000 telespectatori) și cea din 11 mai cu Cătălin Smărăndescu (220.000 telespectatori).

Cătălin Măruță urmează să o înlocuiască pe Denise Rifai

Din toamnă, Cătălin Măruță urmează să o înlocuiască pe Denise Rifai. Acesta va fi noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele”, semnând contractul cu Antena 1, după ani la rând în care a fost vedeta de la ProTV.