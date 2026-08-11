 Cum au ajuns partenerele lui Kamara și Ralflo să se bată în ring? De la ce a pornit scandalul dintre Gabriella Nastas și Aura B
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Cum au ajuns partenerele lui Kamara și Ralflo să se bată în ring? De la ce a pornit scandalul dintre Gabriella Nastas și Aura B

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Soțiile cântăreților Ralflo și Kamara sunt la cuțite! Cele două au decis să intre în cușcă la RXF Next Fighter 33, pe 14 august, pentru a tranșa în ring conflictul care mocnește între ele de ceva timp. Aura B și Gabriella Nastas au fost la un pas de bătaie încă dinaintea luptei. De la ce au pornit însă  de fapt neînțelegerile dintre cele două artiste? Gabriella Nastas, partenerq cântărețului Kamara, face lumină, în exclusivitate pentru Click! 

Gabriella Nastas e parteneră lui Kamara Foto: Facebook
Gabriella Nastas e parteneră lui Kamara Foto: Facebook

Primă luptă în ring între două artiste! 

Gala de sporturi de contact va fi difuzată în direct pe VOYO, iar artistele Aura B și Gabriella Nastas vor lupta în main event, pe 14 august. 

Cele două dive care vor intra în ring sunt nimeni altele decât soțiile cântăreților Ralflo, respectiv Kamara, aflate de ceva timp în conflict. 

Dacă pentru Gabriella Nastas meciul va reprezenta debutul în cușcă, Aura B va bifa prezența cu numărul doi în ring. Soția lui Ralflo a mai luptat alături de partenerul ei în 2024, atunci când au pierdut în fața Valeriei și a Perversului de pe Târgu Ocna.

Gabriella Nastas explică de la ce a pornit, de fapt, scandalul cu Aura B

Gabriella Nastas se antrenează asiduu în aceste zile pentru confruntarea cu blondina Aura B. Partenera lui Kamara a explicat, în exclusivitate pentru Click!, de la ce a pornit de fapt scandalul între cele două artiste. 

 „Cu Aura mă cunosc de câțiva ani. Am fost cunoștințe, n-am fost prietene niciodată. Aș putea să spun de fapt cunoștințe bune, pentru că băieții noștri cântă împreună. De altfel, eu am fost persoana care i-a făcut cunoștință cu Ralflo. Și chiar mă bucur că sunt împreună după atâți ani. Faza este că băieții noștri cântând împreună, au existat multe momente în care ne-am intersectat pe la concerte, pe la evenimente și au apărut niște divergențe între noi.

 La început, cumva ușoare, după care s-au tot amplificat, ne-am mai împăcat ulterior pentru că le-am discutat. Doar că, la un moment dat, lucrurile au început să o ia razna destul de mult. Eu sunt o persoană care, dacă are ceva să spună, spune verde în față. Nu-mi place să ocolesc prea mult subiectul. Probabil asta a deranjat-o, dar n-am avut de ales. A trebuit să-i spun lucrurile real cum stau și cum suntem.

La un moment dat, Aura a insistat să facem o piesă împreună. Eu am tot refuzat-o într-un mod cât se poate de amiabil și frumos, dar ea nu a înțeles și a tot insistat, până s-a ajuns într-un punct în care parcă ar fi trebuit să mă simt obligată să fac o piesă cu ea doar pentru că băieții noștri cântă împreună și atunci am fost cât se poate de sinceră și am refuzat-o un pic mai direct decât ar fi trebuit.

De acolo a escalat cumva între noi acest conflict, care, dacă mă întreb pe mine, mai mult din partea ei a venit, pentru că eu nu i-am dat vreo replică sau ceva”, a povestit partenera lui Kamara. 

Aura B e soția lui Ralflo foto: Facebook
Aura B e soția lui Ralflo foto: Facebook

 „La o gală, Aura mi-a arătat degetul mijlociu” 

 „Doar că la o gala anterioară mi-a arătat un deget din mijloc, un gest foarte obscen și urât. Inițial mi s-a părut, dar mai erau oameni în jurul meu care mi-au confirmat același lucru și evident că am încercat să ies afară după ea să purtăm o discuție.

Nu s-a putut, pentru că ea a început să mă înjure atât pe mine, cât și de familia mea și acolo, efectiv, am luat foc. Ralflo s-a băgat între noi, încercând să mă liniștească mai mult pe mine și să-mi spună să o înțeleg, că probabil are o frustrare.

După acest moment tensionat, a urmat o perioadă destul de lungă de tăcere, adică nu s-a mai întâmplat absolut nimic și într-o zi m-am trezit cu tot felul de menționări pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, în care ea mă tot înjura și mă provoca în RFX. Atunci am acceptat și eu provocarea!”, a explicat Gabriella, pentru Click!

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Cum se antrenează partenera lui Kamara pentru marea confruntare din ring?

Gabriella a decis să ia cât se poate de în serios confruntarea din ring cu Aura, prima de altfel de acest gen din viața ei. 

 „Acest gen de sport a fost întotdeauna ceva foarte interesant pentru mine. Eram pasionată de când mă știu de luptele de contact. Da, sunt o fire destul de băiețoasă de felul meu.

Genul acesta de sport este o provocare într-adevăr și pentru mine. M-am antrenat din momentul în care am semnat contractul atât cât s-a putut, câte trei antrenamente pe săptămână, trei-patru antrenamente. 

Trebuie să recunosc că nu a fost neapărat ușor, pentru că pentru a practica un astfel de sport este necesară o condiție fizică foarte bună, dar eu cred că am reușit să obțin un rezultat destul de bun având în vedere că am avut atât de puțin timp la dispoziție. Sper că și Aura s-a pregătit.

De altfel, este o premieră mondială ca două artiste să se bată în cușcă într-un astfel de context. N-am mai văzut nicăieri în lume un astfel de meci. Da, fete s-au mai bătut în cușcă, în ring, doar ca două artiste să se bată n-am mai văzut niciodată și sunt convinsă că este unic.

Eu cred că o să fie bine văzut acest meci și abia aștept să vină ziua meciului ca să o bat pe Aura!”, a concluzionat bruneta, pentru Click!

Confruntare în direct foto: captură YouTube
Confruntare în direct foto: captură YouTube

Și-au aruncat vorbe dure înainte de meci

Până la marele meci din 14 august, Aura B și Gabriella Nastas au fost la un pas de bătaie în studioul emisiunii Fight Klub, acolo unde și-au aruncat cuvinte grele. 

La un momentat, Aura B-soția lui Ralflo a cedat nervos și chiar a aruncat cu un pahar plin cu apă spre partenera lui Kamara, spre stupefacția moderatorilor Lavinia și Tîrzianu și „Pitbull” Atodiresei.

„Eu nu am de ce să mă compar cu tine! Tu ești cea care a lansat provocarea. Tu ești cea deranjată, nerezolvată…”, a tunat Gabriella Nastas. 

„Păi dacă tu ești proastă și vorbești prost! Termină, fată, odată!”, a fost reacția Aurei B, care a aruncat cana de apă în direcția rivalei sale.

 „Mi-ai udat și telefonul”, a fost replica nervoasă a Gabriellei.

Cele două au încercat apoi să explice cum s-a născut această rivalitate. Ce a deranjat-o, de fapt, pe soția lui Ralflo?! 

„De unde se vede invidia. Uitatul pe story la mine pe Instagram și faptul că nu dai inimioară. Te uiți mereu, dar nu dai inimioare. Ce, că ți-am arătat eu asta (n.r. – degetul din mijloc)? Îți mai arăt o dată”, a spus Aura B.

„Am văzut, am văzut! Cu ăla mai rămâi după ce te bat. Cu ăla o să te las în sus. Motivul pentru care mă aflu aici este că m-ai înjurat și te-ai legat de familia mea”, a răspuns Gabriella Nastas, soția lui Kamara. 

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