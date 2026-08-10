Și-a luat adio de la cel care i-a fost tată și mentor. Messi Sr. a fost înmormântat

La câteva zile, după vestea tragică a decesului, survenit sâmbătă, Jorge Messi (68 de ani) a fost înmormântat, după o ceremonie funerară restrânsă, organizată o zi mai târziu, în Pérez, lângă Rosario, în Argentina. De la evenimentul trist nu au lipsit Lionel Messi (39 de ani), familia și apropiații.

În prima parte a zilei, mai multe vehicule și-au făcut apariția, într-o discreție totală. N-au lipsit îmbrăţişările dintre membrii familiei, printre care şi Messi, ceremonia de „adio” și mici gesturi de solidaritate: un tricou cu numărul 10 şi mesaje scrise pe bucăţi de hârtie, precum „Curaj, Leo, te iubim”, „Curaj, familia Messi!”, alături de coroane de flori. De altfel, încă din ziua aflării despre vestea tristă, câțiva coechipieri de-ai lui Messi la naționala Argentinei îşi exprimaseră dorinţa de a veni să-şi susţină căpitanul. „Cu siguranţă îi va face bine să fim acolo”, a declarat mijlocaşul de la Boca Juniors şi fostul jucător al Paris Saint-Germain, Leandro Paredes (32 de ani), după meciul Boca-Vélez, de sâmbătă seara, adăugând: „Trebuie să vorbesc cu câţiva dintre colegii mei să vedem când mergem”. Inclusiv mijlocaşul Rodrigo de Paul (32 de ani), apropiat al lui Messi şi coechipier la Inter Miami, urma să facă deplasarea.

Absența sa la Cupa Mondială a atras atenția

Reamintim că Jorge Messi a decedat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o clinică din Rosario. Cauza decesului nu a fost făcută publică, dar indiciile conduc către o formă de cancer - la jumătatea lunii iunie, ca reacţie la ampla acoperire mediatică, familia a precizat într-un comunicat că bărbatul se recupera „după o problemă de sănătate” şi se afla „sub supraveghere medicală”, „evoluând favorabil”, fără a oferi mai multe detalii.

După finala Cupei Mondiale pierdută în faţa Spaniei, Messi a petrecut câteva zile alături de familie la Rosario, în urma problemelor de sănătate ale tatălui său - absenţa neobişnuită a tatălui său de la Cupa Mondială a atras atenţia. Tatăl lui Messi rămâne un personaj cheie în cariera strălucită a sud-americanului, ocupându-se îndeaproape de fiecare etapă a vieții marelui jucător de fotbal.