 Chivu i-a cucerit. Favorit la supremație și în noul sezon: „Știe ce face!”
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Chivu i-a cucerit. Favorit la supremație și în noul sezon: „Știe ce face!”

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Cristi Chivu (45 de ani) se bucură de recunoaștere și încredere în fotbalul italian, acolo unde chiar de la primul său an ca antrenor la Internazionale Milano a cucerit atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Cel mai recent, Fabrizio Ravanelli (57 de ani) s-a alăturat lista de oameni care îl laudă și girează pe cel mai bun antrenor român al momentului. În viziunea acestuia, Inter este marea favorită la cucerirea Serie A, datorită grupului compact și a experienței de campioni din sezonul precedent. 

Cristi Chivu se pregătește de noul sezon de Serie A (FOTO: EPA)
Cristi Chivu se pregătește de noul sezon de Serie A (FOTO: EPA)

„Cred că Inter este favorita clară, având în vedere că a câștigat Scudetto, iar în spatele său va fi un grup de echipe care ar putea include Roma, Atalanta, Milan, Juventus și Napoli. Va fi o luptă grea, deși consider că Inter este mai puternică, în acest moment. (...) Perioada de transferuri nu s-a închis încă, așa că este dificil de prezis cine va fi principala favorită. Totuși, cred că toate echipele se confruntă în prezent cu anumite dificultăți în a găsi jucătorii necesari pentru a acoperi golurile. Trebuie să așteptăm începutul sezonului”, au fost cuvintele lui Ravanelli, care pentru șiretenia sa în fața fundașilor adverși și datorită culorii părului, era poreclit, odinioară „vulpea argintie”. De altfel, inclusiv pe parcursul sezonului recent încheiat, Ravanelli a apreciat munca pe care Chivu a depus-o la echipă: „Inter este o forță în Italia, joacă un fotbal grozav și a găsit un antrenor care știe ce face și are un sentiment de apartenență. A reușit să stabilească o relație foarte sinceră cu jucătorii. Cred că sunt principalii candidați pentru a câștiga campionatul și se pot descurca bine și în Liga Campionilor. Pot avea un final de sezon excelent”. Ravanelli rămâne în istorie pentru parcursul său în fotbalul italian, acolo unde s-a impus campion în Serie A, a cucerit o Liga Campionilor, dar și o Cupa UEFA, evoluând la echipe precum Juventus Torino, Olympique Marseille, SSC Lazio sau Middlesbrough, în vreme ce la naționala Italiei a marcat de opt ori în 22 de partide. 

Mai puțin de două săptămâni, până la startul noului sezon

Chivu se pregătește de un sezon palpitant, programat de pe 22 august, după ce, în cel trecut a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipă. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 693,8 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (28 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani, 50 de milioane de euro).  

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