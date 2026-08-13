 Povestea de viață a Georginei Rodriguez, femeia alături de care Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare. Cum s-au cunoscut cei doi
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Povestea de viață a Georginei Rodriguez, femeia alături de care Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare. Cum s-au cunoscut cei doi

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Georgina Rodriguez este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea fotbalului. Înainte să devină model, antreprenoare și protagonista unui serial de succes pe Netflix, soția lui Cristiano Ronaldo a lucrat în domeniul modei, ca angajată într-un magazin din Madrid.

Georgina Rodriguez / Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez / Foto: Profimedia

După nouă ani de relație, Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo au ajuns la un nou moment important în viața lor. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie civilă restrânsă, pe 11 august 2026, în Cascais, Portugalia.

Georgina Rodriguez, de la copilăria din Spania la lumea modei

Georgina Rodriguez s-a născut pe 27 ianuarie 1994, în Buenos Aires, Argentina, având un tată argentinian și o mamă spaniolă. A crescut însă în localitatea Jaca, din provincia Huesca, Spania, unde încă de mică a fost pasionată de balet și dans.

Visul de a urma o carieră în dans s-a încheiat în adolescență, din cauza problemelor financiare. Ulterior, Georgina a plecat în Marea Britanie, unde a lucrat ca au pair și a învățat limba engleză. După revenirea în Spania, a studiat moda, iar acest domeniu avea să îi schimbe viața, scrie yahoo.com.

Drumul său profesional a dus-o la Madrid, unde a devenit asistentă de vânzări la magazinul Gucci. Acolo avea să aibă loc întâlnirea care urma să îi transforme complet parcursul.

Întâlnirea cu Cristiano Ronaldo și începutul relației

Georgina Rodriguez l-a cunoscut pe Cristiano Ronaldo în 2016, în magazinul Gucci din Madrid. Potrivit poveștii prezentate în serialul Netflix „I Am Georgina”, o colegă a rugat-o să rămână peste program pentru că urma să vină un client.

Cristiano Ronaldo a venit atunci împreună cu fiul său, Cristiano Jr., și cu mai mulți prieteni. Georgina a povestit că a fost impresionată de fotbalist, pe care l-a descris ca fiind foarte chipeș și înalt.

La rândul său, Ronaldo a spus că a fost atras de personalitatea ei și că a considerat-o o persoană interesantă și matură pentru vârsta sa. Cei doi s-au apropiat treptat, iar prima apariție publică importantă a cuplului a avut loc în 2017, la FIFA Football Awards.

Cariera lui Georgina Rodriguez și succesul de pe Netflix

Popularitatea Georginei Rodriguez a depășit statutul de parteneră a lui Cristiano Ronaldo. Ea a devenit model, a colaborat cu branduri importante din industria modei și a construit o comunitate uriașă pe rețelele sociale.

În 2021, Georgina și-a lansat propriul brand de haine, OM by G, și a fost implicată în mai multe proiecte de afaceri. De asemenea, a avut legături de afaceri cu Insparya, companie specializată în implanturi de păr, unde a fost administrator și coproprietar alături de Ronaldo, înainte de a părăsi administrația companiei în 2024.

Un moment important în cariera sa a fost lansarea producției Netflix „I Am Georgina”, un serial care a debutat în 2022 și a ajuns la trei sezoane. Platforma o descrie pe Rodriguez drept model, mamă, influencer și femeie de afaceri.

Familia lui Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează o familie numeroasă, alături de cei cinci copii ai lor: Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, precum și fiicele Alana și Bella.

În 2022, cuplul a trecut printr-o tragedie, după ce fiul lor Angel, geamănul Bellei, a murit în timpul nașterii.

După ani de relație, o logodnă anunțată în august 2025 și ceremonia din 2026, fosta angajată a magazinului Gucci a devenit oficial soția lui Cristiano Ronaldo.

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