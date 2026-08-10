 Tenisul unește destine! Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, Victor Crivoi
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Tenisul unește destine! Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, Victor Crivoi

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Nuntă în lumea tenisului. Irina Begu (35 de ani), fostă jucătoare de Top 25 mondial și una dintre cele mai valoaroase jucătoare românce ale ultimelor decenii, s-a căsătorit sâmbătă cu antrenorul ei, Victor Crivoi (44 de ani), fost tenismen de Top 100 ATP.

Irina Begu și cel mai important autograf din viața ei (FOTO: Instagram/ irina_camy15)
Irina Begu și cel mai important autograf din viața ei (FOTO: Instagram/ irina_camy15)

Nuntă în lumea tenisului românesc! Irina Begu și Victor Crivoi și-au unit destinele sâmbătă, 8 august. Cei doi formează un cuplu nu doar în viața personală, ci și în tenis, Crivoi fiind omul care a lucrat în ultima perioadă alături de Irina pentru revenirea acesteia în circuit.

Fost component al echipei României de Cupa Davis, Crivoi a fost unul dintre puținii jucători români ai generației sale care au reușit să pătrundă în Top 100 ATP, ajungând până pe locul 75 mondial.

Irina Begu are 6 trofee WTA de simplu

Mireasa are în spate o carieră impresionantă. Irina Begu a ajuns până pe locul 22 în clasamentul mondial, în august 2016, și a disputat zece finale de simplu în circuitul WTA, câștigând șase dintre ele.

Primul trofeu a venit în 2012, la Tașkent. Au urmat succesele de la Seul 2015, Florianopolis 2016, București 2017, Palermo 2022 și Iași 2025. Victoria de anul trecut, de la Iași, a reprezentat al șaselea titlu WTA al carierei, Begu trecând în finală de elvețianca Jil Teichmann, scor 6-0, 7-5.

Performanțele româncei nu s-au limitat însă la turneele obișnuite din circuit. La turneele de Grand Slam, Begu a ajuns de trei ori în optimile de finală: la Australian Open în 2015 și la Roland Garros în 2016 și 2022. La Wimbledon, cea mai bună performanță a sa este turul al treilea, atins de trei ori.

În 2016, sezonul în care a atins cea mai bună clasare a carierei, Begu a ajuns și în semifinalele prestigiosului turneu de la Roma și în sferturile de finală de la Madrid. De-a lungul carierei le-a învins, printre altele, pe Garbiñe Muguruza, pe atunci numărul 4 mondial, și pe Jelena Ostapenko, aflată pe locul 5 WTA.

Irina a avut rezultate importante și la dublu, printre acestea numărându-se semifinala de la Australian Open 2018, alături de Monica Niculescu. În 2011, românca a fost desemnată de WTA „Newcomer of the Year”.

Irina Begu și Victor Crivoi, în primele momente în care au devenit o familie (FOTO: Instagram)
Irina Begu și Victor Crivoi, în primele momente în care au devenit o familie (FOTO: Instagram)

Accidentările i-au dat cariera peste cap

Ultima perioadă a fost însă una extrem de complicată pentru Irina Begu. Accidentările au ținut-o luni întregi departe de teren, iar în prezent românca a coborât până pe locul 472 WTA.

În 2026, Begu a încercat să revină în circuit și a reușit inclusiv o victorie spectaculoasă în fața legendarei Venus Williams la Bad Homburg. A ajuns apoi pe tabloul principal de la Wimbledon, unde a fost eliminată în primul tur de britanica Katie Swan, scor 4-6, 4-6. Problemele medicale au lovit-o însă din nou.

Rudele și prietenii apropiați au fost prezenți la evenimentul de sâmbătă (FOTO: Instagram)
Rudele și prietenii apropiați au fost prezenți la evenimentul de sâmbătă (FOTO: Instagram)

Nu și-a putut apăra trofeul cucerit anul trecut la Iași

Una dintre cele mai mari dezamăgiri a venit în această vară. În 2025, Irina Begu câștigase turneul WTA 250 de la Iași, după o finală în care o învinsese pe Jil Teichmann. Trofeul a fost unul cu totul special: era al șaselea titlu WTA al carierei și al doilea cucerit în România, după cel de la București, din 2017.

În iulie 2026, Irina ar fi trebuit să revină la Iași pentru a-și apăra titlul, însă o nouă accidentare a obligat-o să se retragă. „Am suferit fracturi la două degete de la picior, iar medicii mi-au recomandat o perioadă de recuperare. Sunt foarte tristă și dezamăgită că voi rata unul dintre turneele mele de suflet. Iașiul ocupă un loc special în inima mea. Aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele, iar anul acesta așteptam cu nerăbdare să revin și să încerc să îmi apăr titlul”, explica Irina Begu.

Dacă pe teren ultimele luni au fost marcate de accidentări și reveniri amânate, în viața personală Irina Begu are acum un motiv uriaș de bucurie. Și chiar s-ar putea spune că tot răul a fost spre bine, pentru că dacă era aptă de turnee, acum Irina ar fi fost plecată cu Victor în SUA, pentru a participa la circuitul american, care culminează cu US Open.

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