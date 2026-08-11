 Trei seriale Netflix de urmărit în august 2026. Două dintre ele au revenit cu sezoane noi, iar unul este o premieră
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Trei seriale Netflix de urmărit în august 2026. Două dintre ele au revenit cu sezoane noi, iar unul este o premieră

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Netflix propune în această perioadă mai multe producții potrivite pentru serile de vară, iar printre noutățile disponibile în august se numără trei seriale care vin cu povești foarte diferite. „1670” și „Viața mea cu băieții familiei Walter” au revenit cu sezonul al treilea, în timp ce „Our Sticky Love” aduce pe platformă o nouă comedie romantică sud-coreeană.

Trei seriale Netflix de urmărit în august 2026.
Trei seriale Netflix de urmărit în august 2026.

Pentru serile în care temperaturile ridicate îi țin pe mulți departe de cinematografe sau de activitățile în aer liber, o producție bună de urmărit acasă poate fi alegerea ideală. În luna august, oferta Netflix include atât seriale deja cunoscute publicului, care continuă poveștile personajelor îndrăgite, cât și producții noi care încearcă să atragă iubitorii de comedii romantice.

Cele trei titluri lansate la începutul lunii august acoperă genuri diferite, de la satiră și comedie istorică până la dramă pentru adolescenți și romantism. Astfel, indiferent dacă preferințele merg către umorul absurd, poveștile de familie sau o relație complicată cu accente de mister, există o opțiune pentru o seară relaxantă în fața televizorului.

„1670” continuă aventura cu un nou sezon plin de conflicte

Serialul polonez „1670” a revenit pe Netflix pe 5 august cu cel de-al treilea sezon, readucându-l în prim-plan pe Jan Paweł, interpretat de Bartłomiej Topa, un personaj preocupat constant de statutul său și de poziția pe care o ocupă în societate.

Noile episoade pornesc după evenimentele de la Festivalul Regal al Recoltei, iar situația familiei devine și mai complicată după ce adevărul despre originile lui Jan Paweł iese la iveală. În plus, un incendiu duce la pierderea documentelor care îi confirmau statutul nobiliar, astfel că personajul trebuie să găsească rapid o soluție pentru a-și recâștiga poziția.

În încercarea de a-și demonstra valoarea și de a-și recupera privilegiile, Jan Paweł ajunge mai aproape de curtea regală și de jocurile politice ale epocii. Planurile sale sunt însă complicate de problemele personale și de tensiunile care se acumulează în interiorul familiei.

Relația cu Zofia trece printr-o perioadă dificilă, în timp ce conflictul cu Jakub devine tot mai intens. În același timp, Aniela revine în Adamczycha cu intenția de a înființa o școală destinată țăranilor, iar nemulțumirile oamenilor din sat încep să devină tot mai greu de ignorat.

„1670” își păstrează astfel formula bazată pe satira istorică și pe umorul absurd, folosind societatea Poloniei secolului al XVII-lea ca fundal pentru conflicte familiale, ambiții personale și situații comice.

„Viața mea cu băieții familiei Walter” revine cu sezonul 3

Pe 6 august, Netflix a lansat un alt sezon al unei producții urmărite de fanii genului pentru adolescenți. „Viața mea cu băieții familiei Walter” continuă povestea lui Jackie, o adolescentă a cărei viață se schimbă radical după o tragedie personală.

Personajul ajunge să locuiască într-un orășel alături de familia numeroasă a tutorelui său, iar adaptarea la noul mediu este complicată de relațiile cu cei din jur, de prietenii neașteptate și de sentimentele care apar pe parcurs.

În sezonul al treilea, personajele trebuie să facă față unor noi situații și să își redefinească relațiile după evenimentele dificile din sezoanele precedente. Jackie și cei din familia Walter intră într-o nouă etapă, în care deciziile personale și schimbările din viața lor generează alte conflicte.

Din distribuție fac parte Nikki Rodriguez, Noah LaLonde și Ashby Gentry, alături de Sarah Rafferty, Marc Blucas, Connor Stanhope și Jaylan Evans.

Serialul este inspirat din romanul scris de Ali Novak, iar Melanie Halsall este creatoarea și showrunnerul producției.

Noul sezon păstrează ingredientele care au contribuit la popularitatea serialului: relații complicate, situații de familie, prietenii puse la încercare și dileme sentimentale care îi obligă pe protagoniști să se maturizeze.

„Our Sticky Love”, noua comedie romantică sud-coreeană de pe Netflix

Pentru cei care caută o producție nouă și preferă poveștile romantice cu situații neobișnuite, Netflix a lansat pe 7 august „Our Sticky Love”.

Serialul o urmărește pe Go Eun-sae, interpretată de Ha Young, o procuroare ambițioasă care se trezește într-o situație complet neașteptată după ce își pierde memoria.

Fără amintiri despre propria viață și fără să știe cu exactitate ce i s-a întâmplat, femeia ajunge să locuiască alături de Jang Tae-ha, un antrenor de box interpretat de Jung Hae-in. Situația devine și mai complicată atunci când acesta susține că este iubitul ei.

Cei doi sunt astfel obligați să petreacă tot mai mult timp împreună, iar ceea ce începe ca o situație bizară se transformă treptat într-o relație care combină romantismul, umorul și misterul.

Pe măsură ce Go Eun-sae încearcă să descopere ce s-a întâmplat în trecutul său, relația dintre cei doi evoluează, iar serialul construiește povestea în jurul întrebărilor despre memorie, identitate și sentimente.

Din distribuție face parte și Heo Sung-tae, iar producția este prezentată de Netflix ca o serie limitată de 12 episoade.

Ce serial Netflix poți alege pentru o seară de vară

Cele trei producții lansate în prima săptămână din august oferă opțiuni foarte diferite pentru public. „1670” este alegerea potrivită pentru cei care preferă satira și umorul absurd, „Viața mea cu băieții familiei Walter” se adresează în special celor interesați de povești despre adolescență, familie și relații, în timp ce „Our Sticky Love” combină romantismul cu elemente de comedie și mister.

Un avantaj pentru cei care vor să înceapă un serial nou este că toate cele trei titluri pot fi găsite pe Netflix, iar fanii primelor două producții au acum posibilitatea de a continua poveștile personajelor preferate cu sezoane noi.

Pentru o seară liniștită de august, alegerea poate fi făcută așadar în funcție de genul preferat: satiră istorică, dramă romantică pentru adolescenți sau comedie romantică sud-coreeană.

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