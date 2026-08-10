Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt! Ce loc a ocupat România în clasamentul pe medalii

România a încheiat cu două medalii Campionatele Mondiale de Atletism U20 din Oregon, iar una dintre performanțele importante ale delegației tricolore îi aparține Dariei Vrînceanu. La doar 18 ani, atleta română a câștigat medalia de argint în finala probei de triplusalt, după un salt de 13,70 metri, rezultat care reprezintă cea mai bună performanță a sa din acest sezon.

Performanța obținută de Daria Vrînceanu confirmă ascensiunea uneia dintre sportivele române de urmărit în atletismul juvenil. Atleta pregătită de Cristinel Nemțeanu a avut un parcurs solid la Mondialele U20, după ce terminase calificările pe prima poziție, cu 13,60 metri.

În finală, românca a reușit să-și îmbunătățească rezultatul din calificări și a urcat pe treapta a doua a podiumului mondial.

Daria Vrînceanu a cucerit argintul mondial la triplusalt

Finala probei de triplusalt a fost câștigată de bulgăroaica Viktoria Angelova, care a reușit un salt de 13,91 metri. Daria Vrînceanu s-a clasat pe locul secund, cu 13,70 metri, în timp ce medalia de bronz i-a revenit spaniolei Ana Estrella De Leon, cu 13,58 metri.

Rezultatul sportivei din România este cu atât mai important cu cât reprezintă Season Best, adică cea mai bună performanță realizată de aceasta în actualul sezon competițional.

Podiumul finalei de la Mondialele U20 a arătat astfel:

Viktoria Angelova (Bulgaria) – 13,91 m

Daria Vrînceanu (România) – 13,70 m

Ana Estrella De Leon (Spania) – 13,58 m

Pe poziția a patra s-a clasat germanca Antonia Bronnert, cu 13,40 metri, urmată de Naida Calonge, din Spania, cu 13,34 metri.

România, două medalii la Campionatele Mondiale U20

Performanța Dariei Vrînceanu a contribuit la un bilanț foarte bun pentru România la această ediție a Campionatelor Mondiale de Atletism U20.

Delegația tricoloră a obținut două medalii, una de aur și una de argint, rezultate care au plasat România pe locul 11 în clasamentul pe medalii.

Aurul a fost cucerit de Ștefania Uță în proba de 400 de metri garduri, în timp ce Daria Vrînceanu a adus argintul la triplusalt.

În fruntea clasamentului s-au aflat Statele Unite, cu 12 medalii de aur, șapte de argint și cinci de bronz. Kenya a ocupat poziția secundă, cu patru medalii de aur, trei de argint și patru de bronz, iar Italia a completat podiumul, cu trei medalii de aur și câte două de bronz.

COSR, mesaj după medalia cucerită de Daria Vrînceanu

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a remarcat evoluția sportivei și parcursul său ascendent din ultimii ani.

„Daria Vrînceanu, antrenată de Cristinel Nemțeanu, s-a «lansat» la Festivalul Olimpic al Tineretului European.

La FOTE Skopje 2025, Daria Vrînceanu a cucerit aurul, iar câteva luni mai târziu, la Europenele U20 de la Tampere (Finlanda), cu 13,75 m, a cucerit argintul! Acum, argint mondial!”, a transmis COSR.

Rezultatele menționate de COSR conturează un traseu competițional în creștere pentru atleta română, care a reușit să obțină medalii importante atât la nivel european, cât și mondial.

Daria Vrînceanu, un nou rezultat important după aurul de la FOTE

Medalia de argint de la Mondialele U20 vine după un alt rezultat important obținut de Daria Vrînceanu la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje, în 2025, unde atleta română a câștigat medalia de aur.

Ulterior, la Campionatele Europene U20 de la Tampere, în Finlanda, sportiva a reușit un rezultat de 13,75 metri și a obținut medalia de argint.

La Mondialele U20 din Oregon, Vrînceanu a trecut un nou prag important: argintul mondial, cu un rezultat de 13,70 metri în finala triplusaltului.

Performanță importantă pentru atletismul românesc

Cele două medalii cucerite în Oregon, prin Ștefania Uță și Daria Vrînceanu, au asigurat României o clasare în prima parte a ierarhiei finale pe medalii.

Pentru Daria Vrînceanu, argintul mondial reprezintă o nouă confirmare a potențialului său în proba de triplusalt și se adaugă unei serii de rezultate importante obținute în competițiile internaționale de juniori.

La numai 18 ani, atleta română își construiește astfel un palmares promițător, iar performanța de 13,70 metri obținută în Oregon este, totodată, cel mai bun rezultat al său din sezonul 2026.