 Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt! Ce loc a ocupat România în clasamentul pe medalii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt! Ce loc a ocupat România în clasamentul pe medalii

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România a încheiat cu două medalii Campionatele Mondiale de Atletism U20 din Oregon, iar una dintre performanțele importante ale delegației tricolore îi aparține Dariei Vrînceanu. La doar 18 ani, atleta română a câștigat medalia de argint în finala probei de triplusalt, după un salt de 13,70 metri, rezultat care reprezintă cea mai bună performanță a sa din acest sezon.

Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt!
Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt!

Performanța obținută de Daria Vrînceanu confirmă ascensiunea uneia dintre sportivele române de urmărit în atletismul juvenil. Atleta pregătită de Cristinel Nemțeanu a avut un parcurs solid la Mondialele U20, după ce terminase calificările pe prima poziție, cu 13,60 metri.

În finală, românca a reușit să-și îmbunătățească rezultatul din calificări și a urcat pe treapta a doua a podiumului mondial.

Daria Vrînceanu a cucerit argintul mondial la triplusalt

Finala probei de triplusalt a fost câștigată de bulgăroaica Viktoria Angelova, care a reușit un salt de 13,91 metri. Daria Vrînceanu s-a clasat pe locul secund, cu 13,70 metri, în timp ce medalia de bronz i-a revenit spaniolei Ana Estrella De Leon, cu 13,58 metri.

Rezultatul sportivei din România este cu atât mai important cu cât reprezintă Season Best, adică cea mai bună performanță realizată de aceasta în actualul sezon competițional.

Podiumul finalei de la Mondialele U20 a arătat astfel:

  • Viktoria Angelova (Bulgaria) – 13,91 m
  • Daria Vrînceanu (România) – 13,70 m
  • Ana Estrella De Leon (Spania) – 13,58 m

Pe poziția a patra s-a clasat germanca Antonia Bronnert, cu 13,40 metri, urmată de Naida Calonge, din Spania, cu 13,34 metri.

România, două medalii la Campionatele Mondiale U20

Performanța Dariei Vrînceanu a contribuit la un bilanț foarte bun pentru România la această ediție a Campionatelor Mondiale de Atletism U20.

Delegația tricoloră a obținut două medalii, una de aur și una de argint, rezultate care au plasat România pe locul 11 în clasamentul pe medalii.

Aurul a fost cucerit de Ștefania Uță în proba de 400 de metri garduri, în timp ce Daria Vrînceanu a adus argintul la triplusalt.

În fruntea clasamentului s-au aflat Statele Unite, cu 12 medalii de aur, șapte de argint și cinci de bronz. Kenya a ocupat poziția secundă, cu patru medalii de aur, trei de argint și patru de bronz, iar Italia a completat podiumul, cu trei medalii de aur și câte două de bronz.

COSR, mesaj după medalia cucerită de Daria Vrînceanu

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a remarcat evoluția sportivei și parcursul său ascendent din ultimii ani.

„Daria Vrînceanu, antrenată de Cristinel Nemțeanu, s-a «lansat» la Festivalul Olimpic al Tineretului European.

La FOTE Skopje 2025, Daria Vrînceanu a cucerit aurul, iar câteva luni mai târziu, la Europenele U20 de la Tampere (Finlanda), cu 13,75 m, a cucerit argintul! Acum, argint mondial!”, a transmis COSR.

Rezultatele menționate de COSR conturează un traseu competițional în creștere pentru atleta română, care a reușit să obțină medalii importante atât la nivel european, cât și mondial.

Daria Vrînceanu, un nou rezultat important după aurul de la FOTE

Medalia de argint de la Mondialele U20 vine după un alt rezultat important obținut de Daria Vrînceanu la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje, în 2025, unde atleta română a câștigat medalia de aur.

Ulterior, la Campionatele Europene U20 de la Tampere, în Finlanda, sportiva a reușit un rezultat de 13,75 metri și a obținut medalia de argint.

La Mondialele U20 din Oregon, Vrînceanu a trecut un nou prag important: argintul mondial, cu un rezultat de 13,70 metri în finala triplusaltului.

Performanță importantă pentru atletismul românesc

Cele două medalii cucerite în Oregon, prin Ștefania Uță și Daria Vrînceanu, au asigurat României o clasare în prima parte a ierarhiei finale pe medalii.

Pentru Daria Vrînceanu, argintul mondial reprezintă o nouă confirmare a potențialului său în proba de triplusalt și se adaugă unei serii de rezultate importante obținute în competițiile internaționale de juniori.

La numai 18 ani, atleta română își construiește astfel un palmares promițător, iar performanța de 13,70 metri obținută în Oregon este, totodată, cel mai bun rezultat al său din sezonul 2026.

Ghid de cumpărături

banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
banner Nouria Nouri png
#Exclusiv Click!
Nouria Nouri, în doliu! Prin ce dramă trece actrița: „Am resimțit puternic șocul“ Vedete românești
image
Mașină ajunsă în prăpastie pe Transfăgărășan, după o clipă de neatenție a șoferului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Comuna cu 7.000 de locuitori care are atât de mulți bani încât nu știe ce să facă cu ei observatornews.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă www.antena3.ro
image
Acordul de la Mecca. Experții Atlantic Council explică pactul de apărare comună semnat de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Românii fac „turism la pompă” în Bulgaria. Cât economisești, de fapt, la un plin făcut peste graniță playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat că mai face un singur transfer la FCSB. Ce spune de Boutoutaou. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!' www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu i-a cucerit. Favorit la supremație și în noul sezon: „Știe ce face!” Fotbal internațional
Leo Messi (EPA) jpg
Și-a luat adio de la cel care i-a fost tată și mentor. Messi Sr. a fost înmormântat Fotbal intern
Irina Begu Victor Crivoi 1 jpg
Tenisul unește destine! Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, Victor Crivoi Alte sporturi
image png
Doliu în NBA. A murit Don Nelson, unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria baschetului american Alte sporturi
Darius Olaru (Sportpictures) jpg
Olaru, debut cu gol în campionatul belgian. Ce spune presa internațională Fotbal internațional
Catalin Preda, natatie, campion european la sarituri de la mare inaltime (EPA) jpg
România, AUR la Paris: Preda, campion european la sărituri de la mare înălțime Alte sporturi
Daniel Armstrong, Dinamo FC Voluntari (Sportpictures) jpg
Lecție de fotbal: Dinamo „a măturat” cu FC Voluntari: 4-0 pentru alb-roșii Fotbal intern
Jorge Messi si Leo Messi (EPA) jpg
Povestea lui Jorge Messi: cum l-a făcut pe argentinian fotbalistul de azi Fotbal internațional
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
INTERVIU | Deputatul Allen Coliban, dezvăluiri despre tragediile trăite în spitalele din Brașov: „Străbunica a fost dată afară din spital și a înghețat pe câmp. Bunicul a murit de hepatită C. Nu avea de unde să o ia decât în urma unui act medical” actualitate.net