Românul care a fost la un pas de Real: avea pe masă 20 de milioane de euro

Adrian Ilie (52 de ani), unul dintre foștii jucători români, care au reușit transferul în campionate puternice, a fost la un pas de Real Madrid, pe vremea în care avea contract cu Valencia CF, în perioada 1998-2003. Cel poreclit „Cobra” n-a izbutit avansarea discuțiilor, cu toate că formația de pe „Santiago Bernabéu” ar fi fost dispusă să ofere până la 20 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile atacantului român, care impresionase după un prim sezon la Valencia.

Pe lângă faptul că mutarea nu s-a realizat, Adrian Ilie a avut probleme, ulterior, cu suporterii Valenciei, după ce declarase că ar fi fost de acord cu o mutare la Real. „A fost o ofertă din câte știu eu de la Real, 20 de milioane”, povestește fostul fotbalist, într-o discuție cu DigiSport, adăugând că s-a bucurat de sprijinul conducerii clubului său, după o declarație mai puțin inspirată: „Am făcut și o gafă atunci. Am declarat că dacă Real Madrid mă vrea, o să plec. Am fost huiduit pe stadion câteva meciuri! A ieșit președintele Pedro Cortés și a spus, «Este primul meu transfer la Valencia și cât timp eu stau aici, el n-o să plece niciodată»”.

Are vitrina plină de trofee în Elveția, România, Spania și Turcia

În schimb, în tricoul Valenciei, Adrian Ilie a evoluat în două finale de Liga Campionilor, având cu formația spaniolă un tittlu, precum și o Cupă și o Supercupă a Spaniei. Din CV-ul său mai fac parte inclusiv Steaua, Galatasaray Istanbul, Deportivo Alavés, Beşiktaş Istanbul şi FC Zürich, cu Steaua având patru titluri de campion, două Cupe și tot atâtea Supercupe ale României, reușind două titluri de campion al Turciei și o Supercupă cu Galatasaray, dar și o Cupă a Elveției cu gruparea din Zürich. La naționala României, „Cobra” a adunat 55 de apariții, reușind să înscrie în 13 rânduri.