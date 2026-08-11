Fanii „Suleyman Magnificul” primesc vestea mult așteptată! Halit Ergenç și Meryem Uzerli revin împreună pe micile ecrane

Veste incendiară pentru iubitorii serialelor turcești din întreaga lume. Halit Ergenç și Meryem Uzerli, actorii legendari care au dat viață sultanului Suleyman și sultanei Hurrem, redevin parteneri de platou într-un nou lungmetraj romantic filmat pe o insulă spectaculoasă din Marea Egee.

La aproximativ 15 ani de la lansarea fenomenului global „Suleyman Magnificul”, actorii Halit Ergenç și Meryem Uzerli se pregătesc să cucerească din nou inimile telespectatorilor.

Cei doi actori au finalizat filmările pentru un nou proiect cinematografic ambițios, unde formează din nou un cuplu memorabil.

Primele imagini de promovare, în care cei doi dansează sirtaki, au stârnit deja un val uriaș de nostalgie și entuziasm pe rețelele de socializare.

O nouă poveste de dragoste pe insula Gökçeada

Spre deosebire de intrigile de la curtea otomană care i-au consacrat, noua producție propune o poveste romantică modernă și profundă.

Halit Ergenç îl interpretează pe Arif, iar Meryem Uzerli îi dă viață Sonyei, doi oameni cu un trecut complicat ale căror drumuri se intersectează neașteptat pe o insulă izolată, oferindu-le șansa unei a doua șanse la fericire.

Filmările au fost realizate în decorul istoric și spectaculos al insulei turcești Gökçeada, cunoscută în trecut sub numele de Imroz, peisajele Mării Egee oferind o atmosferă vizuală deosebită.

Una dintre imaginile care au cucerit definitiv publicul din secvențele de promovare îi prezintă pe Halit Ergenç și Meryem Uzerli dansând un sirtaki plin de pasiune. Chimia incontestabilă dintre cei doi actori a reconfirmat succesul pe care îl vor avea pe marele ecran.

Moștenirea fenomenului „Suleyman Magnificul”

Performanța celor doi actori în rolurile Sultanului Suleyman și al Sultanei Hurrem a marcat o pagină de aur în istoria televiziunii, producția fiind difuzată în zeci de țări și acumulând miliarde de vizualizări.

Revederea lor ca parteneri de scenă după un deceniu și jumătate demonstrează că legătura profesională dintre cei doi a rămas la fel de puternică, chiar dacă de această dată abordarea artistică este una complet diferită

Filmul cu Halit Ergenç și Meryem Uzerli va ajunge în peste 50 de țări

Reuniunea dintre Halit Ergenç și Meryem Uzerli capătă o amploare internațională. Filmările pentru „İmroz’da Bahar” au fost finalizate în Gökçeada, iar producția este pregătită să ajungă în peste 50 de țări, inclusiv în Europa, Asia și America Latină.

Cei doi actori s-au reunit recent și pentru realizarea afișului filmului, marcând o nouă etapă în proiectul care îi aduce din nou împreună după succesul „Suleyman Magnificul”.