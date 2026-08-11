 Românul care a fost la un pas de Real: avea pe masă 20 de milioane de euro
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Românul care a fost la un pas de Real: avea pe masă 20 de milioane de euro

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adrian Ilie (52 de ani), unul dintre foștii jucători români, care au reușit transferul în campionate puternice, a fost la un pas de Real Madrid, pe vremea în care avea contract cu Valencia CF, în perioada 1998-2003. Cel poreclit „Cobra” n-a izbutit avansarea discuțiilor, cu toate că formația de pe „Santiago Bernabéu” ar fi fost dispusă să ofere până la 20 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile atacantului român, care impresionase după un prim sezon la Valencia.

Cristi Chivu și Adrian Ilie, pe vremea când erau coechipieri la națională (FOTO: EPA)
Cristi Chivu și Adrian Ilie, pe vremea când erau coechipieri la națională (FOTO: EPA)

Pe lângă faptul că mutarea nu s-a realizat, Adrian Ilie a avut probleme, ulterior, cu suporterii Valenciei, după ce declarase că ar fi fost de acord cu o mutare la Real. „A fost o ofertă din câte știu eu de la Real, 20 de milioane”, povestește fostul fotbalist, într-o discuție cu DigiSport, adăugând că s-a bucurat de sprijinul conducerii clubului său, după o declarație mai puțin inspirată: „Am făcut și o gafă atunci. Am declarat că dacă Real Madrid mă vrea, o să plec. Am fost huiduit pe stadion câteva meciuri! A ieșit președintele Pedro Cortés și a spus, «Este primul meu transfer la Valencia și cât timp eu stau aici, el n-o să plece niciodată»”.

Are vitrina plină de trofee în Elveția, România, Spania și Turcia

În schimb, în tricoul Valenciei, Adrian Ilie a evoluat în două finale de Liga Campionilor, având cu formația spaniolă un tittlu, precum și o Cupă și o Supercupă a Spaniei. Din CV-ul său mai fac parte inclusiv Steaua, Galatasaray Istanbul, Deportivo Alavés, Beşiktaş Istanbul şi FC Zürich, cu Steaua având patru titluri de campion, două Cupe și tot atâtea Supercupe ale României, reușind două titluri de campion al Turciei și o Supercupă cu Galatasaray, dar și o Cupă a Elveției cu gruparea din Zürich. La naționala României, „Cobra” a adunat 55 de apariții, reușind să înscrie în 13 rânduri.

Ghid de cumpărături

image png
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa Vedete românești
image png
FotoBărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău Vedete românești
image
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi este dedicat mesajul adevarul.ro
image
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului adevarul.ro

Parteneri

image
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Telenovela interzisă de pe Transfăgărășan: secretul ucrainencei Anna și al pensionarului MApN observatornews.ro
image
Pasagerii stau la cozi câte 120 de minute în Frankfurt sau Amsterdam. Timpii de așteptare în aeroporturi s-au dublat din cauza EES www.antena3.ro
image
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Iubitul Simonei Halep dă o nouă lovitură de proporții și devine „rivalul” lui Ion Țiriac as.ro
image
Fenomen periculos la Marea Neagră. Ce trebuie să faci dacă un curent rip te trage în larg, regula care îți poate salva viața playtech.ro
image
Meme Stoica inflamează Rapidul: „Vai mama mea! Simulare! Când a intrat VAR-ul, am luat și noi titluri”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)! www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare” okmagazine.ro
image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
David Popovici (EPA) jpg
Popovici zburdă spre finala 100m liber: cel mai bun timp din serii. Reacția lui Alte sporturi
Sir Alex Ferguson si Jose Mourinho (EPA) jpg
Marele regret al carierei lui Mourinho: „Spre seară m-a sunat şi plângea” Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu i-a cucerit. Favorit la supremație și în noul sezon: „Știe ce face!” Fotbal internațional
Leo Messi (EPA) jpg
Și-a luat adio de la cel care i-a fost tată și mentor. Messi Sr. a fost înmormântat Fotbal intern
image png
Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt! Ce loc a ocupat România în clasamentul pe medalii Alte sporturi
Irina Begu Victor Crivoi 1 jpg
Tenisul unește destine! Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, Victor Crivoi Alte sporturi
image png
Doliu în NBA. A murit Don Nelson, unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria baschetului american Alte sporturi
Darius Olaru (Sportpictures) jpg
Olaru, debut cu gol în campionatul belgian. Ce spune presa internațională Fotbal internațional
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Povestea Doamnei Velica, amanta pentru care Mihai Viteazul a vrut să divorțeze. Nicolae Iorga a numit-o „stăpâna prin iubire a Ardealului” actualitate.net