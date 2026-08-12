 Cătălin, Dima și Mirel încheie lista ispitelor masculine de la „Insula Iubirii”
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Cătălin, Dima și Mirel încheie lista ispitelor masculine de la „Insula Iubirii”

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Lista numelor ispitelor masculine din sezonul zece de la „Insula Iubirii” este de astăzi completă. Iată cine sunt ultimii trei masculi care vor încerca să despartă cuplurile în Thailanda. 

Cătălin, Mirel și Dima, ultimele 3 ispite de la Insula Iubirii foto: Click!
Cătălin, Mirel și Dima, ultimele 3 ispite de la Insula Iubirii foto: Click!

Săptămâna aceasta au fost dezvăluite ispitele masculine de la Insula Iubirii. Iată numele ultimilor trei ispite ce intră în competiția din Thailanda: 

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Cătălin Brânză, director în Marea Britanie, revine pe insulă

Cătălin Brînză are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie și este în zodia balanță. 

Deja cunoscut prin participarea de anul trecut și prin calitățile pe care le-a demonstrat, el revine în emisiune cu gândul de a se bucura de noi trăiri de neuitat. 

 „Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, a declarat el.

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Dima Roșca, carieră impresionantă în sport

La 33 de ani, Dima Roșca are o carieră impresionantă în sport. Campion mondial în domeniul său, acesta este, în prezent, Founder Pole Dance Academy și vine în show, convins că este momentul perfect pentru apariția sa.

  „Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, povestește acesta, înainte de startul difuzării show-ului. 

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Mirel Gheorghe, cel mai tânăr participant

Cel care completează lista din sezonul X este Mirel Gheorghe, cel mai tânăr participant, la doar 25 de ani, antreprenor în mai multe domenii de activitate. 

Acesta are un zâmbet molipsitor, aduce mereu starea de bine și crede cu tărie că va fi sezonul perfect, în care să se integreze:

 „Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”.

Narcis, Vlad, Alberto, George, Iulian, Daniel, Eduard, Cătălin, Dima și Mirel sunt cei 10 bărbați care le așteaptă pe fetele din cuplu, în Thailanda, în Vila Escape pentru a scrie poveștile din acest an. Săptămâna viitoare este rândul ispitelor feminine să fie descoperite! 

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