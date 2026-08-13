 Anda Adam, pe urmele Shakirei. Artista e impresionată de copiii din Uganda care dansează pe noua ei piesă
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Anda Adam, pe urmele Shakirei. Artista e impresionată de copiii din Uganda care dansează pe noua ei piesă

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Anda Adam are un motiv de mândrie! Artista calcă pe urmele Shakirei. Aceasta e impresionată de copiii din Uganda care dansează pe noua ei piesă. 

Anda Adam se antrenează intens
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Anda Adam se antrenează intens

Artistei îi merge din ce în ce mai bine pe plan profesional și de când are mai multe colaborări internaționale și concerte în afara țării, totul este spectaculos în viața vedetei.

Anda Adam a fost impresionată recent de un grup de copii din Uganda, African Mirror Academy, care au pagini pe rețelele de socializare și fac coregrafii spectaculoase. Aceștia  au dansat recent pe piesa ei nouă, Ibiza, iar Anda Adam a fost surprisa de bucuria lor și de poftă de viață, pentru că deși au lipsuri multe, acești copii emană multă fericire prin dans, fiind extrem de talentați.

Artista din România calcă pe urmele Shakirei, care și-a ținut promisiunea  făcută copiilor din Uganda după finalizarea Campionatului Mondial 2026. Ghetto Kids au fost aleși să danseze la Campionatul mondial 2026 iar Shakira a împărtășit atunci pe contul ei personal de Instagram momente emoționante petrecute alături de aceștia, mai ales după chimia pe care au avut-o împreună pe scenă.

„Vreau să le fac niște pachete, să le trimit dulciuri, haine, papuci, dansează desculți”

La rândul său, Anda Adam le-a mulțumit copiilor din Uganda care au făcut o super coregrafie pe noul ei single, Ibiza, i-a contactat și a luat legătura cu ei pe contul lor de Instagram și are planuri mărețe cu aceștia.

Copiii din Uganda au făcut un super dans pe noua mea piesă, Ibiza, și m-au super impresionat. Vreau să le fac niște pachete, să le trimit dulciuri, haine, papuci, dansează desculți. Vreau să le trimit și niște bani! Vreau să le fac cât mai multe pachete cu lucruri de care au nevoie, care le sunt necesare și pentru școală, și mâncare! Ce dans au putut să facă acești copii, este ireal, am rămas mască! I-am contactat după ce am văzut coregrafia și postarea lor și vreau să îi ajut și eu cât pot! Am lansat piesa nouă, Ibiza, mă bucur extraordinar de mult că a ajuns până în Africa, la acești copii. Am fost super fericită că ei au ales această piesă a mea și au dansat pe ea. Am repostat pe pagina mea și am îndemnat lumea să îi urmărească pentru că asta îi va ajuta și pe ei, pe viitor, să mai supraviețuiască și să facă bănuți, dacă pagină lor devine virală și îi vor mai ajuta și alți oameni pe viitor…”, ne-a declarat Anda Adam, încântată ce a descoperit acest grup de copii talentați din Uganda.

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