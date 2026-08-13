Povestea de viață a Georginei Rodriguez, femeia alături de care Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare. Cum s-au cunoscut cei doi

Georgina Rodriguez este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea fotbalului. Înainte să devină model, antreprenoare și protagonista unui serial de succes pe Netflix, soția lui Cristiano Ronaldo a lucrat în domeniul modei, ca angajată într-un magazin din Madrid.

După nouă ani de relație, Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo au ajuns la un nou moment important în viața lor. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie civilă restrânsă, pe 11 august 2026, în Cascais, Portugalia.

Georgina Rodriguez, de la copilăria din Spania la lumea modei

Georgina Rodriguez s-a născut pe 27 ianuarie 1994, în Buenos Aires, Argentina, având un tată argentinian și o mamă spaniolă. A crescut însă în localitatea Jaca, din provincia Huesca, Spania, unde încă de mică a fost pasionată de balet și dans.

Visul de a urma o carieră în dans s-a încheiat în adolescență, din cauza problemelor financiare. Ulterior, Georgina a plecat în Marea Britanie, unde a lucrat ca au pair și a învățat limba engleză. După revenirea în Spania, a studiat moda, iar acest domeniu avea să îi schimbe viața, scrie yahoo.com.

Drumul său profesional a dus-o la Madrid, unde a devenit asistentă de vânzări la magazinul Gucci. Acolo avea să aibă loc întâlnirea care urma să îi transforme complet parcursul.

Întâlnirea cu Cristiano Ronaldo și începutul relației

Georgina Rodriguez l-a cunoscut pe Cristiano Ronaldo în 2016, în magazinul Gucci din Madrid. Potrivit poveștii prezentate în serialul Netflix „I Am Georgina”, o colegă a rugat-o să rămână peste program pentru că urma să vină un client.

Cristiano Ronaldo a venit atunci împreună cu fiul său, Cristiano Jr., și cu mai mulți prieteni. Georgina a povestit că a fost impresionată de fotbalist, pe care l-a descris ca fiind foarte chipeș și înalt.

La rândul său, Ronaldo a spus că a fost atras de personalitatea ei și că a considerat-o o persoană interesantă și matură pentru vârsta sa. Cei doi s-au apropiat treptat, iar prima apariție publică importantă a cuplului a avut loc în 2017, la FIFA Football Awards.

Cariera lui Georgina Rodriguez și succesul de pe Netflix

Popularitatea Georginei Rodriguez a depășit statutul de parteneră a lui Cristiano Ronaldo. Ea a devenit model, a colaborat cu branduri importante din industria modei și a construit o comunitate uriașă pe rețelele sociale.

În 2021, Georgina și-a lansat propriul brand de haine, OM by G, și a fost implicată în mai multe proiecte de afaceri. De asemenea, a avut legături de afaceri cu Insparya, companie specializată în implanturi de păr, unde a fost administrator și coproprietar alături de Ronaldo, înainte de a părăsi administrația companiei în 2024.

Un moment important în cariera sa a fost lansarea producției Netflix „I Am Georgina”, un serial care a debutat în 2022 și a ajuns la trei sezoane. Platforma o descrie pe Rodriguez drept model, mamă, influencer și femeie de afaceri.

Familia lui Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează o familie numeroasă, alături de cei cinci copii ai lor: Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, precum și fiicele Alana și Bella.

În 2022, cuplul a trecut printr-o tragedie, după ce fiul lor Angel, geamănul Bellei, a murit în timpul nașterii.

După ani de relație, o logodnă anunțată în august 2025 și ceremonia din 2026, fosta angajată a magazinului Gucci a devenit oficial soția lui Cristiano Ronaldo.