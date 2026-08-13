Probleme de sănătate pentru Iustina Loghin, la doar câteva săptămâni după ce a născut: „M-am panicat”

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, care a devenit recent mamă pentru a doua oară, s-a confruntat cu o problemă de sănătate care a necesitat ajutor. Iustina Loghin s-a fotografiat în timp ce avea perfuzia la mână și le-a povestit urmăritorilor ce i s-a întâmplat.

Iustina Loghin și Cornel Luchian s-au făcut remarcați în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, experiență care a reprezentat un test important pentru relația lor. Cei doi au trecut cu brio peste provocările întâmpinate și se bucură acum de familia pe care și-au construit-o, alături de fiica lor, Ivana, și fiul lor, Milan.

„De data asta nu m-am mai panicat atât de tare”

Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară pe 26 iulie, când l-a adus pe lume pe Milan, mezinul familiei. La scurt timp după naștere, însă, vedeta s-a confruntat cu o situație care i-a dat bătăi de cap. Aceasta a observat o iritație puternică apărută pe mai multe zone ale corpului.

Iustina Loghin s-a fotografiat cu perfuzia la mână și a explicat că nu este pentru prima dată când trece printr-o astfel de situație. Pentru că nu știe, momentan, ce anume îi provoacă reacțiile alergice, aceasta a apelat la ajutor și a chemat pe cineva acasă pentru a-i administra un antihistaminic.

„Azi...

Anul trecut, când am rămas tot așa singură acasă cu Ivana, am făcut o reacție alergică destul de urâtă și am ajuns la spital. Acum, fix când rămân pentru prima dată acasă doar eu cu cei mici, mi se întâmplă din nou aceeași chestie.

Doar că de data asta nu m-am mai panicat atât de tare. Am chemat pe cineva să-mi aducă un antihistaminic și văd că, încet-încet, începe să-mi treacă.

Problema e că eu nici până acum nu știu de la ce fac reacțiile astea sau la ce sunt alergică. Anul trecut, normal, după ce mi-a trecut și m-am văzut bine, nu m-am mai dus să verific și nu mi-am mai făcut nicio analiză.”

1/3 Problema cu care se confruntă Iustina Loghin. Foto: Instagram

Iustina Loghin: „Am băut doar o cafea”

Ținând cont de situația cu care s-a confruntat, vedeta a decis să facă investigații pentru a afla ce anume îi provoacă aceste reacții alergice. Iustina Loghin a mărturisit că nu își poate explica de această dată apariția iritației, mai ales că nu a consumat nimic neobișnuit.

„Și partea cea mai ciudată e că astăzi nu am mâncat absolut nimic. Nimic, nimic. Am băut doar o cafea, aceeași cafea pe care o beau în fiecare zi, deci chiar nu-mi dau seama ce ar fi putut să declanșeze reacția asta.

Dar de data asta chiar am de gând să investighez și să aflu ce o provoacă, pentru că nu-i deloc plăcut să pățești asta, mai ales când sunt singură acasă cu cei mici.”

Cu ce probleme s-a confruntat vedeta în timpul nașterii

Iustina Loghin a adus pe lume un bebeluș perfect sănătos, însă pentru ea nașterea a venit cu dureri foarte intense. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a povestit cum s-a simțit în timpul nașterii, dar și emoțiile puternice pe care le-a trăit după ce și-a văzut soțul și copilul.

„Am plecat cu o energie foarte pozitivă spre spital. Totul a decurs minunat până am ieșit din sala de operație și am ajuns la terapie. Primele două ore durerea a fost atât de puternică, încât niciun calmant nu își făcea efectul. Stăteam și mă întrebam dacă așa va fi mereu. După ce am ajuns în rezervă și mi-am văzut soțul, care mă așteptase ore bune, și pe Milan, am uitat de tot!”, a spus tânăra.