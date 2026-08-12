 Cristiano Ronaldo s-a însurat! Nuntă secretă cu Georgina Rodríguez după 10 ani de iubire
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Cristiano Ronaldo s-a însurat! Nuntă secretă cu Georgina Rodríguez după 10 ani de iubire

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez sunt oficial soț și soție. Starul portughez și partenera sa de aproape un deceniu s-au căsătorit marți, 11 august, în Portugalia, alegând o ceremonie civilă discretă, departe de fastul la care se aștepta presa internațională.

Cristiano Ronaldo și Georgina, cea care i-a devenit soție (FOTO: EPA)
Cristiano Ronaldo și Georgina, cea care i-a devenit soție (FOTO: EPA)

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut pasul cel mare! Superstarul portughez s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez, femeia care îi este alături de aproape zece ani. Cei doi au ales o ceremonie discretă, organizată în Portugalia, departe de ochii curioșilor.

Nunta a avut loc marți, 11 august, la Cascais, celebra stațiune de lux de lângă Lisabona. Cristiano și Georgina au renunțat la ideea unui eveniment grandios și au preferat o ceremonie civilă intimă. Alături de ei s-au aflat cei cinci copii ai familiei: Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana Martina și Bella Esmeralda.

Echipa de comunicare a fotbalistului a confirmat că Ronaldo și Georgina sunt oficial soț și soție și a descris ceremonia drept un „moment privat și intim”, potrivit televiziunii portugheze RTP.

Ronaldo a arătat verighetele pe Instagram

Fotbalistul nu a publicat imagini spectaculoase de la ceremonie și nici fotografii cu rochia de mireasă a Georginei.

În stilul său, Ronaldo a preferat un anunț simplu. A pus pe Instagram o fotografie în care apar două mâini, a lui și a Georginei, ambele purtând verighete.

Alături, doar inițialele lor și o inimă: „C❤️G”.

Imaginea a făcut imediat înconjurul lumii. În numai 30 de minute, postarea ar fi strâns peste trei milioane de aprecieri, iar la 9 ore avea deja pentru 20 de milioane de like-uri.

Presa portugheză a numit deja evenimentul „nunta anului”.

Toată lumea îi aștepta la Madeira

Cristiano Ronaldo și Georgina au reușit însă să-i păcălească până și pe jurnaliști.

Înainte de nuntă, presa britanică scria că cei doi ar urma să-și unească destinele în Madeira, insula natală a lui Ronaldo. „The Sun” relata că ceremonia ar fi trebuit să aibă loc la Catedrala din Funchal, iar petrecerea la celebrul hotel de cinci stele Savoy Palace.

Zvonurile au fost atât de puternice încât sute de oameni s-au strâns în apropierea catedralei, sperând să-i vadă pe Cristiano și Georgina în ziua cea mare. Surpriză însă! Mirele și mireasa care au ieșit din biserică nu aveau nicio legătură cu Ronaldo. Reprezentanții catedralei au transmis ulterior că acolo nu fusese programată nicio nuntă a starului portughez.

Câteva zile mai târziu a ieșit la iveală adevărul: Ronaldo și Georgina pregătiseră în secret ceremonia de la Cascais.

Interesant este că pe 5 mai, Georgina publica pe pagina sa de Instagram o  ședință foto în rochie de mireasă. Toată lumea este curioasă să afle acum dacă aceasta este rochia aleasă ori a optat pentru un alt model. 

S-au cunoscut când Georgina lucra la Gucci

Povestea de dragoste dintre cei doi pare desprinsă dintr-un film.

În 2016, Georgina Rodríguez lucra ca vânzătoare într-un magazin Gucci din Madrid. Cristiano Ronaldo era deja unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai planetei și juca pentru Real Madrid. Cei doi s-au întâlnit în magazin, iar relația lor a început la scurt timp.

În ianuarie 2017, Georgina a apărut pentru prima dată oficial alături de Ronaldo, la gala FIFA de la Zurich. De atunci, l-a urmat peste tot: la Torino, în perioada Juventus, apoi la Manchester și ulterior în Arabia Saudită, unde Ronaldo joacă pentru Al-Nassr.

Cuplul a trecut și printr-un moment dramatic. În 2022, Georgina a născut gemeni, însă băiețelul lor, Ángel, a murit la naștere. Fetița, Bella Esmeralda, a supraviețuit.

Nunta a avut loc exact la un an după cererea în căsătorie

Data de 11 august are acum o semnificație specială pentru cei doi.

Exact cu un an înainte, pe 11 august 2025, Georgina anunța că Ronaldo o ceruse în căsătorie. Ea publicase atunci o fotografie cu uriașul inel primit de la portughez și un mesaj romantic: „Da. În această viață și în toate celelalte.”

Un an mai târziu, Cristiano și Georgina au revenit cu o altă fotografie a mâinilor lor. De această dată, pe degete nu mai erau doar inelul de logodnă, ci și verighetele. După aproape zece ani împreună, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lume este acum, oficial, o familie și în acte.

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